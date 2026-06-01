ماذا يحدث إذا قمت بوضع زيت متعدد الدرجات في جزازة العشب الخاصة بي؟

يتطلب الحفاظ على تشغيل جزازة العشب بسلاسة مجموعة متنوعة من مهام الصيانة التي يجب إجراؤها بعد كل عملية جز، بدءًا من شحذ الشفرات وحتى تنظيف سطح السفينة. تحتاج أيضًا إلى فحص زيت المحرك وربما تجديده. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، فقد تفاجأ بعدد الزيوت المتوفرة في متاجر قطع غيار السيارات. نظرًا لأن هذه الزيوت ليست متماثلة، فقد تتساءل أيضًا عما يحدث إذا قمت بوضع زيت متعدد الدرجات في جهازك بدلاً من الزيت أحادي الدرجة الذي يوصي به المصنعون غالبًا. والخبر السار هو أنه نظرًا لأنه متعدد الدرجات – مما يعني أنه تم تركيبه مع إضافات للعمل على مدار العام وفي نطاق واسع من درجات الحرارة – فمن غير المرجح أن يضر جزازتك.
يوافق العديد من مصنعي جزازات العشب الحديثة على زيوت معينة متعددة الدرجات لاستخدامها في محركاتهم نظرًا لتعدد استخداماتها. على سبيل المثال، يكون الزيت متعدد الدرجات 10W-30 رقيقًا بما يكفي لتسهيل بدء التشغيل على البارد، ويصبح أكثر رقة عندما ترتفع درجة الحرارة لضمان أداء ثابت. إذا كنت تقوم بالقص في ظروف مناخية مختلفة على مدار العام، فمن المفيد استخدام زيت متعدد الدرجات في جزازتك. فهو لا يحافظ فقط على التشحيم الجيد أثناء استخدام الماكينة، ولكنه أيضًا يحمي المحرك من التآكل ويحسن كفاءة استهلاك الوقود.
ومع ذلك، لا يزال من المهم مراجعة دليل المستخدم الخاص بك حول كيفية اختيار الزيت المناسب لجزازة العشب الخاصة بك. على الرغم من أن الزيوت متعددة الدرجات آمنة للاستخدام، إلا أن بعض الموديلات تتطلب زيوتًا محددة من درجة واحدة لتعمل بشكل صحيح.
سلبيات استخدام الزيت متعدد الدرجات في جزازة العشب الخاصة بك
هناك سبب وراء قيام الشركات المصنعة لجزازة العشب بتحديد منتجات معينة في دليل المستخدم. يعد زيت المحرك أحد أهم العوامل التي تحدد المدة التي ستستمر فيها جزازة العشب. يضمن الزيت المناسب الأداء الأمثل في كل مرة يتم فيها استخدام الجهاز. تقليديًا، تم تصميم المحركات الصغيرة للعمل خصيصًا على زيوت أحادية الدرجة خالية من المواد المضافة، مثل SAE 10 وSAE 20 وSAE 30. تعمل هذه الزيوت بشكل جيد في درجات الحرارة الدافئة، لذا فهي ليست من النوع الذي يمكن استخدامه على مدار العام. في حين أن استخدام زيت متعدد الدرجات في محرك صغير أمر ممكن، إلا أن هناك بعض الجوانب السلبية التي يجب مراعاتها.
أحد العوائق هو أن بعض الزيوت متعددة الدرجات قد يتم استهلاكها بسرعة أكبر في الظروف شديدة الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة استخدام الزيت. قد لا تكون هذه مشكلة خطيرة، ولكنها تستدعي فحصًا مستمرًا لمستويات الزيت. قد تشير الشركات المصنعة إلى ما إذا كان الزيت متعدد الدرجات موصى به للاستخدام العام، بالإضافة إلى دليل بشأن اللزوجة المسموح بها. من المهم ملاحظة أن الزيت الذي يكون سميكًا جدًا أو رقيقًا جدًا يمكن أن يؤثر على كفاءة استهلاك الوقود والتشحيم والأداء والمتانة على المدى الطويل.
التكلفة هي جانب سلبي آخر. تميل الزيوت متعددة الدرجات إلى أن تكون أكثر تكلفة من الزيوت أحادية الدرجة. من المؤكد أنك تقوم بتغيير زيت جزازة العشب مرة واحدة فقط في السنة، لذلك قد يبدو الفرق ضئيلًا. ومع ذلك، إذا كنت تتطلع إلى إبقاء تكاليف الصيانة منخفضة قدر الإمكان، فإن الالتزام بالزيت الموصى به سيوفر لك المال.