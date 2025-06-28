ماذا يحدث لبشرتك عند التقشير كل يوم

بحلول الوقت الذي قرأت فيه الفقرات القليلة الأولى من هذه المقالة ، ستخطو بشرتك بالفعل أكثر من 30،000 خلية (لكل أمراض جلدية ساحلية). أين تذهب كل خلايا الجلد هذه؟ ستجدهم عادةً يجمعون في الغبار حول منزلك. يغسل البعض أيضًا الصرف عند الاستحمام أو يغسل وجهك. وإذا قمت بالتقشير ، فقد تشعر بالرضا عن تفكيك تلك الخلايا الميتة والكشف عن الخلايا الطازجة تحتها.

بقدر ما قد تشعر بالتقشير كل يوم ، فهي ليست مثالية لكل نوع من أنواع الجلد. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية ، وخاصة الأصغر سناً الذين يعانون من البشرة المعرضة لحب الشباب ، من التقشير اليومي. ذلك لأن الجلد الأصغر سنا يميل إلى التجديد كل 28 يومًا تقريبًا ، ويمكن أن يساعد التقشير المنتظم في منع خلايا الجلد الميتة من التجميع والمسامات.

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ولكن إذا كان لديك البشرة العادية أو الجافة أو الحساسة أو الشيخوخة ، فقد يكون التقشير اليومي أكثر من اللازم. تحتاج بشرتك إلى القليل من الوقت للتعافي ، ويمكن أن يؤدي المبالغة في ذلك إلى تهيج. الجلد يحب التوازن ، لذلك أقل التقشير هو حقا أكثر.