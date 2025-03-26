ماذا يحدث حقًا عندما تستيقظ

عندما تغفو كل ليلة ، يذهب جسمك إلى وضع الاستعادة ، وإصلاح الأنسجة وموازنة نظام المناعة لديك. عقلك أيضًا نشط للغاية ، مما يفسد النفايات أثناء توحيد الحلقات في ذاكرتك. ومع ذلك ، بالنسبة لحوالي 1 ٪ من البالغين وما يصل إلى 15 ٪ من الأطفال ، فإن القشرة الحركية للدماغ ستصبح نشطة وتتسبب في نومهم.
رؤية شخص نائم يمكن أن تكون مربكة. قد تكون عيونهم مفتوحة أثناء تحركها. قد يتحدثون أيضًا ، لكنهم لا يستجيبون لك. يمكنك محاولة إيقاظهم ، ولكن قد يكون الأمر صعبًا. وفقًا لجامعة أركنساس للعلوم الطبية ، لن يسبب الاستيقاظ من نوم نائما نوبة قلبية أو صدمة ؛ ولكن ، لأن Sleepwalker في مرحلة عميقة من النوم ، فإن إيقاظها فجأة قد تجعلهم يشعرون بالضيق. بدلاً من محاولة الاستيقاظ من نوم ، من الأفضل أن تقود لعبة Sleepwalker إلى الفراش لتجنب مواجهة موقف ضار ، مثل ترك مساحة غرفة النوم الآمنة.
ما هو المشي النوم؟
واحدة من المفاهيم الخاطئة لمكاد النوم هي أن الشخص يمشي مثل الزومبي مع أذرعهم الممتدة أمامهم. قد يبدو أن Sleepwalker مستيقظًا ، وهو يفعل شيئًا روتينيًا مثل ارتداء الملابس أو الأكل ، على الرغم من أنها قد تبدو أكثر من المعتاد. قد يحاول بعض الممرات الناتجة القيادة أو تسلق نافذة. قد لا تعرف أن الشخص هو المشي ، لكن Sleepwalker لن يتذكر الحدث في صباح اليوم التالي.
(إليك بعض الأشياء الغريبة التي قد تفعله وأنت نائم.)
تعتبر المشي في النوم اضطرابًا في النوم ، مجمعة مع اضطرابات نوم مماثلة مثل الحديث عن النوم وأرباح النوم ، وفقًا لمؤسسة النوم. عادةً ما تحدث المشي في النوم خلال الساعات القليلة الأولى من النوم أثناء دورة النوم العميقة غير المقيدة. بالنسبة لبعض الناس ، فإن المشي في النوم وراثي ، في حين أن البعض الآخر قد ينام إذا كانوا محرومين من النوم ، أو تحت الضغط ، أو يعانون من إصابة في الدماغ. يمكن أن يؤدي الكحول أو بعض الأدوية أو غيرها من اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم إلى المشي.
كيف يتم علاج المشي في النوم
إن المشي في النوم أكثر شيوعًا بين الأطفال ، وقد يصبح المشي في النوم أقل تواتراً عند دخولهم المراهقة. إذا لم تكن حلقات المشي في النوم غير متكررة ، فإن مؤسسة النوم تقول إن المشي في النوم لا تحتاج إلى علاج. أفضل طريقة للتعامل مع المشي في النوم هي التخفيف من الأذى إلى Sleepwalker وغيرها في الأسرة عن طريق حبس الأشياء الحادة ، وإغلاق الأبواب ، وإبقاء النوافذ مغلقة ، والتخلص من أي شيء على الأرض قد يسبب تعثرًا.
قد تحتاج إلى رؤية طبيب حول المشي في النوم إذا كانت الاضطرابات في النوم تسبب النعاس أثناء النهار أو تزعج الآخرين في الأسرة. يعتمد علاج المشي في النوم على السبب. قد يحتاج مراقبي النوم الذين يحرصون على النوم أو تحت الإجهاد إلى العلاج أو الدواء لإدارة الإجهاد وتحسين النوم. إذا وجدت أن أدوية مضادة للاكتئاب أو نوم تسبب لك ممر نوم ، فقد يحتاج طبيبك إلى ضبط جرعتك أو تبديل الأدوية الخاصة بك. كما أنه يساعد على ممارسة نظافة النوم الجيدة وتجنب الكحول بالقرب من وقت النوم.