ماذا يحدث إذا استخدمت منظفًا عاديًا في غسالة HE؟

عندما تتسوق لشراء منظفات الغسيل، قد تلاحظ أن بعضها يحمل علامة HE على وجه التحديد، والتي تعني “الكفاءة العالية”. تم تصميم هذه المنظفات للاستخدام مع الأجهزة التي تشترك في نفس الملصق. في بعض الأحيان، تقع حوادث، وقد يكون لديك منظف خاطئ وتتساءل عما إذا كان الفرق مهمًا حقًا. في هذه الحالة، الجواب هو نعم. قد يؤدي استخدام منظف الغسيل العادي في غسالة HE إلى إتلاف جهازك بسبب الرغوة الزائدة ويجب تجنبه.
ويرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية تصميم الآلات عالية الكفاءة. فهي تستخدم مياهًا أقل بكثير من الغسالة التقليدية لتنظيف ملابسك بالكامل، ولهذا السبب قد تكون الكفاءة العالية ميزة لا تريد تفويتها عند التسوق لشراء غسالة جديدة. يمكن أن تستخدم غسالات HE ما بين 20 إلى 30 جالونًا من الماء أقل لكل حمولة من الغسالات التقليدية. فبدلاً من إغراق ملابسك في الماء، فإنها تشبعها بلطف. على الرغم من أن هذا مفيد، إلا أنه قد يسبب مشكلات إذا لم تقم بشراء المنتجات المناسبة.
نظرًا لأن آلات HE تستخدم كميات أقل من المياه، فهي غير قادرة على التعامل مع رغوة منظفات الغسيل العادية. لقد تم تصنيعه ليتم شطفه بكمية كبيرة من الماء لا تنتجها آلات HE. ولهذا السبب، يمكن استخدام المنظفات عالية الكفاءة في الغسالات العادية، ولكن العكس ليس صحيحًا. لذلك، إذا ساورك الشك بشأن نوع المنظفات التي يجب شراؤها، فاحصل على HE، حيث يمكنك استخدام منظف الغسيل HE مع أي آلة.
كيف يمكن للمنظفات العادية أن تلحق الضرر بآلات HE
المشكلة الرئيسية في المنظفات العادية في الغسالة هي كمية الرغوة التي تنتجها. وهذا بدوره يؤدي إلى جميع أنواع العواقب. أولاً، ينتشر الصابون والفقاعات في كل مكان، مما يعني أن غسيلك لن يتم شطفه بشكل صحيح. ويمكنه أيضًا إطالة الوقت الذي يستغرقه جهازك لتشغيل التحميل.
لا أحد يرغب في إهدار منظفات الغسيل الجيدة تمامًا. لذا، عندما تحصل على غسالة HE، ولديك حاوية كاملة من المنظفات العادية، قد تشعر أنه يمكنك استخدام الأشياء القديمة أولاً. ومن الناحية الفنية، فمن الممكن. طالما أنك تستخدم كمية صغيرة جدًا من المنظف، يمكنك عادةً تجنب كثرة رغوة الصابون. ومع ذلك، فإن الاستخدام المستمر للصابون غير المصنوع لجهازك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد.
الكثير من الرغوة هي مجرد قمة جبل الجليد. كما أنه سيء لجهازك، حيث يؤدي إلى انسداد المصارف. يبقى الماء والبقايا في الغسالة لفترة أطول مما ينبغي، مما يسبب العفن والروائح الكريهة. هناك مشاكل أخرى محتملة تأتي مع استخدام منظف الغسيل الخاطئ أيضًا، بما في ذلك إرباك مستشعر الغسالة بحيث لا تعمل أو تنهي التحميل. في بعض الحالات، إذا أضفت منظفًا عاديًا، فقد تفيض غسالتك، مما يؤدي إلى إرسال الماء الرغوي والصابون في كل مكان.
ماذا تفعل إذا كنت تستخدم منظفًا خاطئًا في غسالة HE
إذا قمت بوضع منظف خاطئ عن طريق الخطأ وأدركت ذلك بعد فوات الأوان، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تقليل المشكلات التي قد يسببها ذلك. إذا اكتشفته في وقت مبكر بما فيه الكفاية، قم بتشغيل دورة عصر فقط متبوعة بدورة شطف وعصر بالماء البارد للمساعدة في تقليل الرغوة ومنع تكوين أكبر عدد منها. بعد ذلك، يمكنك تشغيل دورة كاملة، باستخدام الماء البارد أيضًا. قد ترغب في إضافة شطف إضافي في النهاية للتأكد من التخلص من أكبر قدر ممكن من المنظف. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن البقايا يمكن أن تتراكم، فقد يكون من المفيد تنظيف الغسالة إذا كنت قد استخدمت منظفًا عاديًا فيها عدة مرات. وهذا يمنع حدوث مشاكل كبيرة، ويضمن حصولك على أكبر قدر ممكن من الصابون قبل التحميل التالي.
أيضًا، بغض النظر عن منظف الغسيل الذي لديك، فمن الجيد الانتباه إلى الكمية المناسبة التي يجب استخدامها بناءً على حجم الحمولة. بعد كل شيء، حتى مع المنظفات عالية الكفاءة، فإن استخدام الكثير من منظفات الغسيل يسبب مشاكل أكثر مما تعتقد، بما في ذلك البقايا وتهيج الجلد. في معظم الأحيان، تقدم الشركة المصنعة اقتراحًا على الجزء الخلفي من الحاوية حول مقدار الكمية التي يجب عليك إضافتها لكل حمولة. أو، في بعض الغسالات، يمكنك استخدام موزع المنظفات الأوتوماتيكي الذي سيزن ملابسك ويضيف الكمية الصحيحة من منظف الغسيل.