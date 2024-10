ماذا حدث حقا لباميلا أندرسون؟

لم تعد باميلا أندرسون تحاول تحسين صورة صفارات الإنذار على الشاشة التي جلبت لها قدرًا لا يصدق من الشهرة في التسعينيات. ومع ذلك، فهي لم تدير ظهرها للتمثيل تمامًا. في عام 2024، لعبت دور البطولة أمام جيمي لي كيرتس في فيلم The Last Showgirl للمخرج جيا كوبولا، والذي يصور راقصة فيغاس تنتهي مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سان سيباستيان السينمائي، بينما حصلت أندرسون نفسها على جائزة العين الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي للاحتفال بمسيرتها المهنية الرائعة. قالت في زيوريخ (عبر Variety): “لا أعتقد أنه كان بإمكاني لعب هذه الشخصية (في The Last Showgirl) إذا لم أحظى بالحياة التي كنت أعيشها، لذلك كان الأمر يستحق ذلك”. “إذا تمكنت من مواصلة العمل واستخدام هذه الصراعات والتحديات… فسأشعر بالسعادة.”

وتستمر “أندرسون” في العمل، حيث يترقب المعجبون مشروعها التالي: إعادة إنتاج اسم كبير للسلسلة الكوميدية الكلاسيكية “The Naked Gun”. إنها تلعب دور البطولة في الفيلم إلى جانب الممثل الأيرلندي الشمالي ليام نيسون. قالت لمجلة فارايتي: “ليام في حالة هستيرية”.