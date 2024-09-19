ماذا حدث لجسد ستيف إروين؟

كان حارس حديقة الحيوانات الأسترالي والشخصية التلفزيونية ستيف إروين بطلاً لملايين المعجبين بسبب لقاءاته عن قرب مع بعض أخطر الحيوانات في العالم. وحقق برنامجه التلفزيوني “صائد التماسيح” نجاحاً عالمياً، مما جعله شخصية محبوبة ـ وكان من الشخصيات المشهورة في البرامج الحوارية وفي العروض الحية في حدائق الحيوانات ومحميات الحياة البرية. وأصبحت حماسته وشجاعته (كان يخاف حيواناً واحداً فقط) عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع حيواناته من السمات المميزة له.

في الرابع من سبتمبر/أيلول 2006، كان إروين يمارس رياضة الغوص تحت الماء قبالة سواحل كوينزلاند في أستراليا، حيث كان يصور مسلسلاً تلفزيونياً، عندما طعنته سمكة الراي اللساع في صدره. وأدى الهجوم الغريب إلى إصابته بسكتة قلبية، وتوفي بعد فترة وجيزة عن عمر يناهز 44 عاماً. وقد قوبلت وفاته بفيض من الحزن من جانب معجبيه في مختلف أنحاء العالم، بينما دخلت أستراليا في حالة حداد على رجل اعتبره كثيرون بطلاً قومياً. وكان عمق المشاعر هائلاً، حيث قارنت المنافذ بين الاستجابة لوفاة إروين واستجابة الأميرة البريطانية ديانا قبل عقد من الزمان. وفي خضم الحداد، أقام أفراد أسرة إروين المقربون وأصدقاؤه جنازة، وتجمع الملايين من المعجبين في وقت لاحق لإقامة مراسم تذكارية لتوديع النجم بشكل لائق.