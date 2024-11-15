ماذا حدث لآدم وحواء بعد جنة عدن؟

هناك عدد من المفاهيم الخاطئة فيما يمكن أن نسميه رواية “الثقافة الشعبية” عن آدم وحواء. لم يذكر سفر التكوين أبدًا أن الفاكهة المحرمة كانت تفاحة، على سبيل المثال، والثعبان الذي يغري حواء ليس الشيطان. ومع ذلك، فإن رواية الثقافة الشعبية تستوعب الخطوط العريضة بشكل صحيح: الله خلق آدم، ثم خلق حواء؛ إنهم يعيشون في جنة عدن حتى يغريهم الثعبان بالأكل من الفاكهة المحرمة؛ ويطردهم الله من الجنة عندما ينكشف خطيئتهم.
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ربما تكون آثار سقوط آدم وحواء من النعمة معروفة أكثر بالعواقب التي من المفترض أنها أثرت على البشرية جمعاء أكثر من أي شيء حدث للخطاة أنفسهم. تعتمد المسيحية تقليديًا على مفهوم الخطيئة الأصلية، وهي حالة الخطيئة التي يرثها البشر من أفعال آدم وحواء. هذه ليست فكرة مقبولة عالميًا حتى بين المسيحيين، واليهودية ترفض الفكرة تمامًا. في حين أن سفر التكوين نفسه يربط خطيئة آدم وحواء بأمراض مختلفة وحالة الإنسان، إلا أنه لا يتطرق إلى أي آثار أكبر تتعلق بالدينونة والخلاص، وينتقل بسرعة من آدم وحواء إلى أولادهما.
ولكن قبل أن تنتقل القصة إلى قايين وهابيل، يقول تكوين 3 أن الله نفسه ألبس آدم وحواء جلودًا وأن نفيهما كان جزئيًا لمنعهما من الحصول على الخلود. بمجرد طردهم من جنة عدن، كان على آدم وحواء أن يعملا في الأرض من أجل الحصول على القوت، بينما أغلق الكروبيم طريق العودة إلى الجنة وشجرة الحياة.
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يقول التقليد الإسلامي أن آدم وحواء انفصلا بعد خروجهما من الجنة
ينتقل سفر التكوين مباشرة من سقوط آدم وحواء إلى مأساة قابيل وهابيل. لكن في التقليد الإسلامي، هناك مشكلة أخرى في القصة. إن خلق آدم وحواء وسقوطهما متناثر في عدة آيات من القرآن ويختلف في بعض النواحي الرئيسية عن التقليد المسيحي. لقد قُدر لآدم أن يغادر الجنة إلى الأرض الفانية، وتمرد الشيطان بعد أن أُمر بالسجود له، ولم يُذكر اسم حواء، وغفر الله لهما خطيئتهما بعد أن أكلا الفاكهة المحرمة.
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على الرغم من أن الله غفر له وكان ينوي دائمًا أن يكونا وكلاء العالم، إلا أن آدم وحواء كانا لا يزالان يشعران بالخجل بعد تجاوزهما. أشارت التطورات اللاحقة داخل الإسلام إلى أنهما انفصلا عند نزولهما من السماء. من المفترض أن آدم نزل إلى الأرض في سريلانكا الحديثة، بينما هبطت حواء في شبه الجزيرة العربية. وبعد مائتي عام، اجتمعوا مرة أخرى بالقرب من جبل عرفات، وعندها فقط أنجبوا أطفالًا وبدأوا في ملء العالم.
أنهوا أيامهم في العذاب
لا يقول الكتاب المقدس الكثير عن آدم وحواء بعد نفيهما. يقول سفر التكوين فقط أن لديهم ابنًا آخر، شيث، بعد موت هابيل، وأن آدم عاش حتى 930 عامًا. ولكن هناك نص يهودي ملفق، يسمى أحيانًا “حياة آدم وحواء” وأحيانًا “رؤيا موسى”، يخوض في مزيد من التفاصيل عن حياتهم خارج جنة عدن.
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وبحسب العمل فإن الأهل كانوا على علم بفتنة أبنائهم وكان رد فعلهم عليها، ولو بشكل محدود. بعد سيث، أنجبا 60 طفلًا آخر، 30 ابنًا و30 ابنة. وفي نهاية حياته، رقد آدم في ألم شديد. ودعا أبناءه إليه وأخبرهم بقصة نفيهم من عدن. كان عذابه أكبر من أن تتحمله حواء، وعرضت أن تتحمل نصف عبء آلام آدم. وبدلًا من ذلك، أرسل آدم حواء وشيثًا للاقتراب من حدود عدن والصلاة من أجل إغاثةه.
لقد قاموا بالرحلة، وواجهوا وحشًا غير محدد على طول الطريق، وعند وصولهم إلى أبواب الجنة، وعدهم رئيس الملائكة ميخائيل بالراحة من المعاناة – ولكن فقط في نهاية الأيام. ثم أمرهم ميخائيل بالعودة إلى جانب آدم ليشهدوا مشهد الموت. وبخ آدم حواء لأنها جلبت المعاناة عليهم، لكن حواء دحضته بروايتها الخاصة عن سقوط البشرية. لقد شاهدت روح آدم وهي تغادر إلى السماء، وبعد ستة أيام ماتت هي نفسها.
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