ماذا يحدث عند ممارسة الجنس مرتين في اليوم

إذا كنت شخصًا نشطًا جنسيًا، فربما سألت نفسك ما إذا كان هناك شيء مثل الإفراط في ممارسة الجنس. في حين أن هذا سؤال معقول، لا توجد إجابة محددة. ما يبدو وكأنه الكثير من الجنس لشخص ما، قد يبدو غير كاف لشخص آخر. قالت الدكتورة جيل ماكديفيت، عالمة الجنس، لـ “هيلث لاين”: “عادة ما يستخدم مفهوم “الكثير من الجنس” لتشهير الناس بحقيقة أنهم كائنات جنسية”. في الأساس، ما هو أكثر من اللازم هو أمر شخصي للغاية.
وفقا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في أرشيف السلوك الجنسي، فإن الأشخاص في العشرينات من العمر يمارسون الجنس حوالي 80 مرة في السنة، وهو ما يصل إلى أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، في المتوسط، ولكن ليس مرتين في الأسبوع. ووجدت الدراسة نفسها أنه بمجرد وصول الأشخاص إلى الستينيات من العمر، ينخفض النشاط الجنسي إلى 20 مرة في السنة، أي أقل من مرتين في الشهر تقريبًا.
ولكن بغض النظر عن عمرك أو متوسطك الشخصي، إذا قمت بتكثيف نشاطك الجنسي ومارسته مرتين يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر على سبيل المثال، فستلاحظ بالتأكيد بعض التغييرات. لن يستجيب جسمك بشكل مختلف فحسب، بل سيستجيب عقلك أيضًا، وليس بالضرورة بالطرق التي قد تعتقد أنها ستفعل.
سوف تريد المزيد من الجنس
إذا لم تمارسي الجنس مطلقًا مرتين يوميًا أو حتى يوميًا، فأنت في انتظار متعة: سترتفع الرغبة الجنسية لديك بشكل كبير. في الأخبار التي قد تبدو مربكة ولكنها أيضًا منطقية تمامًا، كلما مارست الجنس أكثر، زادت رغبتك في ممارسة الجنس. يرتبط هذا بالهرمونات التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس وتأثيرها على رغبتك.
وقالت كيانا ريفز، معلمة الجنس الجسدي، لمجلة كوزموبوليتان: “الجنس هو تجربة جسدية وعاطفية متزايدة”. “عندما يواجه جسمك شيئًا يشعرك بالرضا العميق، فإنه يرسل إشارات لتشجيع المزيد من هذا السلوك.” يبدو الأمر كما لو أنك أصبحت مهووسًا – بطريقة إيجابية – بالأوكسيتوسين والدوبامين الذي يحوم حول جسمك عندما تمارس الجنس، لذلك تريد المزيد والمزيد. قد تجد نفسك لا تشبع حتى أنه بين ممارسة الجنس مع شريكك، سوف تمارس العادة السرية أكثر من المعتاد فقط للحفاظ على تلك الرغبة الجنسية مرتفعة. هذه استجابة طبيعية وطبيعية تمامًا لممارسة الجنس مرتين يوميًا. بمعنى آخر، لا، أنت لم تتطور إلى إدمان الجنس فحسب. بدلاً من ذلك، أنت تستجيب فقط للهرمونات التي أصبحت الآن، بفضل الجنس، بجرعات مرتفعة باستمرار.
يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى إيذاء نفسك
بقدر ما قد ترغب في المزيد والمزيد من ممارسة الجنس، فإن الجانب السلبي لممارسة الجنس مرتين في اليوم هو أنه يمكن أن يؤدي إلى الألم لكلا الشريكين. إذا كان لديك فرج، فمن الممكن أن تشعري بألم داخلي بسبب الجفاف الناتج عن الجماع المفرط. إذا كنت أنت وشريكك مرتبطين بالسوائل ولا تستخدمين الواقي الذكري، فإن كل هذا الجنس، أو بشكل أكثر تحديدًا، السائل المنوي يمكن أن يخل بتوازن درجة الحموضة الطبيعية للمهبل، مما يؤدي إلى التهابات مثل عدوى المسالك البولية. بعد عدة أيام من ممارسة الجنس مرتين يوميًا، قد تصل إلى نقطة يكون فيها الألم الداخلي والخارجي غير مريح للغاية لدرجة أنه بغض النظر عن مدى رطوبة جسمك أو مقدار المزلق الذي تستخدمه، فلن تتمكن من الهروب منه.
إذا كان لديك قضيب، فأنت لست بالضرورة آمنًا أيضًا. يمكن أن يؤدي الجماع المفرط إلى ألم القضيب، وكسور القضيب، والاحتكاك، وحتى آلام الظهر. في نهاية المطاف، قد تصل إلى نقطة يصبح فيها ممارسة الجنس أمرًا لا يمكن تحمله، وتصبح معتادًا على الهرمونات المرتفعة، لذا تتغلب على الأمر نوعًا ما، وينخفض الاهتمام بالجنس.
وغني عن القول أن ممارسة الجنس بانتظام له عدد كبير من الفوائد وسيجني كل من جسمك وعقلك هذه الفوائد. ومع ذلك، يمكنك في الواقع الوصول إلى الحد الشخصي الخاص بك فيما يتعلق بالجنس، وعندما تفعل ذلك، ستعرف ذلك. لذا اتبعي خطوات جسدك وتراجعي عن عدد المرات التي تمارسين فيها الجنس. بعد كل شيء، يجب أن يتمحور الجنس حول الجودة وليس الكمية.