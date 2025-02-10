ماذا يحدث لأنبوبك عندما تأكل الزبادي كل يوم

عندما تأكل وجبة ، يذهب جسمك إلى العمل لاستخراج العناصر الغذائية من طعامك. تساعد هذه العناصر الغذائية في بناء خلايا الدم ، وتوفير الطاقة ، وإصلاح الأنسجة ، من بين أشياء أخرى. عادة ما يتم إغلاق أي شيء لا يحتاجه جسمك من خلال الجهاز الهضمي والقضاء عليه … معظم الوقت.

ولكن في بعض الأحيان ، يصبح نظامك الهضمي بطيئًا ويتوقف. في أوقات أخرى ، يذهب إلى مفرط ، ويرسل لك السباق إلى الحمام. تناول الزبادي كل يوم يمكن أن يساعد نظامك الجهاز الهضمي في العثور على توازنه المثالي. يوجيرت مع بعض من نفس البكتيريا المفيدة التي تعيش بشكل طبيعي في أمعائك. تساعد هذه البكتيريا الودية ، أو البروبيوتيك ، على تحطيم الألياف والكربوهيدرات المعقدة الأخرى التي يمكن أن تكون صعبة على الهضم.

ربما لاحظت بعض حاويات الزبادي التي تفتخر بـ “الثقافات البروبيوتي الحية”. حتى أن بعض العلامات التجارية تضيف سلالات إضافية من البروبيوتيك المصممة خصيصًا لدعم صحة الجهاز الهضمي. الفوائد؟ قد يخفف الزبادي من الإمساك ، ويحسن الانتظام ، وحتى يساعد في تخفيف الإسهال ، خاصة إذا تم تشغيل الإسهال بعد تناول الأدوية أو المضادات الحيوية التي تعطل توازن الأمعاء الطبيعي.