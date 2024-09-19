ماذا حدث لجسد ستيف إروين؟

كان حارس حديقة الحيوانات الأسترالي والشخصية التلفزيونية ستيف إروين بطلاً لملايين المعجبين بسبب لقاءاته عن قرب مع بعض أخطر الحيوانات في العالم. وحقق برنامجه التلفزيوني “صائد التماسيح” نجاحاً عالمياً، مما جعله شخصية محبوبة ـ وكان من الشخصيات المشهورة في البرامج الحوارية وفي العروض الحية في حدائق الحيوانات ومحميات الحياة البرية. وأصبحت حماسته وشجاعته (كان يخاف حيواناً واحداً فقط) عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع حيواناته من السمات المميزة له.
في الرابع من سبتمبر/أيلول 2006، كان إروين يمارس رياضة الغوص تحت الماء قبالة سواحل كوينزلاند في أستراليا، حيث كان يصور مسلسلاً تلفزيونياً، عندما طعنته سمكة الراي اللساع في صدره. وأدى الهجوم الغريب إلى إصابته بسكتة قلبية، وتوفي بعد فترة وجيزة عن عمر يناهز 44 عاماً. وقد قوبلت وفاته بفيض من الحزن من جانب معجبيه في مختلف أنحاء العالم، بينما دخلت أستراليا في حالة حداد على رجل اعتبره كثيرون بطلاً قومياً. وكان عمق المشاعر هائلاً، حيث قارنت المنافذ بين الاستجابة لوفاة إروين واستجابة الأميرة البريطانية ديانا قبل عقد من الزمان. وفي خضم الحداد، أقام أفراد أسرة إروين المقربون وأصدقاؤه جنازة، وتجمع الملايين من المعجبين في وقت لاحق لإقامة مراسم تذكارية لتوديع النجم بشكل لائق.
تم دفنه في حديقة حيوان أستراليا
مع انتشار خبر وفاة ستيف إروين صائد التماسيح في ظروف مأساوية، أصبح من الواضح أن أستراليا فقدت أحد رموزها الثقافية المميزة. وفي غمرة الحزن العميق الذي اجتاح البلاد في أعقاب وفاته، عرضت حكومة البلاد إقامة جنازة رسمية لإروين. لكن عائلته رفضت العرض، قائلة إن إروين كان “مجرد رجل عادي” (وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية).
في التاسع من سبتمبر 2006، بعد خمسة أيام من وفاة ستيف إروين المأساوية، اجتمع أصدقاؤه المقربون وعائلته لحضور جنازة خاصة مغلقة أمام عامة الناس. أقيمت الجنازة في كنيسة ومقبرة كالوندرا جريجسون ووايت للجنازات على ساحل صن شاين. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم نقل جثمان إروين إلى حديقة حيوان أستراليا، المؤسسة التي كان يديرها مع زوجته تيري. وقد كرس إروين هناك أغلب حياته العملية بعد أن أصبح لديه شغف بالحيوانات عندما كان طفلاً (تخمين ما كان أول حيوان أليف اقتناه). أصبحت حديقة الحيوان مكانًا للحج لمحبيه بعد وفاته، حيث ترك العديد منهم الزهور والهدايا الأخرى عند المدخل. ودُفن إروين في مراسم خاصة أخرى، في منطقة من حديقة الحيوان لا تزال غير متاحة للجمهور.
نصب تذكاري لصائد التماسيح
وبعد أسابيع، حصل المعجبون من مختلف أنحاء العالم على فرصة خاصة لتوديع صائد التماسيح. ففي الثلاثين من سبتمبر/أيلول 2006، أقامت حديقة حيوان أستراليا حفل تأبين عام في كروكوزيوم الحديقة، وهي المنطقة التي تضم الحيوانات التي ارتبط بها ستيف إروين بشكل كبير. وفي بيان لها، قالت تيري إروين: “لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تنجح مراسم التأبين في أي مكان آخر غير كروكوزيوم، الذي بناه هنا في حديقة الحيوان والذي كان فخوراً به للغاية”.
حضر الحفل التذكاري حوالي 4000 شخص، بما في ذلك 1000 ضيف و3000 فرد من الجمهور، الذين حصلوا على تذاكر مجانية. وافتتحت المناسبة بكلمات للممثل راسل كرو تم إرسالها عبر رابط فيديو، ونجوم آخرين بما في ذلك جاستن تيمبرليك ولاري كينج أرسلوا إهداءاتهم عن بعد والتي تم تشغيلها كجزء من الحفل الذي استمر لمدة ساعة. وحضر الحفل رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد والعديد من الأستراليين البارزين الآخرين.
بثت ثلاث شبكات إخبارية أسترالية الحفل التذكاري. وشاهده جمهور من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد المشاهدين الإجمالي نحو 300 مليون شخص. وكانت تيري إروين قد طلبت من المتعاطفين معها التبرع لجمعية حماية الحياة البرية التي أسسها زوجها، والتي تلقت فيضاً من الأموال نتيجة لذلك.