ماذا يحدث عندما تتناول حبوب بلان بي قبل ممارسة الجنس

عندما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على حبوب Plan B في عام 1999، كانت خطوة أخرى نحو حصول المرأة على مزيد من الاستقلالية. تُعرف حبوب Plan B أيضًا باسم حبوب منع الحمل في اليوم التالي، وهي وسيلة منع حمل طارئة يمكن تناولها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد ممارسة الجنس دون وقاية لمنع الحمل. وفقًا لموقع Drugs.com، إذا تم تناولها خلال تلك الفترة الزمنية التي تبلغ 72 ساعة، فإن فرص فعاليتها تتراوح بين 60% و94%. بالطبع، كلما تناولتها في وقت أقرب، كان ذلك أفضل.

على الرغم من أن عقار Plan B يتم تسويقه على أنه عقار يجب تناوله بعد ممارسة الجنس دون وقاية، إلا أنه يثير التساؤل حول ما إذا كان فعالاً إذا تم تناوله قبل ممارسة الجنس. ففي النهاية، إذا تناولت عقار Plan B ومارست الجنس، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ دون وقاية، فإن هذا العقار موجود بالفعل في جسمك.

“إذا كنت قد خططت لممارسة الجنس بدون وقاية خلال 72 ساعة، فإن Plan B قد يمنع الحمل”، هذا ما صرحت به الدكتورة سولاجنا ميسرا، مؤسسة Misra Wellness، لمجلة Health Digest. “يعمل Plan B/EC أو وسائل منع الحمل الطارئة عن طريق تعطيل التبويض، أو إذا تم إطلاق البويضة بالفعل وحدث التبويض، فإنه يمنع الحيوان المنوي من تخصيب البويضة المنطلقة”.

على الرغم من أن هذا قد يكون صحيحًا، فمن المهم أن تدرك أن عقار بلان ب صُمم لتناوله بعد ممارسة الجنس دون وقاية. إذا تناولته قبل الجماع بوقت قصير جدًا، فقد تقطع هذه الفترة الزمنية التي تبلغ ثلاثة أيام وقد يعيق ذلك من فعاليته. بعبارة أخرى، مجرد تناولك له قبل الجماع لا يعني بالضرورة أنك تحصلين على فرصة لمنع الحمل.