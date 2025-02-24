ماذا كانت القيمة الصافية لروبرتا فلاك عندما توفيت؟

كانت شركة American Soul و R&B Legend Roberta Flack 88 عامًا عندما توفيت. جاءت الأخبار عبر بيان أصدره المتحدث باسمها. “نحن نشعر بالحزن لأن روبرتا فلاك المجيدة توفي هذا الصباح ، 24 فبراير 2025 ،” في الوصي). “لقد توفيت محاطًا بسلام من عائلتها. لقد كسرت روبرتا الحدود والسجلات. كانت أيضًا معلمة فخورة.”
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أصبح فلاك ، الذي بدأت مسيرته المهنية في الستينيات ، أحد أكبر الأسماء في أعمال العرض في أوائل السبعينيات. والجدير بالذكر أن نجاحين من Grammy متتاليان ضمنا أنها ستنخفض في التاريخ كموهبة صوتية فريدة من نوعها. فازت بجائزة Grammy عن سجل العام في عام 1972 عن نسختها الرائعة من “The Threat Thine Wear Wear Your Face” ، والتي أصبحت شائعة بشكل لا يصدق بعد عرضها في فيلم الممثل كلينت إيستوود لعام 1971 “Play Misty for Me”. في العام التالي ، حصلت على نفس جائزة “قتلني بهدوء مع أغنيته” ، التي أصبحت توقيعها. بقيت رمزًا بعد ذلك ، حيث سجلت وتؤديها باستمرار حتى عام 2018 ، عندما عانت من السكتة الدماغية وخفضت مظاهرها العامة. على مدار حياتها المهنية ، يُعتقد أنها جمعت ثروة في المنطقة التي تبلغ 20 مليون دولار.
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مهنة طويلة وناجحة
لم يكن روبرتا فلاك مشيدًا بشكل نقدي فحسب-لقد كانت طاغوتًا مبيعًا سجلًا استمتعت بمتابعة مكونة من ملايين المشجعين المخلصين. كلاهما “المرة الأولى التي رأيت فيها وجهك” و “قتلني بهدوء” ضرب المركز الأول على مخطط الفردي الأمريكي ، والبقاء هناك لمدة ستة وخمسة أسابيع على التوالي (كان الأخير أيضًا تحطيمًا رقم 1 لـ Fugees في عام 1996). جددت نجاح “The Time Earme” بفضل “Play Misty for Me” في تسجيلات تجارية تجديد في تسجيلات Flack المبكرة – ظهرت الأغنية لأول مرة في ألبوم استوديوها الأول ، “First Take” ، في عام 1969. وضع هذا في النهاية الأساس أغنية أخرى رقم 1 ، “Feel Like Makin ‘Love” ، في عام 1974. واصلت إطلاق الألبومات في التسعينيات وكانت عبارة عن حفلة موسيقية شهيرة على جانبي المحيط الأطلسي حتى تقاعدها.
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سمح لها نجاحها المستمر بالعيش حياة رفاهية. في سبعينيات القرن الماضي ، اشترت شقة مبهرة من تسع غرف في مدينة نيويورك ، وتطل على سنترال بارك. كانت الشقة في مبنى داكوتا ، حيث كان جون لينون ويوكو أونو جيرانها حتى قتل لينون المأساوي في الشارع خارج المبنى. بقيت Flack مقيمة في الشقة حتى عام 2018 ، عندما باعته مقابل 5.8 مليون دولار.