ماذا يحدث لجسمك عندما تتوقف عن الانتصاب

يمكن أن يؤدي ضعف الانتصاب (ED) إلى إحباط علاقتك مع شريكك، مما يؤدي إلى الشعور بالاكتئاب أو القلق أو تدني احترام الذات. قد يكون من المحرج أن تعاني من الضعف الجنسي، خاصة إذا كنت تعتقد أنك الوحيد الذي يعاني منه. الضعف الجنسي هو حالة طبية شائعة إلى حد ما، وتؤثر على حوالي 30 مليون رجل في الولايات المتحدة، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

لا ينجم الضعف الجنسي دائمًا عن مشاكل نفسية، كما اعتاد الناس على الاعتقاد. يقول الدكتور جاستن هومان، طبيب مسالك بولية معتمد وأخصائي في الصحة الجنسية والإنجابية للرجال حاصل على الزمالة، لصحيفة هيلث دايجست: يمكن أن يكون الضعف الجنسي أحد أعراض مشاكل القلب والأوعية الدموية الأساسية. وقال: “الأوعية الدموية في القضيب صغيرة، لذا فإن نقص تدفق الدم بسبب تراكم الترسبات أو أمراض الأوعية الدموية يمكن أن يكون علامة إنذار مبكر لمشاكل في القلب أو مشاكل أخرى في الدورة الدموية”.

ويضيف هومان أن الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي يميلون أيضًا إلى الإصابة بحالات مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض الشريان التاجي والسكري من النوع الثاني. من المهم مناقشة الضعف الجنسي مع طبيبك لأن الضعف الجنسي غير المعالج قد يشير أيضًا إلى حالات صحية أخرى.