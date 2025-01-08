ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الميلاتونين والإيبوبروفين في نفس الوقت؟

الميلاتونين والإيبوبروفين هما خياران شائعان الاستخدام بدون وصفة طبية للحصول على راحة مؤقتة. يُعرف الميلاتونين بأنه مكمل للنوم، لكنه لا يعمل كمهدئ مثل مساعد النوم. بدلاً من ذلك، يساعد الميلاتونين جسمك على إعادة ضبط دورة النوم/الاستيقاظ. على عكس مسكنات الألم مثل المواد الأفيونية التي تمنع مستقبلات الألم، فإن عقار إيبوبروفين المضاد للالتهابات (NSAID) يخفف الألم عن طريق منع الإنزيمات التي تنتج البروستاجلاندين. البروستاجلاندين هو الذي يسبب الألم والالتهاب في الجسم.
على الرغم من خطورة تناول أدوية مساعدة النوم ومسكنات الألم معًا، إلا أنه من الآمن تناول الميلاتونين والإيبوبروفين في نفس الوقت. يقول موقع Drugs.com أنه لا توجد تفاعلات محتملة عند تناول هذين العقارين معًا. ومع ذلك، تأكد من التحقق من ملصق الإيبوبروفين الخاص بك، لأن الإصدارات “PM” من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تحتوي على ديفينهيدرامين لمساعدتك على النوم. يؤدي تناول نسخة PM من الإيبوبروفين مع الميلاتونين إلى تفاعل معتدل، مما قد يسبب المزيد من النعاس والدوخة وضعف التفكير.
ومن المثير للاهتمام أن الإيبوبروفين قد يؤثر على مستويات الميلاتونين الطبيعية لديك. في دراسة قديمة في علم وظائف الأعضاء والسلوك، أدى تناول الإيبوبروفين إلى خفض درجة حرارة الجسم (مما يمكن أن يساعد في النوم) ولكنه خفض مستويات الميلاتونين لديهم. بهذه الطريقة، يمكن أن يساعدك تناول الميلاتونين والإيبوبروفين على النوم مع تخفيف الألم.
قد يعمل الميلاتونين بشكل جيد مع الإيبوبروفين
إذا كنت تعاني من إصابة أو تعاني من ألم مزمن، فأنت تعرف مدى صعوبة النوم. في بعض الأحيان يمكنك الحصول على وضع مريح لفترة من الوقت، ولكن عندما تغفو، يتحرك جسمك ويعود الألم. ومع ذلك، يمكن لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أن تقطع نومك، وفقًا لدراسة قديمة في علم وظائف الأعضاء والسلوك. تم ربط كل من الأسبرين والإيبوبروفين بالاستيقاظ المتكرر وانخفاض كفاءة النوم (النسبة المئوية للوقت الذي تقضيه في السرير نائمًا بالفعل). كما أن الإيبوبروفين جعل النوم أكثر صعوبة. يعد استخدام مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع مساعد النوم أحد الخيارات، ولكنه قد يجعلك تشعر بالدوار في صباح اليوم التالي. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لمساعدات النوم مثل ديفينهيدرامين تفاعلات كبيرة مع الأدوية الطبية الأخرى.
يمكن أن يكون الميلاتونين مساعدًا جيدًا لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. قد تلجأ النساء اللاتي يعانين من فترات مؤلمة (عسر الطمث) إلى الميلاتونين أو الميلوكسيكام (دواء مضاد للالتهاب غير الستيرويدي يعمل بشكل مشابه للإيبوبروفين) لمساعدتهن على النوم. وفي دراسة أجريت عام 2018 في أرشيف الصحة العقلية للمرأة، أدى كل من الميلاتونين والميلوكسيكام إلى تحسين كفاءة نومهن. كما أدى كلا العقارين إلى تقصير الوقت اللازم للنوم مع تحسين أعراض الألم أيضًا. وجدت الدراسة أن الميلاتونين يعمل بشكل أفضل من الميلوكسيكام.
لا يُنصح باستخدام الميلاتونين والإيبوبروفين على المدى الطويل
في حين أن الميلاتونين والإيبوبروفين يمكن أن يكونا علاجات قصيرة المدى لمشاكل النوم المرتبطة بالألم، إلا أنه سيتعين عليك مراقبة تناول أي من العقارين لفترات أطول. قد يدفعك الصداع أو الإصابة المؤقتة إلى تناول الإيبوبروفين من حين لآخر، لكن يجب ألا تتناول أكثر من 1200 ملليجرام خلال 24 ساعة ما لم تتم توجيهك من قبل الطبيب. تنصح مؤسسة التهاب المفاصل بعدم تناول الإيبوبروفين يوميًا لأكثر من 10 أيام دون موافقة الطبيب. إن تناول الإيبوبروفين لفترة أطول يزيد من خطر الآثار الجانبية مثل نزيف المعدة ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. تذكر أن الإيبوبروفين لديه أيضًا تفاعلات كبيرة مع 97 دواءً، وفقًا لموقع Drugs.com، لذا تأكد من التحقق لمعرفة ما إذا كان تناول الإيبوبروفين خيارًا آمنًا بالنسبة لك.
على الرغم من أن الميلاتونين هو مكمل غذائي، إلا أنه يمكن أن يتفاعل مع البريكسانولون، الذي يستخدم لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة. يمكن أن يقلل التدخين من مستويات الميلاتونين الطبيعية لديك، ويمكن للكافيين أن يعزز مستويات الميلاتونين، لذا كن حذرًا عند استخدام هذه المواد أثناء تناول مكملات الميلاتونين. إذا كنت تعاني من الأرق المزمن، فقد ترغب في استشارة طبيبك أو أخصائي النوم بدلاً من تناول الميلاتونين على المدى الطويل. تقول كل من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم والكلية الأمريكية للأطباء أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتحديد فعالية الميلاتونين على الأرق المزمن (عبر المعاهد الوطنية للصحة). يعد استخدام الميلاتونين على المدى الطويل آمنًا، لكن مؤسسة النوم تقول إنه من الممكن أن تتداخل مكملات الميلاتونين مع قدرة الجسم على إنتاج الميلاتونين.