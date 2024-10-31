ماذا حدث حقا لباميلا أندرسون؟

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من مارلين مونرو إلى بريتني سبيرز، كانت الثقافة الشعبية الأمريكية دائمًا مفتونة بالقنابل الشقراء الشهيرة. وبين عامي 1992 و1997، لم تكن هناك قنبلة تحظى باحترام أكبر من باميلا أندرسون. بعد أن تم اختيارها كممثلة رئيسية في الدراما الشاطئية البذيئة “Baywatch” إلى جانب ديفيد هاسلهوف، أصبحت واحدة من أشهر النساء في ذلك العصر. في قائمتهم (المؤرخة إلى حد ما) لـ “أفضل 11 شقراء في مجال الترفيه”، سأل موقع UGO.com ذات مرة: “ما مدى عمق CJ Parker في اللاوعي الجماعي للذكور؟ حسنًا، عندما تسمع أو تقرأ الكلمات” بدلة سباحة حمراء، 99 من أصل 100 رجل يفكرون تلقائيًا في بام أندرسون وهو يركض بحركة بطيئة على طول شاطئ فارغ.”
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ظلت أندرسون في نظر الجمهور منذ مهمتها الأصلية في “Baywatch”، حيث تظهر بانتظام على شاشات التلفزيون والأفلام، بما في ذلك فيلمين من أفلام “Baywatch”. لكن في السنوات الأخيرة، غيرت صورتها، وخرجت من أعين الجمهور مقارنة بالتسعينيات. ومع ذلك، فإن مسيرتها كممثلة لم تنته بعد.
عادت إلى كندا
أحد أكبر القرارات التي اتخذتها باميلا أندرسون في السنوات الأخيرة في حياتها جاء في عام 2020، عندما عادت إلى موطنها الأصلي كندا. لم يكن منزل أندرسون السابق في الولايات المتحدة، فقد انتقلت منذ فترة طويلة إلى فرنسا. أبعدتها هذه الخطوة عن علاقاتها في هوليوود وحياتها السابقة في لوس أنجلوس، على الرغم من أنها احتفظت بمسكن في المدينة حيث أصبحت لأول مرة أيقونة بلاي بوي.
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في عام 2020، كان الوقت المثالي للعودة إلى وطنها. شهد شهر مارس من ذلك العام تصاعد جائحة كوفيد-19، الذي أدى إلى توقف صناعة الترفيه ومعظم أنحاء العالم بشكل مفاجئ. منزل أندرسون الجديد هو منزلها القديم: المنزل الذي ولدت فيه في جزيرة فانكوفر، كولومبيا البريطانية. عادت إلى هناك مع ابنيها البالغين، براندون وديلان، اللذين أمضت معهما معظم فترات الإغلاق الوبائي. كما أنها أعادت والديها المسنين إلى المنزل ليعيشوا في مكان قريب في فندق تم تجديده كانت تملكه جدتها.
لقد ذهبت قليلا Cottagecore
نظرًا لارتباطها بعلامة Playboy التجارية لـ Hugh Hefner في جزء كبير من حياتها المهنية، فقد اشتهرت باميلا أندرسون منذ فترة طويلة بأسلوب حياتها الاحتفالي. ومع ذلك، في منتصف الخمسينيات من عمرها حتى كتابة هذه السطور، تغيرت وتيرة حياتها. في الوقت الحاضر، تستمتع بالعودة إلى جذورها والتواصل مع الطبيعة والأنشطة المرتبطة باليقظة الذهنية والرعاية الذاتية.
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وهي تقضي الآن جزءًا كبيرًا من وقتها في المنزل مع عائلتها وفي حديقتها، حيث تزرع المكونات الطازجة لاستخدامها في مطبخها. ويساعدها الآن ابناها في إدارة أعمالها وتطوير أفكار إبداعية جديدة، بينما تتواصل أندرسون أيضًا مع جذورها. “لقد جاءت من جدي هيرمان” ، أخبرت شركة Better Homes & Gardens عن كيفية توارث حبها للبستنة في العائلة. “لقد كان مثيرًا للاهتمام حقًا وكان أقرب شخص إلي عندما كنت طفلاً. كان مولعًا جدًا بالأساطير والحكايات الخيالية… كان يضع مرايا صغيرة في الحديقة، وأخبرني أن هذه هي الطريقة التي يمكنني من خلالها إلقاء نظرة خاطفة”. من الجنيات والجان.” وفقًا لأندرسون، كانت حديقتها المنزلية “أول مكان تلمس فيه قدميها التربة الفعلية”.
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سيطرت باميلا أندرسون على قصة حياتها
في عام 1995، أصبحت باميلا أندرسون سيئة السمعة بعد تسريب شريط جنسي يظهرها هي وزوجها آنذاك، عازف الدرامز تومي لي، في فريق موتلي كرو. شمل جزء من عودتها إلى كندا إعادة تقييم كيفية تعاملها مع ماضيها. “لم أكن في مكان جيد عندما عدت إلى كندا” ، اعترفت لشركة Better Homes & Gardens. “لا أعرف ما الذي حدث خلال العقود القليلة الماضية، لكنني أشعر الآن بعيدًا جدًا عن الصورة التي كنت عليها”. وصفت الممثلة شعورها بالاكتئاب والوحدة، وتحدثت عما شعرت به من حياة مليئة بالفشل. وأضافت: “كنت قاسيًا على نفسي، واعتقدت أنني أضع عائلتي في الكثير وأعرض أطفالي كثيرًا”.
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أصبح زواج أندرسون المضطرب من لي نقطة نقاش مرة أخرى في عام 2022 بفضل إصدار مسلسل Hulu الدرامي المحدود “Pam & Tommy”، والذي تم إنتاجه دون مشاركتها أو إذنها. وجدت أندرسون أن عملية تجريف إحدى أكثر الحوادث المؤلمة في حياتها يصعب التعامل معها. ومع ذلك، أرادت أيضًا أن تدع جانبها من القصة يُقال. في عام 2023، تعمق الفيلم الوثائقي “باميلا: قصة حب” على Netflix في أرشيفها الواسع من الكتابة والأفلام المنزلية. تم استقباله بحرارة، وكذلك مذكراتها، “الحب، باميلا” التي صدرت في نفس العام.
إنها تطلق كتاب الطبخ الخاص بها
تطلعات باميلا أندرسون في الكتابة لا تبدأ وتنتهي بمذكراتها. – أصدرت أيضًا كتاب طبخ بعنوان “أنا أحبك: وصفات من القلب” في نهاية عام 2024. ومن غير المرجح أن يدرك العديد من محبي أندرسون منذ ذروة حياتها المهنية في التسعينيات أنها استمتعت بشغف مدى الحياة بالطهي . لكنها في الواقع أصبحت معروفة بمهاراتها في الطهي في هذه الصناعة، كما أنها جزء من هويتها داخل عائلتها. من المعروف أن أندرسون تقدم حلويات محلية الصنع لأطقم التصوير أثناء التصوير وتكون مسؤولة عن غالبية عمليات الطهي في المنزل.
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جاء كتاب الطبخ الذي يحمل عنوان “أنا أحبك: وصفات من القلب” بعد أن أهدت أندرسون صندوقًا من بطاقات الوصفات العائلية لأبنائها، الذين كانوا ينتقلون إلى منزل جديد مع شركائهم. العمل مستوحى أيضًا من تراثها الثقافي. كان جدها فنلنديًا، ويحتوي الكتاب على تناولها للأطباق التقليدية مثل لفائف الملفوف، والمخللات، وغيرها من الوصفات، وجميعها نباتية.
وستعود إلى شاشاتنا قريباً
لم تعد باميلا أندرسون تحاول تحسين صورة صفارات الإنذار على الشاشة التي جلبت لها قدرًا لا يصدق من الشهرة في التسعينيات. ومع ذلك، فهي لم تدير ظهرها للتمثيل تمامًا. في عام 2024، لعبت دور البطولة أمام جيمي لي كيرتس في فيلم The Last Showgirl للمخرج جيا كوبولا، والذي يصور راقصة فيغاس تنتهي مسيرتها المهنية بشكل مفاجئ. فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان سان سيباستيان السينمائي، بينما حصلت أندرسون نفسها على جائزة العين الذهبية في مهرجان زيورخ السينمائي للاحتفال بمسيرتها المهنية الرائعة. قالت في زيوريخ (عبر Variety): “لا أعتقد أنه كان بإمكاني لعب هذه الشخصية (في The Last Showgirl) إذا لم أحظى بالحياة التي كنت أعيشها، لذلك كان الأمر يستحق ذلك”. “إذا تمكنت من مواصلة العمل واستخدام هذه الصراعات والتحديات… فسأشعر بالسعادة.”
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وتستمر “أندرسون” في العمل، حيث يترقب المعجبون مشروعها التالي: إعادة إنتاج اسم كبير للسلسلة الكوميدية الكلاسيكية “The Naked Gun”. إنها تلعب دور البطولة في الفيلم إلى جانب الممثل الأيرلندي الشمالي ليام نيسون. قالت لمجلة فارايتي: “ليام في حالة هستيرية”.