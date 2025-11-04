ماذا تفعل إذا وضعت الوقود الخاطئ في ماكينة تهذيب الحشائش

عند الاختيار بين جزازة العشب الكهربائية أو الغازية لحديقتك، هناك الكثير من الأسباب للتفكير في الخيار الأول. تعمل نماذج الغاز لفترة أطول (وهي فائدة لأولئك الذين لديهم ساحات كبيرة) وتكلف بشكل عام أقل مقدمًا. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى إجراء المزيد من الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات في أفضل حالة تشغيل. بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة مثل تغيير الزيت واستبدال مرشح الهواء، عليك التأكد من أنك تختار الغاز المناسب لجزازة العشب الخاصة بك. إذا قمت عن غير قصد بوضع نوع غاز خاطئ في جزازتك، فستحتاج إلى اتخاذ خطوات فورية معينة لحماية المحرك، مثل تصريف الوقود من خط الوقود أو المكربن ​​أو إجراء تنظيف احترافي للنظام بأكمله. كل هذا يعتمد في المقام الأول على نوع الوقود الذي أضفته عن طريق الخطأ.

على سبيل المثال، نادرًا ما تكون هناك حاجة لوضع غاز عالي الأوكتان في جزازة العشب، حيث لا يمكن الاستفادة من قدرة هذا الوقود على تقديم أداء إضافي مثل السيارات المتطورة. الخبر السار هو أن إضافة الوقود المتميز لن يدمر محرك جزازتك؛ سوف تضيع أموالك فقط. يجب أيضًا ألا تضع البنزين المخلوط بالإيثانول في جزازة العشب. يمكن أن يؤدي الإيثانول إلى إتلاف أجزاء المحرك البلاستيكية والمطاطية أثناء تآكل نظام الوقود بمرور الوقت. يعتبر الغاز العادي الخالي من الرصاص الخالي من الإيثانول مثاليًا لمعظم الجزازات. إذا كنت تستخدم مزيج الإيثانول عن غير قصد، فيمكنك إضافة منتج منظف لنظام الوقود إلى الخزان لغسل المكونات وتحديثها. هذه العديد من الخطوات نفسها التي يجب عليك اتخاذها عند تغيير الغاز في جزازة العشب للحفاظ على الوقود طازجًا بعد بقاء الآلة في وضع الخمول.