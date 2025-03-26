ماذا يحدث حقًا عندما تستيقظ

واحدة من المفاهيم الخاطئة لمكاد النوم هي أن الشخص يمشي مثل الزومبي مع أذرعهم الممتدة أمامهم. قد يبدو أن Sleepwalker مستيقظًا ، وهو يفعل شيئًا روتينيًا مثل ارتداء الملابس أو الأكل ، على الرغم من أنها قد تبدو أكثر من المعتاد. قد يحاول بعض الممرات الناتجة القيادة أو تسلق نافذة. قد لا تعرف أن الشخص هو المشي ، لكن Sleepwalker لن يتذكر الحدث في صباح اليوم التالي.

(إليك بعض الأشياء الغريبة التي قد تفعله وأنت نائم.)

تعتبر المشي في النوم اضطرابًا في النوم ، مجمعة مع اضطرابات نوم مماثلة مثل الحديث عن النوم وأرباح النوم ، وفقًا لمؤسسة النوم. عادةً ما تحدث المشي في النوم خلال الساعات القليلة الأولى من النوم أثناء دورة النوم العميقة غير المقيدة. بالنسبة لبعض الناس ، فإن المشي في النوم وراثي ، في حين أن البعض الآخر قد ينام إذا كانوا محرومين من النوم ، أو تحت الضغط ، أو يعانون من إصابة في الدماغ. يمكن أن يؤدي الكحول أو بعض الأدوية أو غيرها من اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم إلى المشي.