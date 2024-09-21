ماذا فعل المسلح قبل محاولته اغتيال ترامب؟

يواصل المحققون الفيدراليون البحث عن الدافع وراء محاولة المشتبه به توماس ماثيو كروكس اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024. ما جمعوه هو تحركاته قبل الهجوم. وفقًا لشبكة CNN، أمضى مطلق النار البالغ من العمر 20 عامًا من بيتيل بارك بولاية بنسلفانيا بعض الوقت في ميدان الرماية واشترى سلمًا وذخيرة قبل التوجه إلى خارج التجمع حيث سيحاول اغتيال ترامب. قبل أن يموت كروكس في وابل من نيران الخدمة السرية، أطلق النار على الرئيس السابق في الأذن اليمنى، مما أسفر عن مقتل أحد الحاضرين في التجمع، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

يبدو أن كروكس أمضى 48 ساعة قبل الهجوم في الاستعدادات النهائية لمحاولته اغتيال ترامب. ومع استمرار التحقيق، قد تظهر المزيد من التفاصيل حول تخطيط المشتبه به، بما في ذلك متى وكيف صنع الجهاز المتفجر الذي عُثر عليه داخل السيارة التي قادها إلى التجمع. في الوقت الحالي، لا تزال هناك أسئلة حول ليس فقط متى توصل إلى خطته والدافع وراءها، ولكن أيضًا تفاصيل أخرى غامضة تحيط بهذا إطلاق النار التاريخي. هناك العديد من الأشياء التي لا معنى لها حول محاولة اغتيال دونالد ترامب، بما في ذلك شهود الحدث الذين حاولوا تحذير الشرطة من رؤية مطلق النار على سطح مبنى قريب، والذي تجاهلته السلطات على ما يبدو. سؤال آخر هو لماذا لم يتم تغطية الموقع الذي استخدمه كروكس من قبل جهاز الخدمة السرية.