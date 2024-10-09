ماذا يحدث عند ممارسة الجنس مرتين في اليوم

إذا كنت شخصًا نشطًا جنسيًا، فربما سألت نفسك ما إذا كان هناك شيء مثل الإفراط في ممارسة الجنس. في حين أن هذا سؤال معقول، لا توجد إجابة محددة. ما يبدو وكأنه الكثير من الجنس لشخص ما، قد يبدو غير كاف لشخص آخر. قالت الدكتورة جيل ماكديفيت، عالمة الجنس، لـ “هيلث لاين”: “عادة ما يستخدم مفهوم “الكثير من الجنس” لتشهير الناس بحقيقة أنهم كائنات جنسية”. في الأساس، ما هو أكثر من اللازم هو أمر شخصي للغاية.

وفقا لدراسة أجريت عام 2017 ونشرت في أرشيف السلوك الجنسي، فإن الأشخاص في العشرينات من العمر يمارسون الجنس حوالي 80 مرة في السنة، وهو ما يصل إلى أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، في المتوسط، ولكن ليس مرتين في الأسبوع. ووجدت الدراسة نفسها أنه بمجرد وصول الأشخاص إلى الستينيات من العمر، ينخفض ​​النشاط الجنسي إلى 20 مرة في السنة، أي أقل من مرتين في الشهر تقريبًا.

ولكن بغض النظر عن عمرك أو متوسطك الشخصي، إذا قمت بتكثيف نشاطك الجنسي ومارسته مرتين يوميًا لمدة أسبوع أو أكثر على سبيل المثال، فستلاحظ بالتأكيد بعض التغييرات. لن يستجيب جسمك بشكل مختلف فحسب، بل سيستجيب عقلك أيضًا، وليس بالضرورة بالطرق التي قد تعتقد أنها ستفعل.