ماذا سيحدث لجسمك إذا لم تستحم أبدًا

من الصعب وصف الشعور الشامل بالاسترخاء والراحة والراحة التي يمكن أن تأتي من دش مشبع بالبخار. بعد كل شيء ، يمكن أن يؤثر مياه الدش على جسمك ، خاصةً عند رفع درجة الحرارة. ربما لهذا السبب وجد استطلاع في عام 2024 هاريس أن ما يقرب من سبعة من كل 10 أشخاص بالغين يفضلون أخذ الاستحمام الدافئ أو الساخن. (كانت النساء أكثر عرضة لمرتين أكثر من الرجال لاختيار الساخنة.) ولكن هل سيكون جسمك نظيفًا ومنعشًا إذا لم تزعجك أبدًا برفع الحرارة مرة أخرى؟
دعونا نلقي نظرة على جوانب الصحة العقلية للاستحمام في المياه الساخنة. سألت دراسة أجريت عام 2012 من مجلة الجمعية اليابانية لعلم البلني وعلم المناخ والطب الطبيعي 6000 من البالغين عن عاداتهم ، بما في ذلك ما إذا كانوا يستحمون بانتظام في الماء الساخن. أولئك الذين أبلغوا أنهم يتصورون مستويات التوتر الخاصة بهم على أنها منخفضة.
قد يكون الوقوف تحت الاستحمام الساخن في الليل وسيلة لمكافحة اضطرابات النوم أيضًا. كما هو موضح في نتائج مراجعة 2019 لـ 17 مقالة منشورة لمراجعات طب النوم ، فإن الأساليب السلبية لتسخين الجسم – بما في ذلك أخذ الاستحمام الساخن لمدة تصل إلى ساعتين قبل أن تصل إلى الكيس – قد تقصر الوقت الذي يستغرقه النوم.
الدفء يعزز نوم البرودة والبرودة بشرة
لكن هذا لا يعني بالضرورة أنك ستتعرض للإجهاد إذا كنت قد تقطعت بهم السبل في جزيرة صحراوية وغير قادرة على الوصول إلى الاستحمام الساخن مرة أخرى. (يفترض هذا أنه يمكن أن تأخذ دشًا لطيفًا وبارد تحت الشلال المتاح الأول.) وجدت دراسة أجريت عام 2023 من علم الأحياء أن البالغين الذين شاركوا في حمام ماء بارد لمدة خمس دقائق شعروا بمزاجهم وتحسين اليقظة الجسدية والانتباه بعد ذلك.
هذه ليست فائدة دش المياه الباردة الوحيدة. يمكنك أيضًا أن تنتهي من الشعور بالحكة ، خاصة إذا كان لديك أعراض الجلد الجاف وتحتاج إلى رطوبة إضافية. وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة الطب السريري أن التعرض الروتيني للماء الساخن يعطل الحواجز الواقية الطبيعية للجلد أكثر من التعرض الروتيني للماء البارد ، على الأقل في غسل اليدين.
يتم دعم هذا الاستنتاج من خلال النصيحة المقدمة إلى Healthline من قبل عالم التجميل المرخص صوفيا ناب. في مقابلة عام 2021 حول غسل وجه المياه الباردة ، قال ناب: “إذا كان لديك بشرة جافة مزمن ، يمكن أن تجرد الماء الساخن مستويات الزهم (الزيوت) وتفاقم المشكلة ، لذلك فإن الماء البارد هو بديل جيد”. على الرغم من أنها أضافت أن المياه الأكثر دفئًا جعلت من الأسهل غسل الملوثات والجراثيم ، إلا أنها كانت تدعم الشطف البارد “لتشديد المسام وتعزيز الدورة الدموية من أجل توهج صحي”.
تراكم البكتيريا نتيجة محتملة للاستحمام بالمياه الباردة
بالنظر إلى ملاحظة Knapp التحذيرية حول قوة التنظيف للماء الساخن مقابل الماء البارد ، قد تقلق من أن قول وداعًا للاستحمام المشبعة بالبخار قد يعيق قدرتك على الحصول على نظافة. وقد تكون على حق ، على الأقل وفقًا لبعض أطباء الأمراض الجلدية الذين تمت مقابلتهم في مقال بيردي. يبدو أن الخبراء يتفقون على أنه على الرغم من أن الماء الساخن لم يكن خيارًا جيدًا للتنظيف بسبب سمعته في تجفيف الجلد ، إلا أنه لم يكن الماء البارد. مرة أخرى ، أكدوا على أن الماء البارد لم يكن فعالًا في تخفيف الأوساخ. المذكور الدكتورة سوزان ماسيك ، أخصائية الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة ، “درجة حرارة الماء تشبه قاعدة Goldilocks: ليست ساخنة جدًا ، ليست باردة جدًا”. أوضحت الدكتورة راشيل جاليمان ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمدة من مجلس الإدارة ، سبب هذه الظاهرة ، وهو أن الماء البارد قد يتسبب في انقباض المسام ، وبالتالي الحفاظ على الجزيئات القذرة داخل المسام. (هذا هو السبب في أن غسل وجه المرء بالماء البارد هو من بين أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس مع العناية بالبشرة.)
العودة إلى السؤال الأصلي: ماذا سيحدث إذا تعرض جسمك فقط لاستحمام المياه الباردة؟ قد تشعر بشرتك بصحة وأقل جافة ، والتي يمكن أن تكون رصيدا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تجربة نفس النتائج الجسدية والعاطفية كما تفعل من الاستحمام الساخنة. ولكن قد ينتهي بك الأمر إلى التنظيف بجد للتخلص من جزيئات الأوساخ اليومية العميقة.