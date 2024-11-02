ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن الانتصاب

يمكن أن يؤدي ضعف الانتصاب (ED) إلى إحباط علاقتك مع شريكك، مما يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب أو القلق أو تدني احترام الذات. قد يكون من المحرج أن تعاني من الضعف الجنسي، خاصة إذا كنت تعتقد أنك الوحيد الذي يعاني منه. الضعف الجنسي هو حالة طبية شائعة إلى حد ما، وتؤثر على حوالي 30 مليون رجل في الولايات المتحدة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.
لا ينجم الضعف الجنسي دائمًا عن مشاكل نفسية، كما اعتاد الناس على الاعتقاد. يقول الدكتور جاستن هومان، طبيب مسالك بولية معتمد وأخصائي في الصحة الجنسية والإنجابية للرجال حاصل على الزمالة، لصحيفة هيلث دايجست: يمكن أن يكون الضعف الجنسي أحد أعراض مشاكل القلب والأوعية الدموية الأساسية. وقال: “الأوعية الدموية في القضيب صغيرة، لذا فإن نقص تدفق الدم بسبب تراكم الترسبات أو أمراض الأوعية الدموية يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لمشاكل في القلب أو مشاكل أخرى في الدورة الدموية”.
ويضيف هومان أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي يميلون أيضًا إلى الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي والسكري من النوع الثاني. من المهم مناقشة الضعف الجنسي مع طبيبك لأن الضعف الجنسي غير المعالج قد يشير أيضًا إلى حالات صحية أخرى.
الحالات الصحية التي يمكن أن تسبب الضعف الجنسي
بالإضافة إلى مشاكل القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2، قد يكون الضعف الجنسي أيضًا أحد أعراض مرض الكلى المزمن، أو التصلب المتعدد، أو مرض بيروني، وهو تراكم الأنسجة الندبية في القضيب. قد تؤدي الإصابة الجسدية للقضيب أو الحبل الشوكي أو الحوض أيضًا إلى ظهور الضعف الجنسي. قد تعاني من الضعف الجنسي بعد علاجك من سرطان البروستاتا أو المثانة. يقول هومان أن علاجات تضخم البروستاتا الحميد (BPH) يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضعف الجنسي.
قد يكون لأدوية ضغط الدم وسرطان البروستاتا تأثير جانبي على الضعف الجنسي. قد يحدث الضعف الجنسي أيضًا إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب أو المهدئات أو مثبطات الشهية، لذا تحقق من قائمة الأدوية الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان الضعف الجنسي هو أحد الآثار الجانبية المحتملة. قد تؤثر سلوكياتك أيضًا على الضعف الجنسي، مثل التدخين والإفراط في شرب الخمر واستخدام المخدرات غير المشروعة. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو عدم الحركة أيضًا إلى الإصابة بالضعف الجنسي. الرجال الأكبر سنا هم أكثر عرضة للإصابة بالضعف الجنسي، على الرغم من أن الضعف الجنسي ليس بالضرورة جزءا من الشيخوخة الطبيعية. ومع ذلك، فإن انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، إما بسبب الشيخوخة أو مشاكل في نظام الغدد الصماء، يمكن أن يسبب الضعف الجنسي.
يمكن أن يؤثر الضعف الجنسي على صحتك العقلية والعاطفية
يمكن أن تؤثر صحتك العقلية والعاطفية أيضًا في خطر الإصابة بالضعف الجنسي أو تزيد من سوء الضعف الجنسي. قد تجعلك ليلة واحدة تعاني من مشاكل في الانتصاب أكثر قلقًا أثناء علاقتك الجنسية التالية. وقال هومان: “القلق من الأداء، على وجه الخصوص، يمكن أن يخلق حلقة مفرغة حيث يزيد التوتر بشأن الضعف الجنسي من صعوبة تحقيق الانتصاب”. “غالبًا ما يربط الرجال الانتصاب بالرجولة والثقة والهوية الجنسية، لذا فإن تجربة الضعف الجنسي يمكن أن تؤدي إلى مشاعر الإحراج أو الإحباط أو عدم الكفاءة.”
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قد يؤثر الضعف الجنسي أيضًا على الصحة العقلية والعاطفية لشريكك. وفقًا لدراسة أجريت عام 2021 في Trends in Urology and Men’s Health، قد يشعر شريكك بأنه غير محبوب أو غير جذاب إذا كنت تواجه صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه. قد يشك شريكك أيضًا في الخيانة الزوجية أو يكون لديه شكوك حول سلامة علاقتكما. قد يؤدي الضعف الجنسي أيضًا إلى انسحاب شريكك من العلاقة الحميمة بسبب الشعور بالخجل. قال هومان: “إن البحث عن الدعم – سواء من خلال الاستشارة أو المحادثات المفتوحة مع الشريك – يمكن أن يكون مفتاحًا لإدارة هذه التحديات العاطفية”.