ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول الميلاتونين والإيبوبروفين في نفس الوقت؟

الميلاتونين والإيبوبروفين هما خياران شائعان الاستخدام بدون وصفة طبية للحصول على راحة مؤقتة. يُعرف الميلاتونين بأنه مكمل للنوم، لكنه لا يعمل كمهدئ مثل مساعد النوم. بدلاً من ذلك، يساعد الميلاتونين جسمك على إعادة ضبط دورة النوم/الاستيقاظ. على عكس مسكنات الألم مثل المواد الأفيونية التي تمنع مستقبلات الألم، فإن عقار إيبوبروفين المضاد للالتهابات (NSAID) يخفف الألم عن طريق منع الإنزيمات التي تنتج البروستاجلاندين. البروستاجلاندين هو الذي يسبب الألم والالتهاب في الجسم.

على الرغم من خطورة تناول أدوية مساعدة النوم ومسكنات الألم معًا، إلا أنه من الآمن تناول الميلاتونين والإيبوبروفين في نفس الوقت. يقول موقع Drugs.com أنه لا توجد تفاعلات محتملة عند تناول هذين العقارين معًا. ومع ذلك، تأكد من التحقق من ملصق الإيبوبروفين الخاص بك، لأن الإصدارات “PM” من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية تحتوي على ديفينهيدرامين لمساعدتك على النوم. يؤدي تناول نسخة PM من الإيبوبروفين مع الميلاتونين إلى تفاعل معتدل، مما قد يسبب المزيد من النعاس والدوخة وضعف التفكير.

ومن المثير للاهتمام أن الإيبوبروفين قد يؤثر على مستويات الميلاتونين الطبيعية لديك. في دراسة قديمة في علم وظائف الأعضاء والسلوك، أدى تناول الإيبوبروفين إلى خفض درجة حرارة الجسم (مما يمكن أن يساعد في النوم) ولكنه خفض مستويات الميلاتونين لديهم. بهذه الطريقة، يمكن أن يساعدك تناول الميلاتونين والإيبوبروفين على النوم مع تخفيف الألم.