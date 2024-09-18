ماذا حدث للجثث في معركة برلين؟

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لقد اتخذ الدكتاتور أدولف هتلر العديد من الخيارات المميتة في زمن الحرب قبل هزيمة ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يكن أقلها غزو حليفته السابقة روسيا. وسعى هتلر للحصول على المواد الخام السوفييتية بقدر ما كان يبحث عن المجد لغزو كتلة أرضية لا يمكن قهرها، وخصص موارد هائلة لغزو روسيا من خلال عملية بارباروسا (يونيو إلى ديسمبر 1941) وبعد ذلك معركة ستالينجراد (يوليو 1942 إلى فبراير 1943). ولكن بحلول أبريل 1945، حصل الاتحاد السوفييتي على فرصة للانتقام في معركة برلين، الضربة النهائية التي قطعت رأس آلة الحرب الألمانية في مايو. خلف الاشتباك مئات الآلاف من القتلى، بما في ذلك هتلر، الذي انتحر في 30 أبريل قبل انتهاء المعركة.

في السادس عشر من إبريل/نيسان، سحقت قوات الحلفاء برلين بالقصف المتكرر قبل أن تتوغل القوات السوفييتية في العاصمة. وبحلول الحادي والعشرين من إبريل/نيسان، انخرط السوفييت في قتال من باب إلى باب، وبحلول الثاني من مايو/أيار، كان كل شيء قد انتهى. ورغم أن الخسارة لم تكن مدمرة مثل صراع هائل مثل معركة ستالينجراد (ما يقرب من 800 ألف قتيل وجريح ومفقود أو أسير لصالح قوى المحور وحدها)، فقد قُتل أكثر من 80 ألف جندي سوفيتي و50 ألف جندي ألماني في معركة برلين. وبخلاف هؤلاء المقاتلين، توفي حوالي 125 ألف من سكان برلين في الصراع، بصرف النظر عن عدد اللاجئين. وتعرض بعض المدنيين الألمان لفظائع مروعة على أيدي القوات السوفييتية قبل وفاتهم. واختفى بعض الجنود والسكان ببساطة ولم يتم العثور عليهم قط. وشق قتلى آخرون طريقهم إلى المقابر أو تم تخليد ذكراهم.