ماذا يحدث لبشرتك عند التقشير كل يوم

بحلول الوقت الذي قرأت فيه الفقرات القليلة الأولى من هذه المقالة ، ستخطو بشرتك بالفعل أكثر من 30،000 خلية (لكل أمراض جلدية ساحلية). أين تذهب كل خلايا الجلد هذه؟ ستجدهم عادةً يجمعون في الغبار حول منزلك. يغسل البعض أيضًا الصرف عند الاستحمام أو يغسل وجهك. وإذا قمت بالتقشير ، فقد تشعر بالرضا عن تفكيك تلك الخلايا الميتة والكشف عن الخلايا الطازجة تحتها.
بقدر ما قد تشعر بالتقشير كل يوم ، فهي ليست مثالية لكل نوع من أنواع الجلد. قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من البشرة الدهنية ، وخاصة الأصغر سناً الذين يعانون من البشرة المعرضة لحب الشباب ، من التقشير اليومي. ذلك لأن الجلد الأصغر سنا يميل إلى التجديد كل 28 يومًا تقريبًا ، ويمكن أن يساعد التقشير المنتظم في منع خلايا الجلد الميتة من التجميع والمسامات.
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ولكن إذا كان لديك البشرة العادية أو الجافة أو الحساسة أو الشيخوخة ، فقد يكون التقشير اليومي أكثر من اللازم. تحتاج بشرتك إلى القليل من الوقت للتعافي ، ويمكن أن يؤدي المبالغة في ذلك إلى تهيج. الجلد يحب التوازن ، لذلك أقل التقشير هو حقا أكثر.
كيف يمكن أن يؤثر العمر ونوع الجلد والطقس على روتين التقشير الخاص بك
لا تنخدع في التفكير في أنه يجب عليك التقشير للحصول على بشرة أصغر سنا. وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد ، لا يمنع التقشير أو يصلح التجاعيد. الحقيقة هي أنك لا تحتاج حقًا إلى التقشير على الإطلاق ، على الرغم من أن ذراعيك وساقيك قد يقدرون القليل من الاهتمام للمساعدة في تجنب البقع الجافة والفخمة مع تقدمك في السن. وحتى لو كنت تدور حول التقشير منذ سنوات شبابك ، فقد تصبح بشرتك أكثر حساسية لها مع تقدمك في العمر.
قد يكون من المغري التقشير في كثير من الأحيان إذا كان لديك بشرة جافة ، وخاصة للتخلص من تلك البقع الفخمة. لكن يجب أن يلتزم الأشخاص المصابون بالجلد الجاف بمقشر مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع. أكثر من ذلك يمكن أن يجفف بشرتك أكثر (لكل روز). إذا كان لديك بشرة طبيعية أو مزيج ، فقد تكون قادرًا على التقشير كل يوم. ما عليك سوى ترقب علامات التقشير أكثر من اللازم ، مثل الاحمرار أو التقشير أو الحساسية الإضافية. بالنسبة لبعض الناس ، يمكن أن يؤدي الكثير من التقشير إلى حدوث هروب.
من الذكاء أيضًا الانتباه إلى بشرتك مع تغير الفصول. عندما تنخفض درجة الحرارة والرطوبة خلال أشهر الشتاء ، تفقد بشرتك بشكل طبيعي المزيد من الرطوبة. هذا هو الوقت المناسب للاتصال مرة أخرى على التقشير والتركيز أكثر على الترطيب. في فصل الصيف ، قد تصبح بشرتك أكثر زيتًا ، وقد ترغب في التقشير في كثير من الأحيان. ولكن هناك احتمالات ، لن تحتاج إلى أكبر قدر من المرطب – أو يمكنك فقط التبديل إلى واحد أخف.
اختر الطريقة الصحيحة للتقشير لنوع بشرتك
هناك طريقتان رئيسيتان لتقشير بشرتك: الفيزيائية والكيميائية. يمكن أن يكون التقشير المادي بسيطًا مثل استخدام منشفة أو حجر الخفاف أو Loofah (ولكن كن حذرًا من البكتيريا التي قد تنمو في لوفك). قد تبدو مقشرات كيميائية ، مثل أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي ، أكثر قسوة ، لكنها غالبًا ما تكون لطيفة إذا كنت تستخدمها بالطريقة الصحيحة. فقط تأكد من التمسك بأسلوب واحد في وقت واحد. وتضع في اعتبارك أن بعض منتجات العناية بالبشرة الحالية ، مثل كريمات الليلية ، قد تحتوي بالفعل على مكونات مقشرات. تقشر مثل البنزويل بيروكسيد أو الريتينول في تلك الفئة.
وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من الجلد الجاف في التمسك بمقشرات كيميائية لطيفة أو مجرد استخدام منشفة. يجب أن يكون الأشخاص الذين لديهم نغمات البشرة الداكنة حذرين أيضًا مع مقشرات قاسية ، حيث يمكن أن يؤدي المبالغة في ذلك إلى بقع داكنة. إذا كان لديك بشرة دهنية ، فقد تتمكن من التعامل مع أساليب التقشير الأقوى. ولكن بغض النظر عن نوع بشرتك ، يجب ألا تقفز أبدًا إذا كانت بشرتك محرومة من أشعة الشمس أو تحتوي على أي تخفيضات أو جروح غير متوفرة.
إذا كنت جديدًا في التقشير ، فابدأ دائمًا مع الأساليب اللطيفة. سواء كنت تستخدم فركًا أو مقشرًا كيميائيًا ، قم بتطبيقه بحركات دائرية صغيرة لمدة 30 ثانية تقريبًا. عندما يحين الوقت لشطف ، تخطي الماء الساخن – هو الأفضل. ولا تنس المتابعة مع مرطب يعمل من أجل نوع بشرتك.