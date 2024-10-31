ماذا حدث حقا لباميلا أندرسون؟

من مارلين مونرو إلى بريتني سبيرز، كانت الثقافة الشعبية الأمريكية دائمًا مفتونة بالقنابل الشقراء الشهيرة. وبين عامي 1992 و1997، لم تكن هناك قنبلة تحظى باحترام أكبر من باميلا أندرسون. بعد أن تم اختيارها كممثلة رئيسية في الدراما الشاطئية البذيئة “Baywatch” إلى جانب ديفيد هاسلهوف، أصبحت واحدة من أشهر النساء في ذلك العصر. في قائمتهم (المؤرخة إلى حد ما) لـ “أفضل 11 شقراء في مجال الترفيه”، سأل موقع UGO.com ذات مرة: “ما مدى عمق CJ Parker في اللاوعي الجماعي للذكور؟ حسنًا، عندما تسمع أو تقرأ الكلمات” بدلة سباحة حمراء، 99 من أصل 100 رجل يفكرون تلقائيًا في بام أندرسون وهو يركض بحركة بطيئة على طول شاطئ فارغ.”

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ظلت أندرسون في نظر الجمهور منذ مهمتها الأصلية في “Baywatch”، حيث تظهر بانتظام على شاشات التلفزيون والأفلام، بما في ذلك فيلمين من أفلام “Baywatch”. لكن في السنوات الأخيرة، غيرت صورتها، وخرجت من أعين الجمهور مقارنة بالتسعينيات. ومع ذلك، فإن مسيرتها كممثلة لم تنته بعد.