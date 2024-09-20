ماذا حدث لجثث هؤلاء القتلة الرؤساء الأميركيين؟

في حين أن محاولات اغتيال السياسيين – أو أي شخص آخر – ليست بالضرورة أحداثًا يومية، إلا أنها تحدث بشكل متكرر أكثر مما قد تدرك. في الولايات المتحدة، استهدف القتلة الرؤساء والرؤساء المنتخبين والمرشحين الرئاسيين بانتظام مثير للقلق يعود إلى عام 1835 عندما أخطأ مسدس ريتشارد لورانس في إطلاق النار عندما استهدف الرئيس أندرو جاكسون. في بعض الأحيان تفشل محاولات الاغتيال تمامًا. في بعض الحالات، يُصاب الرئيس برصاصة لكنه ينجو، مثل ثيودور روزفلت في عام 1912. وفي أحيان أخرى يُصاب شخص ما في الحشد، كما حدث أثناء محاولة جوزيبي زانجارا اغتيال فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933. ومع ذلك، في أربع حالات، قُتل رئيس بالرصاص.
قد يستشهد كثيرون باغتيال الرئيس أبراهام لينكولن عام 1885 على يد الممثل الساخط جون ويلكس بوث باعتباره أشهر هذه المؤامرات. وقد يستشهد آخرون ــ ربما أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة ويتذكرون مشاهدة لقطات في الأخبار ــ باغتيال جون ف. كينيدي عام 1963 على يد لي هارفي أوزوالد. والأقل شهرة في هذه المرحلة هي اغتيال جيمس جارفيلد على يد تشارلز جيه. جيتو في عام 1881 واغتيال ويليام ماكينلي على يد ليون كولغوش بعد عشرين عاما فقط في عام 1901.
لقد مات كل قاتل رئيس في ظروف مختلفة. فقد فر بوث ومات في حظيرة متأثراً بإصابات لحقت به نتيجة لمطاردته، وتم القبض على جيتو وكولغوش وإعدامهما، كما اغتيل أوزوالد نفسه. وقد دُفنت جثث هؤلاء الرجال الأربعة، ولكن الغريب أن ثلاثة منهم تم استخراجها فيما بعد لأسباب مختلفة تماماً.
(الصورة المميزة بواسطة آدم كوردن عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتعديل حجمها)
تم دفن جون ويلكس بوث في قبر عائلي في بالتيمور
في الرابع عشر من إبريل/نيسان 1865 ـ بعد خمسة أيام من استسلام الجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي للجنرال الاتحادي يوليسيس إس جرانت في أبوماتوكس بولاية فرجينيا ـ أطلق جون ويلكس بوث، المناهض لإلغاء العبودية، النار على مؤخرة رأس لينكولن في مسرح فورد. وبعد ذلك قفز إلى المسرح، فكسر ساقه، وهرب على ظهر حصان. وكما تروي هيئة المتنزهات الوطنية، فر بوث من السلطات لمدة اثني عشر يوماً على مسافة تزيد عن 90 ميلاً حتى السادس والعشرين من إبريل/نيسان، عندما حوصر بوث وشريكه في المؤامرة ديفيد هيرولد في حظيرة تبغ. وأطلق الرقيب بوسطن كوربيت النار على بوث في رقبته فأصابه بالشلل. وتوفي بوث بعد ذلك بفترة وجيزة وهو يتمتم: “أخبروا أمي أنني أموت من أجل بلدي”.
تم نقل جثة بوث إلى السفينة الحربية الأمريكية مونتوك قبالة سواحل واشنطن العاصمة لأغراض التعرف عليها وتشريحها. وقد تمكن طبيب كان قد أزال ورماً من جسد القاتل من تحديد الندبة التي خلفتها الجراحة، كما تمكن موظف في الفندق من تحديد أحد الوشوم التي كانت على جسده، كما جاء مصور لالتقاط الصور. وكما ذكرت مجلة هاربر ويكلي في ذلك الوقت، “كانت شفتا الجثة مضغوطتين بإحكام… وكان وجهه شاحباً، وشعره غير مرتب ومتسخ”. ثم تم نقل جثة بوث إلى سجن أرسنال ـ وهو سجن عسكري أثناء الحرب الأهلية ـ ودُفن هناك. ثم تم استخراج رفاته وإعادة دفنها في مستودع بالموقع في عام 1867. وأخيراً تم استخراج رفاته في عام 1869، وتم تسليمه إلى أسرته، ثم أعيد دفنه في مقبرة جرين ماونت في بالتيمور، حيث يضع الناس البنسات على قبره حتى يومنا هذا.
تم استخراج جثة تشارلز جيه جيتو وفحص دماغه
اغتال تشارلز جيه جيتو جيمس أ. جارفيلد في عام 1881، بعد 16 عامًا فقط من اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن. كان جيتو واعظًا إنجيليًا فاشلاً حظي باهتمام كبير بسبب سلوكه الغريب في قاعة المحكمة أثناء محاكمته، وربما عانى من مشاكل في الصحة العقلية. وكما يروي معهد جيلدر ليرمان للتاريخ الأمريكي، فقد اعتبر اغتياله لجارفيلد عملاً مقدسًا، وقارن نفسه بموسى، وحتى أنه كتب شعرًا عن ذلك. جاءت نقطة تحوله عندما رفضت إدارة الرئيس جارفيلد طلبه للحصول على وظيفة في القنصلية الأمريكية في باريس. ثم لحق جيتو بجارفيلد في 2 يوليو في محطة قطار بالتيمور وبوتوماك وأطلق النار عليه.
تم إعدام غيتو في الثلاثين من يونيو 1882، بعد مرور عام تقريبًا على اغتياله. واجه جسده مصيرًا غريبًا مثله. تقول كولومبيا سيرجري إن الفاحصين الطبيين الذين أجروا تشريح جثته وجدوا أدلة طفيفة على وجود الملاريا أو الزهري في دماغه، ولكن لم يكن هناك شيء قاطع. بعد دفن غيتو في مقبرة سجنه في واشنطن العاصمة، تم استخراج رفاته لاحقًا ونقله إلى المتحف الوطني للصحة والطب في ماريلاند للدراسة العلمية. كان المنطق، كما توضح مجلة أتلانتيك، هو أنه يمكن العثور على دليل على “الجنون الأخلاقي” لغيتو في دماغه. تم تشريحه واستخراج دماغه وطحاله. لا يزال دماغه موجودًا في محلول 70٪ كحول و 30٪ ماء في جرة على رف في متحف موتر في فيلادلفيا. من غير الواضح ما حدث لبقية جسده.
تم إذابة ليون تشولجوز في حمض ودفنه
لم يستغرق الأمر سوى عشرين عامًا بعد اغتيال الرئيس جيمس أ. جارفيلد حتى أطلق ليون كولغوش النار على الرئيس ويليام ماكينلي وقتله في عام 1901. وكما توضح سوزان بيرفيلد في كتابها “ساعة القدر”، فقد انتقل والدا كولغوش من بولندا إلى الولايات المتحدة بحثًا عن حياة أفضل وسحقهما الاقتصاد المتعثر. كان كولغوش عاطلاً عن العمل، بلا هدف، يائسًا، بلا آفاق أو مواهب، يطلق على نفسه اسم “فريد نيمان” بالألمانية – فريد نوبدي – اشترى مسدسًا أوتوماتيكيًا عيار 32 من متجر لاجهزة الكمبيوتر في بوفالو مقابل 4.50 دولار في أواخر أغسطس 1901. بعد حوالي أسبوع أو نحو ذلك في 6 سبتمبر في المعرض الأمريكي التكنولوجي، وافق الرئيس ماكينلي على مقابلة أي فرد من الجمهور يمر لمصافحته. انتظر كولغوش في الطابور، وعندما وصل إلى ماكينلي، مد الرئيس يده. رفع كولغوش مسدسه وأطلق عليه النار مرتين.
على عكس تشارلز جيه جيتو، لم تكن هناك محاكمة مطولة أو سيرك إعلامي. استغرقت محاكمة كولغوش أقل من يومين، وتداولت هيئة المحلفين لمدة 30 دقيقة فقط. بحلول 29 أكتوبر، تم إعدامه بالكرسي الكهربائي في أوبورن، نيويورك. لا يوجد ذكر لتشريح الجثة في أي مكان، ولم يتم استخراج جثته لاحقًا لأي سبب. ومع ذلك، لم يكن هناك ما يمكن استخراجه، على أي حال. لسبب غير معروف، تم إذابة جثة كولغوش في حمض الكبريتيك قبل دفن ما تبقى منها في مقبرة سول في سينيت، نيويورك. القبر مكتوب عليه “بقايا فورت هيل”، كما يظهر موقع Find a Grave.
تم استخراج رفات لي هارفي أوزوالد وإعادة دفنه
مثل الرؤساء الآخرين في هذه المقالة، كان اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي بمثابة صدمة كاملة. في 22 نوفمبر 1963، استهدف القاتل لي هارفي أوزوالد ببندقية من مستودع الكتب المدرسية في تكساس بالقرب من ديلي بلازا في دالاس، تكساس. وفي حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، أطلق النار، فأصاب جون ف. كينيدي مرتين أثناء مرور سيارة الرئيس. انتقل أوزوالد، وهو جندي بحري مخضرم حوكم عسكريًا مرتين خلال حياته العسكرية بسبب سلوكه العنيف، إلى الاتحاد السوفييتي عندما ترك الخدمة، وعاد إلى الولايات المتحدة في عام 1962، وتعاطف مع كوبا الشيوعية. في العام التالي توفي جون ف. كينيدي.
ولكن هذه المرة لم يحصل قاتل الرئيس على فرصة للمحاكمة أو الإعدام. بل واجه انتقاماً من جانب أفراد من ميليشيات الحراسة على يد مالك الملهى الليلي جاك روبي، الذي اغتال أوزوالد في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1963، أثناء نقل القاتل. وبدأت نظريات المؤامرة تظهر على الفور تقريباً. ولكن على الرغم من أن لجنة وارن لم تعثر على أي دليل من هذا القبيل في وقت مبكر من عام 1964، فإن اغتيال أوزوالد وجون كينيدي ظل ــ ولا يزال ــ موضوعاً لعجلة لا نهاية لها من التخمينات السخيفة. ولهذا السبب، في عام 1981، تم استخراج جثة أوزوالد لتحديد ما إذا كان هو حقاً وليس بديلاً سوفييتياً، كما وصفته صحيفة نيويورك تايمز. وأشارت “البقايا الهيكلية” إلى أن أوزوالد كان بالفعل هو الذي دفن في مقبرة روز هيل في فورت وورث بولاية تكساس. وبعد الفحص أعيد إلى قبره، حيث لا يزال حتى يومنا هذا.