ماذا فعل المسلح قبل محاولته اغتيال ترامب؟

يواصل المحققون الفيدراليون البحث عن الدافع وراء محاولة المشتبه به توماس ماثيو كروكس اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024. ما جمعوه هو تحركاته قبل الهجوم. وفقًا لشبكة CNN، أمضى مطلق النار البالغ من العمر 20 عامًا من بيتيل بارك بولاية بنسلفانيا بعض الوقت في ميدان الرماية واشترى سلمًا وذخيرة قبل التوجه إلى خارج التجمع حيث سيحاول اغتيال ترامب. قبل أن يموت كروكس في وابل من نيران الخدمة السرية، أطلق النار على الرئيس السابق في الأذن اليمنى، مما أسفر عن مقتل أحد الحاضرين في التجمع، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
يبدو أن كروكس أمضى 48 ساعة قبل الهجوم في الاستعدادات النهائية لمحاولته اغتيال ترامب. ومع استمرار التحقيق، قد تظهر المزيد من التفاصيل حول تخطيط المشتبه به، بما في ذلك متى وكيف صنع الجهاز المتفجر الذي عُثر عليه داخل السيارة التي قادها إلى التجمع. في الوقت الحالي، لا تزال هناك أسئلة حول ليس فقط متى توصل إلى خطته والدافع وراءها، ولكن أيضًا تفاصيل أخرى غامضة تحيط بهذا إطلاق النار التاريخي. هناك العديد من الأشياء التي لا معنى لها حول محاولة اغتيال دونالد ترامب، بما في ذلك شهود الحدث الذين حاولوا تحذير الشرطة من رؤية مطلق النار على سطح مبنى قريب، والذي تجاهلته السلطات على ما يبدو. سؤال آخر هو لماذا لم يتم تغطية الموقع الذي استخدمه كروكس من قبل جهاز الخدمة السرية.
الفترة التي سبقت هجوم كروكس على دونالد ترامب
في الأشهر التي سبقت محاولة اغتيال المشتبه به توماس ماثيو كروكس لترامب، تلقى عدة صناديق في منزله ربما تحتوي على المواد التي استخدمها لصنع العبوات الناسفة المرتجلة الموجودة في سيارته ومنزله، وفقًا لـ ABC News. والجدير بالذكر أنه كان يحمل جهاز تفجير عن بعد أثناء إطلاق النار متصلًا بالقنبلة الموجودة في سيارته هيونداي سوناتا. لم يتلق كروكس أي تدريب عسكري، ومن الغريب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يجد أي عمليات بحث على الإنترنت حول كيفية صنع القنابل في سجل جهاز الكمبيوتر الخاص به. في اليوم السابق للهجوم، أمضى كروكس وقتًا في نادي كليرتون للرياضيين، وهو ميدان رماية كان هو ووالده أعضاء فيه، وفقًا لشبكة CNN. وقال مصدر لـ ABC News إن البندقية من طراز AR التي استخدمها المشتبه به في الهجوم كانت مملوكة لوالده، الذي اشتراها بشكل قانوني في عام 2013.
في 13 يوليو 2024، ذهب كروكس إلى متجر الأجهزة Home Depot واشترى سلمًا، وفقًا لما قاله مسؤولون كبار لشبكة NBC News. لا يزال المحققون يحددون ما إذا كان قد استخدم هذا السلم للوصول إلى سطح المبنى الذي أطلق منه النار. يقع على بعد حوالي 200 إلى 300 ياردة من المكان الذي وقف فيه ترامب لإلقاء خطاب. كما أخبر مسؤول كبير في إنفاذ القانون شبكة CNN أن كروكس اشترى 50 طلقة ذخيرة من متجر أسلحة محلي في يوم إطلاق النار. لم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ما إذا كانت قد استخدمت في الهجوم. وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، اتصل والد كروكس بالسلطات يوم السبت للإبلاغ عن اختفاء ابنه، إلى جانب أحد أسلحته.
دوافعه لا تزال غير معروفة
ومع انتشار خبر محاولة اغتيال دونالد ترامب ــ وهي ليست الأولى من نوعها ــ كان رد فعل العالم في حالة من الصدمة وعدم التصديق. وندد القادة بالهجوم والعنف السياسي بشكل عام. ومع ذلك، لم يتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من العثور على أي دليل يشير إلى دافع سياسي وراء هجوم كروكس، حتى بعد تفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به ومنزله. وقال كيفن روجيك، وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيتسبرغ، لشبكة إيه بي سي نيوز: “في الوقت الحاضر، لم نحدد أيديولوجية مرتبطة بالموضوع، لكنني أريد أن أذكر الجميع بأننا ما زلنا في مرحلة مبكرة للغاية من هذا التحقيق”.
وقال جيم ناب، المستشار السابق لمدرسة بيثيل بارك الثانوية حتى عام 2022، لصحيفة نيويورك بوست إنه لم ير كروكس يشارك في السياسة. لكن أحد زملائه السابقين رأى الأمر بشكل مختلف. وفي حديثه إلى صحيفة فيلادلفيا إنكويرر، قال ماكس آر سميث إن كروكس “محافظ بالتأكيد” وكان يتخذ باستمرار “الجانب المحافظ” وسط نقاش تاريخي طرح أسئلة مختلفة حول السياسة الحكومية. وأعرب سميث عن ارتباكه بشأن سبب استهداف كروكس لترامب. ويبدو أن والدي المشتبه به، وكلاهما مستشاران سلوكيان، غير منحازين سياسياً – والده ليبرالي ووالدته ديمقراطية.