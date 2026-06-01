ماذا يحدث إذا قمت بوضع زيت متعدد الدرجات في جزازة العشب الخاصة بي؟

يتطلب الحفاظ على تشغيل جزازة العشب بسلاسة مجموعة متنوعة من مهام الصيانة التي يجب إجراؤها بعد كل عملية جز، بدءًا من شحذ الشفرات وحتى تنظيف سطح السفينة. تحتاج أيضًا إلى فحص زيت المحرك وربما تجديده. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، فقد تفاجأ بعدد الزيوت المتوفرة في متاجر قطع غيار السيارات. نظرًا لأن هذه الزيوت ليست متماثلة، فقد تتساءل أيضًا عما يحدث إذا قمت بوضع زيت متعدد الدرجات في جهازك بدلاً من الزيت أحادي الدرجة الذي يوصي به المصنعون غالبًا. والخبر السار هو أنه نظرًا لأنه متعدد الدرجات – مما يعني أنه تم تركيبه مع إضافات للعمل على مدار العام وفي نطاق واسع من درجات الحرارة – فمن غير المرجح أن يضر جزازتك.

يوافق العديد من مصنعي جزازات العشب الحديثة على زيوت معينة متعددة الدرجات لاستخدامها في محركاتهم نظرًا لتعدد استخداماتها. على سبيل المثال، يكون الزيت متعدد الدرجات 10W-30 رقيقًا بما يكفي لتسهيل بدء التشغيل على البارد، ويصبح أكثر رقة عندما ترتفع درجة الحرارة لضمان أداء ثابت. إذا كنت تقوم بالقص في ظروف مناخية مختلفة على مدار العام، فمن المفيد استخدام زيت متعدد الدرجات في جزازتك. فهو لا يحافظ فقط على التشحيم الجيد أثناء استخدام الماكينة، ولكنه أيضًا يحمي المحرك من التآكل ويحسن كفاءة استهلاك الوقود.

ومع ذلك، لا يزال من المهم مراجعة دليل المستخدم الخاص بك حول كيفية اختيار الزيت المناسب لجزازة العشب الخاصة بك. على الرغم من أن الزيوت متعددة الدرجات آمنة للاستخدام، إلا أن بعض الموديلات تتطلب زيوتًا محددة من درجة واحدة لتعمل بشكل صحيح.