ماذا يحدث إذا تناولت القرفة الملوثة بالرصاص

تضفي القرفة مذاقًا ورائحة دافئة على المخبوزات واللاتيه المفضلة لديك، ولكن تحقق من ملصق القرفة في مخزنك. وفقًا لتقارير المستهلك، تحتوي بعض العلامات التجارية على ربع ملعقة صغيرة من القرفة بكمية من الرصاص أكبر مما ينبغي لأي شخص أن يتناوله في يوم واحد.

يمكن أن تبقى كميات صغيرة من الرصاص في جسمك لسنوات، مما يزيد من خطر إصابتك بخلل في وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم والآثار الجانبية الإدراكية. تقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الرصاص أكثر خطورة على الأطفال ويمكن أن يسبب انخفاض معدل الذكاء وصعوبات التعلم ومشاكل السلوك. عند تناوله من قبل النساء الحوامل، يمكن أن يضر بتطور دماغ الجنين. (فيما يلي بعض الآثار الجانبية الأخرى لتناول الكثير من القرفة.)

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في شهر مارس تحذيرًا للناس بأن ستة أنواع من القرفة المباعة في المتاجر، بما في ذلك تلك المباعة في متاجر سيف أ لوت ودولار تري، تحتوي على مستويات غير آمنة من الرصاص. وقد سحب المصنعون جميع الأنواع باستثناء MK.

كما تحتوي منتجات Mimi’s وBowl & Basket وRani وZara وThree Rivers وYu Yee وBailLiFeng وSpicy King وBadia وDeep على أكثر من جزء واحد من الرصاص لكل مليون جزء، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى للمعادن الثقيلة في الأطعمة في ولاية نيويورك. وتحتوي منتجات Paras وEGN على أكبر كمية من الرصاص، لكن هاتين الشركتين المصنعتين للقرفة تسحبانها من السوق. وتقول Consumer Reports إنه ينبغي تجنب جميع منتجات القرفة هذه والتخلص منها.