ماذا سيفعل رادع الصلصة الساخنة DIY للشامات في الفناء الخاص بك؟ اقرأ هذا قبل المحاولة

مع كل ما تفعله لمحاولة الحفاظ على فناءك جميلًا – لا يوجد شيء أكثر إحباطًا من تولي الآفات. يمكن أن يكون الشامات مصدر إزعاج كامل مع كل خشارهم ، مما يؤدي إلى أنفاق وثقوب في العشب. إذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على الفناء الخاص بك خالية من الشامات المزعجة ، فإن حل DIY يقسم الكثير من الناس من قبل الصلصة الساخنة. ما يجعل المثل الأعلى طارده هو أنه غير سامة وإنساني ، على عكس بعض الطرق الأخرى التي تنطوي على السم أو المواد الكيميائية.
الشامات هي مخلوقات ذات بصر رهيب ، لكن الصلصة الساخنة تلعب في واحدة من حواسهم – رائحتها. إنها رائحة قوية وحار من الصلصة الساخنة التي ترسل لهم التعبئة. يمكن استخدامه لردع الآفات الأخرى من الفناء الخاص بك أيضًا – مثل الأرانب والغزلان والغوثر والسناجب ، الذين يجدون أيضًا كبخاخة الصلصة لا تطاق (ولكن تحذر ، يتم رسم الدببة على طعمها في طعمها ، ولهذا لا تستخدم هذه الطريقة إذا كانت الدببة هي التي تسمح بها. بسيطة جدا جدا. بشكل عام ، إنها طريقة سهلة للحفاظ على الشامات بعيدًا دون التسبب في ضررهم فعليًا.
اجعل هذه الصلصة الساخنة سهلة
ستحتاج إلى زجاجة من الصلصة الساخنة والماء وزيت النعناع وزيت الخروع. في المرة القادمة التي تعبت فيها من الشامات التي تعطل الفناء أو الحديقة – امزج 1 كوب من الماء وكوب من زيت الخروع في جرة أو زجاجة. ثم ، أضف ملعقة صغيرة من الصلصة الساخنة و 3 إلى 4 قطرات من زيت النعناع إلى الخليط. بمجرد الجمع بين كل شيء ، تشبع كرات القطن مع السائل – وإسقاطها داخل الثقوب التي تم إنشاؤها. يجب أن يجعلهم يخرجون بمجرد أن يصادفهم.
يمكن أن يعمل طارد الصلصة الساخنة لهذه الأنواع من الآفات بشكل جيد ، ولكن لا يوجد جوانب سلبية ، تمامًا كما هو الحال مع معظم الحيل. كونه مزيجًا طبيعيًا ، فمن المحتمل أن يتطلب إعادة التوزيع حتى يظل فعالًا ، خاصة وأنه يمكن أن يغسل في المطر. كما أنه ليس ضمانًا إذا كانت فناءك تحتوي على إصابة كبيرة من الخلد ، والتي تتطلب عادةً طرقًا أو خدمات مهنية أخرى. ولكن إذا كنت تبحث عن حل خالي من الأذى وغير مكلف للحفاظ على القوارض غير المرغوب فيها من الفناء-فمن المؤكد أنه يستحق اللقطة.