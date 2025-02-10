ماذا يحدث لأنبوبك عندما تأكل الزبادي كل يوم

عندما تأكل وجبة ، يذهب جسمك إلى العمل لاستخراج العناصر الغذائية من طعامك. تساعد هذه العناصر الغذائية في بناء خلايا الدم ، وتوفير الطاقة ، وإصلاح الأنسجة ، من بين أشياء أخرى. عادة ما يتم إغلاق أي شيء لا يحتاجه جسمك من خلال الجهاز الهضمي والقضاء عليه … معظم الوقت.
ولكن في بعض الأحيان ، يصبح نظامك الهضمي بطيئًا ويتوقف. في أوقات أخرى ، يذهب إلى مفرط ، ويرسل لك السباق إلى الحمام. تناول الزبادي كل يوم يمكن أن يساعد نظامك الجهاز الهضمي في العثور على توازنه المثالي. يوجيرت مع بعض من نفس البكتيريا المفيدة التي تعيش بشكل طبيعي في أمعائك. تساعد هذه البكتيريا الودية ، أو البروبيوتيك ، على تحطيم الألياف والكربوهيدرات المعقدة الأخرى التي يمكن أن تكون صعبة على الهضم.
ربما لاحظت بعض حاويات الزبادي التي تفتخر بـ “الثقافات البروبيوتي الحية”. حتى أن بعض العلامات التجارية تضيف سلالات إضافية من البروبيوتيك المصممة خصيصًا لدعم صحة الجهاز الهضمي. الفوائد؟ قد يخفف الزبادي من الإمساك ، ويحسن الانتظام ، وحتى يساعد في تخفيف الإسهال ، خاصة إذا تم تشغيل الإسهال بعد تناول الأدوية أو المضادات الحيوية التي تعطل توازن الأمعاء الطبيعي.
كيف تؤثر البروبيوتيك على أنبوبك
تنتج بكتيريا الأمعاء المركبات التي تحفز الجهاز العصبي المعوي (الجهاز العصبي للأمعاء) التي تنظم الجهاز الهضمي وحركات الأمعاء ، وفقًا لمقال 2017 في التقدم في التغذية. يتم إنتاج معظم السيروتونين الناقل العصبي في أمعائك ، ولا يحسن السيروتونين عقلك فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى انقباضات العضلات اللازمة للهضم. يصف محور الأمعاء الدماغ خطًا من التواصل بين بكتيريا الأمعاء والجهاز العصبي المعوي ودماغك. عندما يتعرض خط الاتصال هذا ، يمكنك تجربة الإمساك أو القضايا الهضمية.
عندما تأخذ البروبيوتيك في الأطعمة مثل الزبادي ، يمكنك المساعدة في تطبيع الحركة مرة أخرى في الجهاز الهضمي. معظم الزبادي مصنوع من سلالات مثل lactobacilli و bifidobacteria ، مما يمنح ميكروبيوم الأمعاء الخاص بك دفعة من البكتيريا الأكثر فائدة التي يمكن أن تحسن تواتر واتساق أنبوبك.
وفقًا لمقال عام 2012 في علوم الهندسة والحياة ، فإن بعض البروبيوتيك التي يمكن إضافتها إلى الزبادي يمكن أن تساعد في الإسهال. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإسهال المسافر ، ابحث عن Bifidobacterium lactis BB-12 أو Saccharomyces Boulardii بروبيوتيك. تم العثور على Lactobacillus rhamnosus لتخفيف الإسهال الحاد والإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية وفيروس الروتا. نظرًا لأن بعض هذه البروبيوتيك المضافة لا تنجو بسبب عوامل مثل كمية السكر في الزبادي أو وقت تخمير الزبادي ، فإن تناول الزبادي مرة لا يضمن الإغاثة من قضايا التعب. عليك أن تأكل الزبادي كل يوم ، على الرغم من أن بعض الزبادي ليست صحية.
ليس كل الزبادي لديه نفس البروبيوتيك
تقوم بصنع الزبادي عن طريق تسخين الحليب وإضافة بكتيريا صحية ، ثم يجلس الخليط لبضع ساعات حتى تحول البكتيريا اللاكتوز الحليب إلى حمض اللبنيك. عملية التخمير هذه تجعل الحليب سميكًا مع إعطائه هذا الذوق. عندما تتطلع إلى ممر الألبان ، قد تلاحظ أن بعض الزبادي لديهم بروبيوتيك أكثر من غيرها. تتم إضافة هذه البروبيوتيك أثناء عملية تخمير اللبن. على سبيل المثال ، يتم صنع الزبادي بروبيوتيك في Activia مع ثقافات الزبادي Lactobacillus bulgaricus ، lactobacillus lactis ، و streptococcus thermophilus. يحتوي Activia أيضًا على بروبيوتيك Bifidobacterium المصمم خصيصًا للمساعدة في تقليل عدم الراحة في الجهاز الهضمي.
(يجب أن تتوقف عن تناول البروبيوتيك إذا حدث هذا لك.)
إذا رأيت “ثقافات حية ونشطة” على ملصق الزبادي ، فهذا يعني أن هناك ما لا يقل عن مليون وحدة تشكيل مستعمرة (CFUs) في وجبة. على الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه الكثير من البروبيوتيك ، تذكر أن بعض هذه الحشرات الجهاز الهضمية الصغيرة لن تنجو من المعدة. إذا كنت تريد الفوائد الصحية للأمعاء لللبن ، فستستهلك ما لا يقل عن مليار وحدات تصنيف من هذه البروبيوتيك الحية يوميًا.