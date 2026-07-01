ماذا حدث لطاقم نادي المشاهير في VH1؟

تم عرض “Celebrity Fit Club” من 2005 إلى 2010 على VH1. تضمن البرنامج التلفزيوني الواقعي أعضاء فريق عمل متناوبين موسميًا، وجميعهم يتمتعون بنوع من الشهرة – وجميعهم يتمتعون بشخصيات كبيرة كان لا بد أن يعيقوا طريق بعضهم البعض.

لكن التطور المفاهيمي الذي قاد “Celebrity Fit Club” هو أن المتسابقين لم يكن لديهم آراء مبالغ فيها فحسب؛ كان لديهم أجساد أكبر مما أرادوا أيضًا. من خلال الذهاب إلى العرض، كانوا يأملون ليس فقط في التنافس على الجوائز، ولكن أيضًا في الحصول على شكل أفضل.

بالطبع، كما نعلم، من الصعب التخلص من الوزن الزائد بعد زيادة الوزن. أشارت مراجعة أجريت عام 2022 في مجلة Clinical Nutrition ESPEN إلى أن استعادة الوزن المفقود أمر شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، ولكنها وجدت أيضًا أن التغييرات الدائمة في نمط الحياة يمكن أن تؤثر على ما إذا كان شخص ما يمكنه الحفاظ على الوزن من التراجع أم لا.

للأسف، توفي عدد قليل من أعضاء فريق “Celebrity Fit Club”، بما في ذلك نجمة “Happy Days” إيرين مورين، وممثل “Saved By the Bell” داستن دايموند، والممثل الكوميدي رالفي ماي. ومع ذلك، لا يزال العديد من نجوم المسلسل المكون من 59 حلقة موجودين على مسرح هوليوود.