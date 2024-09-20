ماذا حدث لجثث هؤلاء القتلة الرؤساء الأميركيين؟

في حين أن محاولات اغتيال السياسيين – أو أي شخص آخر – ليست بالضرورة أحداثًا يومية، إلا أنها تحدث بشكل متكرر أكثر مما قد تدرك. في الولايات المتحدة، استهدف القتلة الرؤساء والرؤساء المنتخبين والمرشحين الرئاسيين بانتظام مثير للقلق يعود إلى عام 1835 عندما أخطأ مسدس ريتشارد لورانس في إطلاق النار عندما استهدف الرئيس أندرو جاكسون. في بعض الأحيان تفشل محاولات الاغتيال تمامًا. في بعض الحالات، يُصاب الرئيس برصاصة لكنه ينجو، مثل ثيودور روزفلت في عام 1912. وفي أحيان أخرى يُصاب شخص ما في الحشد، كما حدث أثناء محاولة جوزيبي زانجارا اغتيال فرانكلين ديلانو روزفلت في عام 1933. ومع ذلك، في أربع حالات، قُتل رئيس بالرصاص.

قد يستشهد كثيرون باغتيال الرئيس أبراهام لينكولن عام 1885 على يد الممثل الساخط جون ويلكس بوث باعتباره أشهر هذه المؤامرات. وقد يستشهد آخرون ــ ربما أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة ويتذكرون مشاهدة لقطات في الأخبار ــ باغتيال جون ف. كينيدي عام 1963 على يد لي هارفي أوزوالد. والأقل شهرة في هذه المرحلة هي اغتيال جيمس جارفيلد على يد تشارلز جيه. جيتو في عام 1881 واغتيال ويليام ماكينلي على يد ليون كولغوش بعد عشرين عاما فقط في عام 1901.

لقد مات كل قاتل رئيس في ظروف مختلفة. فقد فر بوث ومات في حظيرة متأثراً بإصابات لحقت به نتيجة لمطاردته، وتم القبض على جيتو وكولغوش وإعدامهما، كما اغتيل أوزوالد نفسه. وقد دُفنت جثث هؤلاء الرجال الأربعة، ولكن الغريب أن ثلاثة منهم تم استخراجها فيما بعد لأسباب مختلفة تماماً.

(الصورة المميزة بواسطة آدم كوردن عبر ويكيميديا ​​كومنز | تم اقتصاصها وتعديل حجمها)