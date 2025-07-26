ماذا سيفعل رادع الصلصة الساخنة DIY للشامات في الفناء الخاص بك؟ اقرأ هذا قبل المحاولة

مع كل ما تفعله لمحاولة الحفاظ على فناءك جميلًا – لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من تولي الآفات. يمكن أن يكون الشامات مصدر إزعاج كامل مع كل خشارهم ، مما يؤدي إلى أنفاق وثقوب في العشب. إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على الفناء الخاص بك خالية من الشامات المزعجة ، فإن حل DIY يقسم الكثير من الناس من قبل الصلصة الساخنة. ما يجعل المثل الأعلى طارده هو أنه غير سامة وإنساني ، على عكس بعض الطرق الأخرى التي تنطوي على السم أو المواد الكيميائية.

الشامات هي مخلوقات ذات بصر رهيب ، لكن الصلصة الساخنة تلعب في واحدة من حواسهم – رائحتها. إنها رائحة قوية وحار من الصلصة الساخنة التي ترسل لهم التعبئة. يمكن استخدامه لردع الآفات الأخرى من الفناء الخاص بك أيضًا – مثل الأرانب والغزلان والغوثر والسناجب ، الذين يجدون أيضًا كبخاخة الصلصة لا تطاق (ولكن تحذر ، يتم رسم الدببة على طعمها في طعمها ، ولهذا لا تستخدم هذه الطريقة إذا كانت الدببة هي التي تسمح بها. بسيطة جدا جدا. بشكل عام ، إنها طريقة سهلة للحفاظ على الشامات بعيدًا دون التسبب في ضررهم فعليًا.