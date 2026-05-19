ماذا يحدث إذا استخدمت منظفًا عاديًا في غسالة HE؟

عندما تتسوق لشراء منظفات الغسيل، قد تلاحظ أن بعضها يحمل علامة HE على وجه التحديد، والتي تعني “الكفاءة العالية”. تم تصميم هذه المنظفات للاستخدام مع الأجهزة التي تشترك في نفس الملصق. في بعض الأحيان، تقع حوادث، وقد يكون لديك منظف خاطئ وتتساءل عما إذا كان الفرق مهمًا حقًا. في هذه الحالة، الجواب هو نعم. قد يؤدي استخدام منظف الغسيل العادي في غسالة HE إلى إتلاف جهازك بسبب الرغوة الزائدة ويجب تجنبه.

ويرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية تصميم الآلات عالية الكفاءة. فهي تستخدم مياهًا أقل بكثير من الغسالة التقليدية لتنظيف ملابسك بالكامل، ولهذا السبب قد تكون الكفاءة العالية ميزة لا تريد تفويتها عند التسوق لشراء غسالة جديدة. يمكن أن تستخدم غسالات HE ما بين 20 إلى 30 جالونًا من الماء أقل لكل حمولة من الغسالات التقليدية. فبدلاً من إغراق ملابسك في الماء، فإنها تشبعها بلطف. على الرغم من أن هذا مفيد، إلا أنه قد يسبب مشكلات إذا لم تقم بشراء المنتجات المناسبة.

نظرًا لأن آلات HE تستخدم كميات أقل من المياه، فهي غير قادرة على التعامل مع رغوة منظفات الغسيل العادية. لقد تم تصنيعه ليتم شطفه بكمية كبيرة من الماء لا تنتجها آلات HE. ولهذا السبب، يمكن استخدام المنظفات عالية الكفاءة في الغسالات العادية، ولكن العكس ليس صحيحًا. لذلك، إذا ساورك الشك بشأن نوع المنظفات التي يجب شراؤها، فاحصل على HE، حيث يمكنك استخدام منظف الغسيل HE مع أي آلة.