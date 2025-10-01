ماذا يحدث لأملك عند إضافة أراضي القهوة؟

قد يبدو الخط الفاصل بين أجهزة البستنة التي تم اختبارها بالبحث وحكايات الزوجات الطويلة أو العلاجات المنزلية رقيقة في بعض الأحيان. أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام بقايا القهوة في الفناء والحديقة الخاصة بك ، والتي توفر عددًا من الفوائد إلى ما وراء مجرد كونك وسيلة لإعادة تدوير نفايات الطعام. تحتوي القهوة على الكربون والنيتروجين والمركبات العضوية الأخرى التي تعزز الميكروبيومات الصحية لمساعدة النباتات على النمو. يمكنهم أيضًا تجنب الرخويات أو البكتيريا المسببة للأمراض. يقال أيضًا أن أرضيات القهوة جيدة لخفض مستوى الرقم الهيدروجيني في التربة ، مما يجعلها أكثر حمضية. ومع ذلك ، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا بالنظر إلى هذه البقايا التي تبقى أقل بقليل من 7.0 محايدة على المقياس. ومع ذلك ، عندما يكونون قادرين على خفض توازن الأس الهيدروجيني ، يمكن أن تكون قهوة القهوة مشكلة في المواد الغذائية في الحدائق الشهيرة مثل الأمهات (chrysanthemum).

الأمهات عبارة عن جنس داخل عائلة Asteraceae (Daisy) التي تظهر في عدد من الأصناف المختلفة بما في ذلك شقائق النعمان ، والأمهات ، وأمهات العنكبوت. أنها تنمو بشكل أفضل في ظروف الشمس الكاملة مع تصريف التربة الجيد والكثير من المواد العضوية. تزدهر الأمهات بشكل جيد في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ، مما يعني أنها يمكن أن تنمو في الهواء الطلق في أي مكان تقريبًا داخل الولايات المتحدة المتجاورة. ضمن الوسائط المتنامية القائمة على التربة ، تبحث الأمهات عن مستويات الرقم الهيدروجيني حوالي 6.0 إلى 6.5 ، لذلك يمكن أن تؤدي إلى حموضة مع مزيج مثل القهوة إلى عدم وجود نمو مزهر مناسب.