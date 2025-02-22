ماذا سيحدث لجسمك إذا لم تستحم أبدًا

من الصعب وصف الشعور الشامل بالاسترخاء والراحة والراحة التي يمكن أن تأتي من دش مشبع بالبخار. بعد كل شيء ، يمكن أن يؤثر مياه الدش على جسمك ، خاصةً عند رفع درجة الحرارة. ربما لهذا السبب وجد استطلاع في عام 2024 هاريس أن ما يقرب من سبعة من كل 10 أشخاص بالغين يفضلون أخذ الاستحمام الدافئ أو الساخن. (كانت النساء أكثر عرضة لمرتين أكثر من الرجال لاختيار الساخنة.) ولكن هل سيكون جسمك نظيفًا ومنعشًا إذا لم تزعجك أبدًا برفع الحرارة مرة أخرى؟

دعونا نلقي نظرة على جوانب الصحة العقلية للاستحمام في المياه الساخنة. سألت دراسة أجريت عام 2012 من مجلة الجمعية اليابانية لعلم البلني وعلم المناخ والطب الطبيعي 6000 من البالغين عن عاداتهم ، بما في ذلك ما إذا كانوا يستحمون بانتظام في الماء الساخن. أولئك الذين أبلغوا أنهم يتصورون مستويات التوتر الخاصة بهم على أنها منخفضة.

قد يكون الوقوف تحت الاستحمام الساخن في الليل وسيلة لمكافحة اضطرابات النوم أيضًا. كما هو موضح في نتائج مراجعة 2019 لـ 17 مقالة منشورة لمراجعات طب النوم ، فإن الأساليب السلبية لتسخين الجسم – بما في ذلك أخذ الاستحمام الساخن لمدة تصل إلى ساعتين قبل أن تصل إلى الكيس – قد تقصر الوقت الذي يستغرقه النوم.