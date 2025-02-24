ماذا كانت القيمة الصافية لروبرتا فلاك عندما توفيت؟

كانت شركة American Soul و R&B Legend Roberta Flack 88 عامًا عندما توفيت. جاءت الأخبار عبر بيان أصدره المتحدث باسمها. “نحن نشعر بالحزن لأن روبرتا فلاك المجيدة توفي هذا الصباح ، 24 فبراير 2025 ،” في الوصي). “لقد توفيت محاطًا بسلام من عائلتها. لقد كسرت روبرتا الحدود والسجلات. كانت أيضًا معلمة فخورة.”

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أصبح فلاك ، الذي بدأت مسيرته المهنية في الستينيات ، أحد أكبر الأسماء في أعمال العرض في أوائل السبعينيات. والجدير بالذكر أن نجاحين من Grammy متتاليان ضمنا أنها ستنخفض في التاريخ كموهبة صوتية فريدة من نوعها. فازت بجائزة Grammy عن سجل العام في عام 1972 عن نسختها الرائعة من “The Threat Thine Wear Wear Your Face” ، والتي أصبحت شائعة بشكل لا يصدق بعد عرضها في فيلم الممثل كلينت إيستوود لعام 1971 “Play Misty for Me”. في العام التالي ، حصلت على نفس جائزة “قتلني بهدوء مع أغنيته” ، التي أصبحت توقيعها. بقيت رمزًا بعد ذلك ، حيث سجلت وتؤديها باستمرار حتى عام 2018 ، عندما عانت من السكتة الدماغية وخفضت مظاهرها العامة. على مدار حياتها المهنية ، يُعتقد أنها جمعت ثروة في المنطقة التي تبلغ 20 مليون دولار.

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