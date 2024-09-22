ماذا يحدث عندما تتناول حبوب بلان بي قبل ممارسة الجنس

عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حبوب Plan B في عام 1999، كانت خطوة أخرى نحو حصول المرأة على مزيد من الاستقلالية. تُعرف حبوب Plan B أيضًا باسم حبوب منع الحمل في اليوم التالي، وهي وسيلة منع حمل طارئة يمكن تناولها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد ممارسة الجنس دون وقاية لمنع الحمل. وفقًا لموقع Drugs.com، إذا تم تناولها خلال تلك الفترة الزمنية التي تبلغ 72 ساعة، فإن فرص فعاليتها تتراوح بين 60% و94%. بالطبع، كلما تناولتها في وقت أقرب، كان ذلك أفضل.
على الرغم من أن عقار Plan B يتم تسويقه على أنه عقار يجب تناوله بعد ممارسة الجنس دون وقاية، إلا أنه يثير التساؤل حول ما إذا كان فعالاً إذا تم تناوله قبل ممارسة الجنس. ففي النهاية، إذا تناولت عقار Plan B ومارست الجنس، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ دون وقاية، فإن هذا العقار موجود بالفعل في جسمك.
“إذا كنت قد خططت لممارسة الجنس بدون وقاية خلال 72 ساعة، فإن Plan B قد يمنع الحمل”، هذا ما صرحت به الدكتورة سولاجنا ميسرا، مؤسسة Misra Wellness، لمجلة Health Digest. “يعمل Plan B/EC أو وسائل منع الحمل الطارئة عن طريق تعطيل التبويض، أو إذا تم إطلاق البويضة بالفعل وحدث التبويض، فإنه يمنع الحيوان المنوي من تخصيب البويضة المنطلقة”.
على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، فمن المهم أن تدرك أن عقار بلان ب صُمم لتناوله بعد ممارسة الجنس دون وقاية. إذا تناولته قبل الجماع بوقت قصير جدًا، فقد تقطع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ ثلاثة أيام وقد يعيق ذلك من فعاليته. بعبارة أخرى، مجرد تناولك له قبل الجماع لا يعني بالضرورة أنك تحصلين على فرصة لمنع الحمل.
أسباب عدم تناول حبوب بلان بي قبل ممارسة الجنس
على الرغم من وجود العديد من الأسباب التي قد تدفع شخصًا ما إلى اختيار تناوله قبل ممارسة الجنس، إلا أنك ستظلين تواجهين نفس الآثار الجانبية المحتملة لـ Plan B. تحتوي وسائل منع الحمل الطارئة على هرمون الليفونورجيستريل المعروف بتأثيره على الدورة الشهرية المنتظمة، كما أنه يسبب مشاكل جسدية مثل النزيف المهبلي، والتشنجات، والغثيان، والقيء، والدوار – وكل هذا قد يؤدي إلى تبدد اهتمامك بالجنس. لكن هذا ليس كل شيء.
كما يمكن أن يؤثر عقار Plan B على الأدوية الأخرى التي قد تتناولينها، وفقًا لميسرا. ولهذا السبب، من الضروري أن تتحدثي مع طبيبك قبل تناوله لتجنب أي مضاعفات خطيرة. يقول ميسرا: “لهذا السبب يوصي الأطباء إذا كنت تخططين لممارسة الجنس ولا ترغبين في الحمل بمناقشة وسائل منع الحمل”. لا ينبغي استخدام عقار Plan B بانتظام كشكل من أشكال منع الحمل.
عوامل أخرى يجب مراعاتها عند تناول Plan B
عندما يتعلق الأمر بتناول حبوب منع الحمل، فإن الوقت هو جوهر الأمر. على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنه يمكن تناول حبوب منع الحمل الطارئة حتى خمسة أيام بعد ممارسة الجنس بدون وقاية، وفقًا لعيادة مايو، إلا أن هناك تحذيرات بشأن هذا. قد لا يتمتع الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يزيد عن 35 بنفس الحماية مثل شخص لديه مؤشر كتلة جسم أقل، وإذا كان الجنس قريبًا من التبويض، فقد تتغير فعاليته أيضًا، وفقًا لـ Yale Health. يجب أن تظل ضمن هذه النافذة الزمنية – تناول حبوب منع الحمل قبل أيام من ممارسة الجنس بدون وقاية يقلل من فعاليتها.
إن تناول عقار بلان ب، سواء قبل أو بعد ممارسة الجنس، لا يحمي من الأمراض المنقولة جنسياً، ولن يحمي أبداً من إجهاض الجنين الذي تم زرعه بالفعل. وأفضل طريقة لتجنب الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً أو انتشارها هي استخدام الواقي الذكري، والطريقة الوحيدة لإجهاض الجنين هي الإجهاض الجراحي أو الطبي ــ والعقار بلان ب ليس ذلك الدواء.
تقول ميسرا: “إذا تناولت بلان ب قبل ممارسة الجنس، فقد يكون فعالاً، ولكن قد تعاني من بعض الآثار الجانبية الشديدة التي قد تعطل الدورة الشهرية المنتظمة للمرأة أو تسبب مشاكل طبية أخرى. لا يُنصح بالتأكيد بتناوله بشكل روتيني أو وقائي”. بعبارة أخرى، أفضل طريقة لتناول بلان ب هي كما هو موصوف: في غضون 72 ساعة بعد ممارسة الجنس دون وقاية. إذا كنت تتناول أي دواء لعلاج النوبات أو فيروس نقص المناعة البشرية، فعليك التحدث إلى طبيبك قبل أن تفكر حتى في تناول بلان ب.