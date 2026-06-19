ماذا حدث في الهدف الثاني المربك لفريق USMNT ضد أستراليا

سياتل – لمدة دقيقتين تقريبًا بعد ظهر يوم الجمعة، انتشر الارتباك في جميع أنحاء الملعب.

احتفل المشجعون داخل ملعب لومين فيلد في سياتل – الذي كان يسمى ملعب سياتل خلال كأس العالم – بما اعتقدوا أنه الهدف الثاني الحاسم للولايات المتحدة في مباراتهم بالمجموعة الرابعة ضد أستراليا.

لكن الحكم المساعد رفع علمه. بدأ اللاعبون الأمريكيون في الركض نحو خط الوسط مفترضين أن الهدف قد تم محوه.

ثم جاءت مراجعة تقنية VAR.

وعندما هدأت الأمور، ألغى الفيفا قرار التسلل ومنح الهدف للاعب أليكس فريمان البالغ من العمر 21 عامًا، مما منح الولايات المتحدة التقدم بنتيجة 2-0 قبل نهاية الشوط الأول.

لكن لم يكن هناك تفسير لسبب إلغاء الهدف، وبدا أن إعادة العرض على شاشة التلفزيون كشفت عن ثلاثة لاعبين أمريكيين مختلفين يقفون في مواقع تسلل عندما سدد سيرجينيو ديست تسديدته.

وانفجرت وسائل التواصل الاجتماعي على الفور، مقتنعة بأن الفيفا أخطأ في القرار، مع اعتراف العديد من المستخدمين بأنهم ليس لديهم أي فكرة عن كيفية عمل قاعدة التسلل في كرة القدم.

في الواقع، لم يحك إطار التجميد سوى جزء من القصة.

بموجب قوانين اللعبة، مجرد الوقوف في موقف تسلل لا يعد جريمة. يمكن للاعب أن يظل “سلبيًا” طالما أنه لا يلمس الكرة، أو يتدخل مع الخصم، أو يستفيد من مركزه.

جميع اللاعبين الأمريكيين الثلاثة الذين ظهروا متسللين استوفوا هذا التعريف. لم يلعبوا الكرة مطلقًا، ولم يتحدوا مدافعًا أستراليًا أو أثروا على التسلسل.

اللاعب الوحيد الذي كان يهم هو فريمان.

باستخدام تقنية التسلل شبه الآلية الخاصة بـ FIFA، قرر المسؤولون أن الظهير الأيمن الأمريكي الشاب كان متسللاً عندما لمس ديست الكرة. ثم هاجم فريمان الانحراف السائب وسدده برأسه في الشباك.

القضية مغلقة.

ارتفع العلم. تدخلت تقنية VAR. وقد فعل FIFA الأمر بشكل صحيح.

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وحصل فريمان، نجل نجم فريق جرين باي باكرز السابق أنطونيو فريمان، على لحظة كأس العالم التي كان يحلم بها طوال حياته.