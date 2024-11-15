ماذا حدث لآدم وحواء بعد جنة عدن؟

هناك عدد من المفاهيم الخاطئة فيما يمكن أن نسميه رواية “الثقافة الشعبية” عن آدم وحواء. لم يذكر سفر التكوين أبدًا أن الفاكهة المحرمة كانت تفاحة، على سبيل المثال، والثعبان الذي يغري حواء ليس الشيطان. ومع ذلك، فإن رواية الثقافة الشعبية تستوعب الخطوط العريضة بشكل صحيح: الله خلق آدم، ثم خلق حواء؛ إنهم يعيشون في جنة عدن حتى يغريهم الثعبان بالأكل من الفاكهة المحرمة؛ ويطردهم الله من الجنة عندما ينكشف خطيئتهم.

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ربما تكون آثار سقوط آدم وحواء من النعمة معروفة أكثر بالعواقب التي من المفترض أنها أثرت على البشرية جمعاء أكثر من أي شيء حدث للخطاة أنفسهم. تعتمد المسيحية تقليديًا على مفهوم الخطيئة الأصلية، وهي حالة الخطيئة التي يرثها البشر من أفعال آدم وحواء. هذه ليست فكرة مقبولة عالميًا حتى بين المسيحيين، واليهودية ترفض الفكرة تمامًا. في حين أن سفر التكوين نفسه يربط خطيئة آدم وحواء بأمراض مختلفة وحالة الإنسان، إلا أنه لا يتطرق إلى أي آثار أكبر تتعلق بالدينونة والخلاص، وينتقل بسرعة من آدم وحواء إلى أولادهما.

ولكن قبل أن تنتقل القصة إلى قايين وهابيل، يقول تكوين 3 أن الله نفسه ألبس آدم وحواء جلودًا وأن نفيهما كان جزئيًا لمنعهما من الحصول على الخلود. بمجرد طردهم من جنة عدن، كان على آدم وحواء أن يعملا في الأرض من أجل الحصول على القوت، بينما أغلق الكروبيم طريق العودة إلى الجنة وشجرة الحياة.

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