ماذا حدث للجثث في معركة برلين؟

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لقد اتخذ الدكتاتور أدولف هتلر العديد من الخيارات المميتة في زمن الحرب قبل هزيمة ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم يكن أقلها غزو حليفته السابقة روسيا. وسعى هتلر للحصول على المواد الخام السوفييتية بقدر ما كان يبحث عن المجد لغزو كتلة أرضية لا يمكن قهرها، وخصص موارد هائلة لغزو روسيا من خلال عملية بارباروسا (يونيو إلى ديسمبر 1941) وبعد ذلك معركة ستالينجراد (يوليو 1942 إلى فبراير 1943). ولكن بحلول أبريل 1945، حصل الاتحاد السوفييتي على فرصة للانتقام في معركة برلين، الضربة النهائية التي قطعت رأس آلة الحرب الألمانية في مايو. خلف الاشتباك مئات الآلاف من القتلى، بما في ذلك هتلر، الذي انتحر في 30 أبريل قبل انتهاء المعركة.
في السادس عشر من إبريل/نيسان، سحقت قوات الحلفاء برلين بالقصف المتكرر قبل أن تتوغل القوات السوفييتية في العاصمة. وبحلول الحادي والعشرين من إبريل/نيسان، انخرط السوفييت في قتال من باب إلى باب، وبحلول الثاني من مايو/أيار، كان كل شيء قد انتهى. ورغم أن الخسارة لم تكن مدمرة مثل صراع هائل مثل معركة ستالينجراد (ما يقرب من 800 ألف قتيل وجريح ومفقود أو أسير لصالح قوى المحور وحدها)، فقد قُتل أكثر من 80 ألف جندي سوفيتي و50 ألف جندي ألماني في معركة برلين. وبخلاف هؤلاء المقاتلين، توفي حوالي 125 ألف من سكان برلين في الصراع، بصرف النظر عن عدد اللاجئين. وتعرض بعض المدنيين الألمان لفظائع مروعة على أيدي القوات السوفييتية قبل وفاتهم. واختفى بعض الجنود والسكان ببساطة ولم يتم العثور عليهم قط. وشق قتلى آخرون طريقهم إلى المقابر أو تم تخليد ذكراهم.
هزيمة ألمانيا وبقايا هتلر
ورغم أن أدولف هتلر لم يكن قط أكثر الأشخاص استقراراً، فإن اتخاذه للقرارات في جهود الحرب العالمية الثانية التي خاضتها ألمانيا أصبح أكثر تقلباً وخطورة ويأساً مع مرور الوقت. ومن المرجح أنه كان يعلم أن قوى المحور ستخسر الحرب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1942. ومع ذلك، استمرت الجبهة الغربية لمدة عامين ونصف العام آخرين حتى أعلنت ألمانيا رسمياً استسلامها في السابع من مايو/أيار 1945. وقبل ذلك بفترة وجيزة، في الثلاثين من أبريل/نيسان، انتحر هتلر أثناء معركة برلين.
وكما يقول موقع جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني (إم آي 5)، فقد وصل جيش سوفييتي قوامه نحو 2.5 مليون جندي إلى برلين بحلول أبريل/نيسان 1945، ففر هتلر إلى مخبأه تحت الأرض في العاصمة. وكان يخرج أحياناً إلى السطح لمصافحة الجنود الذين أرسلهم للموت في المعارك مع السوفييت. وفي التاسع والعشرين من أبريل/نيسان، انتهى من صياغة وصيته وتزوج عشيقته إيفا براون. وفي اليوم التالي تناولا حبوب السيانيد، وانتحر هتلر.
نُقِل هتلر وبراون إلى سطح الأرض، وغُمرا بالبنزين، وأُضرِمَت فيهما النيران، ودُفِنا في حفرة قنبلة. ثم استخرجت القوات السوفييتية رفات هتلر ونقلتها إلى ماغديبورغ في ألمانيا الشرقية. وفي عام 2017 فقط، سمحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية للباحثين بفحص ما تبقى من جسد هتلر – الأسنان، وكذلك شظايا الفك والجمجمة. وكما يوضح موقع Phys.org، فإن السجلات السنية، بما في ذلك سوء النظافة، تتطابق مع سجلات هتلر السنية. وقال فيليب شارلييه، رئيس فريق البحث، لوكالة فرانس برس: “الأسنان أصلية، ولا شك في ذلك”. وهكذا تنتهي قصة جسد هتلر.
القتلى من مقاتلي معركة برلين
تشرح تجارب برلين أن بعض الجنود السوفييت الذين لقوا حتفهم في معركة برلين دُفنوا حيث سقطوا. وأُعيد بعضهم إلى الاتحاد السوفييتي لعائلاتهم ودُفنوا. وجُمِع بعضهم في مقابر جماعية وأُخلد ذكراهم في ثلاثة مواقع في برلين: حديقة تيرغارتن، وحديقة تريبتور، وشونهولزر هايد. ويضم النصب التذكاري/القبر في حديقة تريبتور رفات حوالي 7000 جندي سوفييتي، ويضم النصب التذكاري/القبر في حديقة تريبتور حوالي 2500 جندي، ويضم النصب التذكاري/القبر في حديقة تريبتور حوالي 13200 جندي. وهذا يمثل حوالي 22700 جندي سوفييتي من إجمالي 80 ألف قتيل. ومن غير الواضح ما حدث لبقية القتلى، أو عدد المفقودين منهم.
واجه الجنود الألمان نهاية أكثر صعوبة. يقيمون في مقابر صغيرة حول برلين مثل مقبرة الحرب الألمانية Lilienthalstraße، التي تضم 4935 جنديًا ومدنيًا بالضبط. تحتوي مقبرة Invalidenfriedhof، التي تضم بقايا تعود إلى عام 1813، على مقبرة جماعية تضم 34 جنديًا ومدنيًا ألمانيًا، ولكن بناءً على أوامر من قوى الحلفاء، تمت إزالة بعض شواهد القبور. يرتاح جنود ألمان آخرون خارج برلين قليلاً في مقبرة غابة هالبي لأنهم قاتلوا التقدم السوفييتي إلى برلين. تم العثور على حوالي 500 أو 600 شخص هناك في عام 2013، ولا تزال بقايا يتم اكتشافها في قرية كليسين القريبة في عام 2019. وفي الوقت نفسه، استولى الاتحاد السوفييتي على ما يصل إلى 3.5 مليون أسير حرب ألماني على مدار الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك عدد غير معروف خلال معركة برلين. ظل حوالي 1.5 مليون من هؤلاء الأسرى في عداد المفقودين حتى عام 1950.
(الصورة المميزة من Mil.ru عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتعديل حجمها | CC BY 4.0)
القتلى المدنيون في معركة برلين
طوال الحرب العالمية الثانية، حاول سكان برلين أن يعيشوا حياتهم بأفضل ما يمكن، حتى في خضم الصراع. وإذا كان مجموع عدد القتلى من القوات الألمانية والسوفييتية خلال معركة برلين بلغ نحو 130 ألف قتيل، فإن نفس العدد تقريبا من المدنيين لقوا حتفهم، أي 125 ألف قتيل. وهذا الرقم هو أفضل تقدير يمكن أن نحصل عليه. وليس من الصعب أن نتخيل الفوضى الكاملة التي يعيشها المدنيون وهم يتسابقون حول مدينة تحت نيران المدافع ــ محاولين الفرار من انفجارات المدفعية والرصاصات الطائشة وهم يشقون طريقهم إلى ضواحي المدينة ويتجمعون بالقرب من شجرة، وهم يحملون أطفالهم ومتعلقاتهم بين أذرعهم.
لا يمكننا أيضًا تحديد عدد المدنيين الذين فقدوا، والذين لم يتم التعرف على رفاتهم، والذين لم يتم تسجيلهم في السجلات، وما إلى ذلك. كما أنه من المستحيل حتى تحديد مجموعات المدنيين المدفونين في أي مكان. ولا تستطيع حتى الحكومة الألمانية التمييز بين هذا الأمر، كما توضح إدارة مجلس الشيوخ في برلين للتنقل الحضري والنقل والعمل المناخي والبيئة. يتم دفن غير المقاتلين الألمان من جميع الأنواع – المواطنين وغير المواطنين، واللاجئين، وأولئك الذين ذبحوا في معسكرات الاعتقال، وأولئك الذين ماتوا بعد الحرب تحت الحكم السوفييتي، وغيرهم – في 170 مقبرة في جميع أنحاء برلين وفي المناطق التي تمتلكها المدينة. يوجد 150 ألف قبر إجمالاً، وليس من الواضح عدد هؤلاء الذين ماتوا أثناء معركة برلين أو في أي مكان آخر، في هذا الصدد. وبالطبع، مثل الجنود الألمان، انتهى الأمر ببعضهم في معسكرات أسرى الحرب السوفييتية.
(الصورة المميزة بواسطة يفغيني خالدي عبر ويكيميديا كومنز | مقصوصة ومقياسة | قانون تنفيذ الكتاب الرابع من القانون المدني للاتحاد الروسي)
الاغتصاب السوفييتي لبرلين
لقد انتهت القوات السوفييتية في برلين إلى ارتكاب جرائم وحشية ودنيئة ضد المواطنين الألمان. وتصف هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) روايات شهود العيان من الملازم فلاديمير جيلفاند، وهو يهودي سوفييتي من أوكرانيا، والذي يصف في مذكراته مروره بقرى بأكملها دمرها الجنود الألمان في طريقه إلى برلين. ويشمل ذلك الجثث المدنسة التي أظهرت أدلة على الاغتصاب. ولكن في وقت قصير، يصف جيلفاند رفاقه السوفييت وهم يرتكبون نفس أنواع الجرائم ضد المدنيين الألمان، وخاصة النساء.
في إحدى المرات، صادف فتاة ألمانية صغيرة تعرضت مؤخرًا للاغتصاب الجماعي من قبل عشرين رجلاً أمام والدتها. وفي أحيان أخرى، اقترح الجنود السوفييت طعن “القطط الألمانية” (الجنديات) في أعضائها التناسلية. وقد أطلق على أحد النصب التذكارية لمعركة برلين في حديقة تريب تاور بالعاصمة اسم “قبر المغتصب المجهول”. ومن المستحيل أن نحدد عدد مثل هذه الأفعال المؤسفة التي حدثت، أو عدد النساء اللاتي قُتلن، أو مكان دفن هؤلاء النساء. ولكن مثل أي معركة أخرى في التاريخ، عانى مثل هؤلاء الأشخاص وماتوا في معركة برلين ولم يتم العثور عليهم أو دفنهم أو تكريمهم في النصب التذكارية.
(الصورة المميزة من تأليف Ефим Копыт, Борис Вельяшев (ТАСС) عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتعديل حجمها | قانون تنفيذ الكتاب الرابع من القانون المدني للاتحاد الروسي)
مقابر فخرية للشهداء
هناك العديد من النصب التذكارية لأولئك الذين سقطوا في معركة برلين، سواء لإحياء ذكرى الموتى أو لتكون بمثابة “مقابر فخرية” للمفقودين إلى الأبد، كما يقول Digital Cosmonaut. يوجد 12 نصبًا تذكاريًا من هذا القبيل في برلين، موضوعة مثل علامات الطرق حول المدينة في الأماكن العامة البارزة. ومن المثير للاهتمام أن هذه النصب التذكارية كلها أقيمت في ألمانيا الشرقية التي كانت تحت سيطرة السوفييت، والتي تم تقسيمها في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وظلت في أيدي السوفييت حتى سقوط جدار برلين في عام 1989، قبل عامين من انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991. ولكن في حين تمثل هذه النصب التذكارية دعاية مؤيدة للسوفييت، فإنها تظل مهمة لتذكر خسارة الأرواح في معركة برلين.
كانت أبرز هذه النصب التذكارية الثلاثة هي أيضًا أول ثلاثة تم بناؤها. وكما ذكرنا، تعمل هذه النصب التذكارية كمقابر فعلية. ووفقًا لقسم مجلس الشيوخ في برلين للتنقل الحضري والنقل والعمل المناخي والبيئة، فقد تم اختيار النصب التذكاري في حديقة تيرغارتن في البداية لقربه من بوابة براندنبورغ ومبنى الرايخستاغ التشريعي الألماني القريب. يوجد نصب تذكاري آخر شرق حديقة تيرغارتن داخل حديقة تريبتور، ونصب تذكاري ثالث في حديقة أخرى إلى الشمال، وهي حديقة شون هولزر هايدي.
كما يمكنك أن تتخيل، تمثل هذه النصب التذكارية للحرب في برلين نقطة خلاف محتملة بين ألمانيا وروسيا. في عام 1990، وقع الرئيس الروسي ميخائيل جورباتشوف والمستشار الألماني هيلموت كول معاهدة سلام بين الدولتين بعد انهيار جدار برلين. وكجزء من المعاهدة، أصر الاتحاد السوفييتي على صيانة النصب التذكارية للحرب التي بناها السوفييت في معركة برلين. وقد أوفت ألمانيا بهذا الوعد منذ ذلك الحين.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه قد تعرضت لاعتداء جنسي، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع الشبكة الوطنية للاغتصاب والاعتداء وزنا المحارم أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ RAINN على الرقم 1-800-656-HOPE (4673).