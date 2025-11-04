ماذا تفعل إذا وضعت الوقود الخاطئ في ماكينة تهذيب الحشائش

عند الاختيار بين جزازة العشب الكهربائية أو الغازية لحديقتك، هناك الكثير من الأسباب للتفكير في الخيار الأول. تعمل نماذج الغاز لفترة أطول (وهي فائدة لأولئك الذين لديهم ساحات كبيرة) وتكلف بشكل عام أقل مقدمًا. ومع ذلك، سوف تحتاج إلى إجراء المزيد من الصيانة للحفاظ على هذه الوحدات في أفضل حالة تشغيل. بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة مثل تغيير الزيت واستبدال مرشح الهواء، عليك التأكد من أنك تختار الغاز المناسب لجزازة العشب الخاصة بك. إذا قمت عن غير قصد بوضع نوع غاز خاطئ في جزازتك، فستحتاج إلى اتخاذ خطوات فورية معينة لحماية المحرك، مثل تصريف الوقود من خط الوقود أو المكربن أو إجراء تنظيف احترافي للنظام بأكمله. كل هذا يعتمد في المقام الأول على نوع الوقود الذي أضفته عن طريق الخطأ.
على سبيل المثال، نادرًا ما تكون هناك حاجة لوضع غاز عالي الأوكتان في جزازة العشب، حيث لا يمكن الاستفادة من قدرة هذا الوقود على تقديم أداء إضافي مثل السيارات المتطورة. الخبر السار هو أن إضافة الوقود المتميز لن يدمر محرك جزازتك؛ سوف تضيع أموالك فقط. يجب أيضًا ألا تضع البنزين المخلوط بالإيثانول في جزازة العشب. يمكن أن يؤدي الإيثانول إلى إتلاف أجزاء المحرك البلاستيكية والمطاطية أثناء تآكل نظام الوقود بمرور الوقت. يعتبر الغاز العادي الخالي من الرصاص الخالي من الإيثانول مثاليًا لمعظم الجزازات. إذا كنت تستخدم مزيج الإيثانول عن غير قصد، فيمكنك إضافة منتج منظف لنظام الوقود إلى الخزان لغسل المكونات وتحديثها. هذه العديد من الخطوات نفسها التي يجب عليك اتخاذها عند تغيير الغاز في جزازة العشب للحفاظ على الوقود طازجًا بعد بقاء الآلة في وضع الخمول.
تتطلب إضافة وقود الديزل إلى جزازة العشب اتخاذ إجراء فوري
إذا كان لديك وقود الديزل في منزلك لاستخدامه في أنواع معينة من الآلات أو المركبات، فمن المهم عدم إضافته إلى محرك مصمم للبنزين العادي. الديزل والغاز هما وقودان مختلفان لا يمكن استبدالهما. سيؤدي وضع الديزل الأكثر سمكًا في محرك يعمل بالغاز إلى حدوث أضرار مثل انسداد فلتر وقود المحرك ومكربن جزازة العشب. من المستحسن أن تقوم بتخزين الديزل في علبة صفراء والبنزين العادي في علبة حمراء، مع وضع علامة واضحة عليهما إذا لزم الأمر لضمان عدم الخلط بين الاثنين عن طريق الخطأ.
إذا قمت بوضع الديزل في محرك الجزازة، فلا تقم بتشغيله أو تشغيله أبدًا. قم بتصريف الخزان عن طريق فصل خط الوقود عن المكربن. إذا لم تتمكن من الوصول إلى الخط، استخدم سيفونًا أو ديك رومي لسحب الديزل من الخزان. ضع الوقود المصفى في حاوية أو علبة غاز معتمدة. استبدل فلتر الوقود وشمعة الإشعال. يمكنك بعد ذلك تجربة استخدام منظف المكربن بطريقة سريعة وبسيطة لتنظيف المكربن في جزازة العشب. بعد ذلك، قم بتشغيل المحرك بالبنزين الطازج ونأمل أن يحرق الديزل المتبقي. من المحتمل أن يولد دخانًا أثناء هذه العملية. إذا لم يبدأ الأمر، اطلب من متخصص تنظيف الديزل من النظام.
ماذا يجب أن تفعل إذا لم تكن متأكدًا تمامًا مما إذا كنت قد أضفت الديزل إلى خزان جزازة العشب؟ يمكنك استخدام مغرفة الديك الرومي لسحب بعض الوقود من الخزان ووضعه في حاوية لفحصه. يعتبر الديزل أكثر كثافة وأكثر زيتية، في حين أن الغاز العادي له رائحة حادة وقوام أقرب إلى الماء.
إن إضافة خليط النفط والغاز لا يشكل خطورة على الجزازات
معظم محركات جزازة العشب عبارة عن تصميمات رباعية الأشواط، والتي تتبع أربع خطوات للتشغيل – سحب الوقود، وضغط الوقود، وإشعال الوقود، وإطلاق غازات العادم. يعد البنزين العادي الخالي من الإيثانول هو أفضل وقود يمكن استخدامه مع معظم محركات معدات العشب رباعية الأشواط. قد يكون لديك بعض أدوات الطاقة الخارجية الأخرى في منزلك والتي تستخدم محركات ثنائية الشوط، مثل المناشير، ومنفاخ الأوراق، وأدوات تشذيب الخيوط. يستخدم المحرك ثنائي الشوط في الأدوات التي تحتاج إلى طاقة تشغيلية أقل. يحتاج إلى خطوتين للعمل – ضغط الوقود وإشعاله في خطوة واحدة وإطلاق غازات العادم في الخطوة الثانية. لا يحتوي المحرك ثنائي الأشواط على غرفة أو منفذ منفصل للزيت الذي يعمل على تشحيم أجزاء المحرك مثل المحرك رباعي الأشواط، لذلك يتعين عليك خلط الزيت والغاز بنسبة دقيقة للتشغيل في المحرك ثنائي الأشواط.
إن وضع خليط الزيت والبنزين ثنائي الشوط عن غير قصد في جزازة العشب رباعية الأشواط ليس أمرًا مثاليًا، لكن هذا الخطأ لا ينبغي أن يضر المحرك. إذا اكتشفت الخطأ في وقت مبكر بما فيه الكفاية، فيمكنك تصريف الوقود ثنائي الشوط في حاوية معتمدة وإعادة ملء الخزان بالبنزين العادي. إذا لم تكتشف المشكلة مبكرًا، فمن المحتمل أن تتمكن من حرق بعض خليط النفط والغاز بأمان أثناء ملء الخزان بالبنزين العادي الصحيح كل عدة دقائق لمحاولة تخفيف تركيز الزيت في الخزان. قد يؤدي حرق الوقود ثنائي الشوط في المحرك رباعي الأشواط إلى إتلاف شمعة الإشعال، لذا سيتعين عليك استبدالها، ومن المحتمل أن يولد عادمًا دخانيًا بشكل ملحوظ.