ماذا حدث لطاقم نادي المشاهير في VH1؟

تم عرض “Celebrity Fit Club” من 2005 إلى 2010 على VH1. تضمن البرنامج التلفزيوني الواقعي أعضاء فريق عمل متناوبين موسميًا، وجميعهم يتمتعون بنوع من الشهرة – وجميعهم يتمتعون بشخصيات كبيرة كان لا بد أن يعيقوا طريق بعضهم البعض.
لكن التطور المفاهيمي الذي قاد “Celebrity Fit Club” هو أن المتسابقين لم يكن لديهم آراء مبالغ فيها فحسب؛ كان لديهم أجساد أكبر مما أرادوا أيضًا. من خلال الذهاب إلى العرض، كانوا يأملون ليس فقط في التنافس على الجوائز، ولكن أيضًا في الحصول على شكل أفضل.
بالطبع، كما نعلم، من الصعب التخلص من الوزن الزائد بعد زيادة الوزن. أشارت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة Clinical Nutrition ESPEN إلى أن استعادة الوزن المفقود أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ولكنها وجدت أيضًا أن التغييرات الدائمة في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على ما إذا كان شخص ما يمكنه الحفاظ على الوزن من التراجع أم لا.
للأسف، توفي عدد قليل من أعضاء فريق “Celebrity Fit Club”، بما في ذلك نجمة “Happy Days” إيرين مورين، وممثل “Saved By the Bell” داستن دايموند، والممثل الكوميدي رالفي ماي. ومع ذلك، لا يزال العديد من نجوم المسلسل المكون من 59 حلقة موجودين على مسرح هوليوود.
ويلي ايمز
قضى ويلي آيمز مرتين في “Celebrity Fit Club” وهو في الأربعينيات من عمره. تمكن Aames من إسقاط حوالي 20 رطلاً من وزنه الأولي البالغ 196 رطلاً. في المرة الأولى التي شارك فيها في العرض، أزعجه طاقم التصوير في الصباح الباكر في المنزل؛ المقطع الذي تم بثه صوره عن غير قصد على أنه مشارك حاد الطباع. وأوضح (عبر BeliefNet): “لم تراني أطلب منهم بأدب شديد ثلاث أو أربع مرات أن يرحلوا”. في عام 2008، قال آيمز لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إنه “توسل إلى الشبكة للسماح له بالعودة إلى برنامج Celebrity Fit Club”.
تنسب إليه صفحة Aames على موقع IMDB الفضل باعتباره مخرجًا ومنتجًا وكاتبًا. لم يذكر وزنه في المقابلات الأخيرة، لكنه بدا بصحة جيدة في مقابلة مع Pop Culture Retro عام 2025.
كارني ويلسون
اختار الموسيقار كارني ويلسون إجراء عملية جراحية لتغيير شرايين المعدة بعد أن وصل وزنه إلى 300 رطل وخسر أكثر من 100 رطل (عبر سجل مقاطعة أورانج). لكنها ما زالت تكتسب وزناً صغيراً بعد ولادة ابنتها، مما دفعها للانضمام إلى “Celebrity Fit Club”. أثناء العرض، فقدت 22 رطلاً، وفقًا لدليل التلفاز. ومع ذلك، فقد اكتسبت وزنًا بعد بضع سنوات، مما دفعها إلى اللجوء إلى وضع شريط اللفة لتقليص حجمها.
وفي عام 2024، شاركت ويلسون على إنستغرام أنها خسرت حوالي 40 رطلاً من وزنها عن طريق الاستغناء عن الأطعمة التي تحتوي على السكر والدقيق الأبيض. ثم، في عام 2025، تمت إزالة رباط حضنها بعد تعرضها لصعوبات طبية.
غاري بوسي
أثناء وجوده في “Celebrity Fit Club”، أظهر غاري بوسي جانبًا سيئًا، الأمر الذي أزعج متسابقًا آخر بشكل مفهوم. (اعتذر بوسي لاحقًا.) لكنه فقد الوزن الذي أراد خسارته (39 رطلاً) لذا فقد نجح على الأقل في الميزان، إن لم يكن مع زملائه في الفريق.
لسوء الحظ، كان بوسي يتعامل مع التحديات الصحية في السنوات الأخيرة. في عام 2025، عن عمر يناهز 81 عامًا، شارك مقطع فيديو على إنستغرام أظهر أنه يعاني من صعوبة في تكوين الكلمات. وبحسب ما ورد نسبه الأصدقاء إلى إصابة دماغية مؤلمة تعرض لها النجم في أواخر الثمانينيات. بوسي هو واحد من العديد من المشاهير الذين تعافوا من حوادث مروعة.
كيمبرلي لوك
أدت فترة ناجحة في برنامج أمريكان أيدول إلى إطلاق مسيرة موسيقية ورؤية لكيمبرلي لوك. لكن لوك لم تقصر تجاربها في تلفزيون الواقع على عرض واحد. بدلاً من ذلك، أصبحت عضوًا في “Celebrity Fit Club” وانتهى بها الأمر بخسارة الوزن بينما اكتسبت صديقًا في Harvey Walden، مدرب اللياقة البدنية القوي في Fit Club (على الرغم من انفصالهما بعد المواعدة لمدة عامين).
في عام 2008، بعد عام من ظهورها في البرنامج، أوضحت لوك لـ ESPN أنها شاركت في الملاكمة والجولف والتنس. وقالت أيضًا إنها فقدت حوالي 40 رطلاً. سريعًا حتى عام 2026، وقد حولت لوك نفسها إلى مدربة صحة. كتبت على إنستغرام عن الطريقة التي تنظر بها إلى الطريق نحو حياة أكثر صحة: “يصبح قرارك الصحي قرارًا واضحًا ويصبح قرارًا مدى الحياة”.
تشاز بونو
قبل أن ينتقل تشاز بونو في أواخر أغسطس، تم تعريفه باسم Chastity Bono وكان قائد الفريق في Celebrity Fit Club في عام 2006. وبحسب ما ورد، ساعدته صديقة بونو آنذاك في الحفاظ على نظام غذائي صحي وبرنامج للتمارين الرياضية. (تم تدريب بونو أيضًا على يد ريتشارد سيمونز في برنامج “Whose Line Is It Anyway؟” في عام 2003، وهي واحدة من أفضل لحظات التصوير الصحي لسيمونز).
في عام 2009، ناقش بونو تجربته في التحول إلى رجل متحول جنسيًا مع قناة ABC News، مشيرًا إلى أن قراره لم يكن مفاجئًا. ولكن كان عليه أن ينتظر حتى يخضع للعلاج للانتقال. وأوضح: “لقد أصبحت نظيفًا ورصينًا في عام 2004 ولم يكن بإمكاني القيام بذلك قبل ذلك”. أثناء ضيفه في برنامج “The Stiletto Room with Dina LaPolt” في عام 2025، أكد بونو أنه حافظ على رصانته منذ ذلك الحين.
فيكتوريا جاكسون
في عام 2006، انضمت فيكتوريا جاكسون إلى “Celebrity Fit Club”، وخسرت 22 رطلاً أثناء مشاركتها في البرنامج (عبر Reality TV World). ومع ذلك، تواجه الممثلة الكوميدية في الوقت الحاضر سرطان الثدي النقيلي، وتخبر المعجبين في عام 2024 أن أمامها حوالي ثلاث سنوات لتعيشها بسبب ورم غير قابل للجراحة في قصبتها الهوائية. (تم تشخيص حالتها في البداية في عام 2015؛ وعلى الرغم من خضوعها للعلاج، بما في ذلك العلاج الكيميائي، لم تتمكن جاكسون من تحديد ما إذا كان السرطان قد تراجع أم لا.) ومع ذلك ظلت متفائلة بشكل مميز قائلة: “لقد عشت حياة رائعة” (عبر هوليوود ريبورتر).
جاي مكارول
قد تكون الموضة هي شغف المصمم جاي مكارول (وبالتالي ظهوره التلفزيوني الافتتاحي في برنامج “Project Runway”)، لكنه كان شغوفًا باللياقة البدنية أيضًا لبعض الوقت. خلال فترة وجوده في “Celebrity Fit Club”، خسر 40 رطلاً (عبر Yahoo!). بعد انتهاء مهمته، كان قادرًا على بدء مسيرته المهنية (على الرغم من أنه كان عليه أيضًا الخضوع لعملية جراحية في الظهر). في أواخر عام 2010، عمل مكارول كمصمم أزياء في فيلمين قصيرين؛ وفي عام 2021، عمل على مسلسل HBO كجزء من قسم خزانة الملابس. اعتبارًا من عام 2026، أدرجته صفحته على LinkedIn كأستاذ مساعد في جامعة فيلادلفيا.
توكارا جونز
من العدل أن نقول إن توكارا جونز، التي دخلت دائرة الضوء من خلال برنامج “America’s Next Top Model”، تركت انطباعًا دائمًا على برنامج “Celebrity Fit Club”. كان جونز عضوًا في فريق التمثيل مرتين وحقق الشهرة بفضل التشدق تجاه لجنة الحكام التي عادت إلى الظهور على Instagram بعد سنوات.
فقد جونز وزنه في المرتين في العرض. ومع ذلك، في السنوات التي تلت ذلك، سجلت قولها إن الناس بحاجة إلى إعادة صياغة الطريقة التي يفكرون بها بشأن الوزن. أخبر جونز مدام نوار في عام 2020 أن “نظام مؤشر كتلة الجسم معطل تمامًا”. في عام 2021، استضافت جونز مسابقة “Thick House”، وهي مسابقة عرض أزياء شاملة الحجم. وفي معرض حديثه عن فيلم “Thick House”، أكد جونز لنايلون أن “الجمهور متشوق لرؤية نساء حقيقيات، وأشكال حقيقية، ومنحنيات حقيقية”.