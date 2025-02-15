ماذا يحدث لجسمك عندما تكسر مفاصلك

قد يجعلك تشعر بالملل ، أو قد تجلب لك الراحة الحلوة والمرضية. تكسير مفاصلك هو واحد من تلك العادات المثيرة للخلاف. بعض الناس يفعلون ذلك بشكل غائب ، في حين أن البعض الآخر لا يمكنهم تحمل الصوت. بعض الناس لا يستطيعون كسر مفاصلهم على الإطلاق. ربما كنت قد تأثرت عندما كنت طفلاً لتكسير مفاصلك ، وحذر من أن أصابعك ستنت تضخم أو أن التهاب المفاصل كان يتربص في مستقبلك.
هذه أسطورة. إن ظهور أو تكسير مفاصلك عن قصد ليس ضارًا بمفاصلك ، لكنها تحذر من أن تجعلها ممارسة منتظمة. وقالت: “(تكسير مفاصلك) في كثير من الأحيان أو بقوة قد يؤدي إلى عدم استقرار المفاصل بمرور الوقت عن طريق الإفراط في أربطة الأربطة والأوتار المحيطة”.
سواء أكنت تكسر مفاصلك بنفسك أو كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يتوهجون في هذا الزميل الذي يفعله ، فإن شيئًا مثيرًا للاهتمام يحدث داخل المفاصل التي قد لا تكون على دراية بها. أوضح جيرنيتا سبب جعل مفاصلك هذا الصوت.
ما الذي يجعل هذا البوب عندما تكسر مفاصلك
“تكسير مفاصلك” هو في الواقع قليلا من تسمية خاطئة. أنت لست “تكسير” مفاصلك حقًا أو تسبب أي ضرر. في الواقع ، فإن الصوت الذي تسمعه لا يأتي حتى من العظام نفسها. يشير أطباء الروماتيزم مثل Girnita إلى هذه الضوضاء على أنها “Crepitus” ، وهو مصطلح يصف الأصوات غير الضارة أو التقاط أو طحن الأصوات التي يمكن أن تصنعها المفاصل. وعلى الرغم من أنه قد يبدو مثيرًا للقلق ، إلا أنه أمر طبيعي تمامًا.
“أحد الأسباب الرئيسية التي يحدث ذلك هو بسبب فقاعات الغاز في سائل المفصل ، المسمى سائل الزليلي” ، أوضح جيرنيتا. “تتشكل هذه الفقاعات وتنهار وأنت تتحرك أو تمتد ، مما يخلق صوت” ظهر “.
إذا كنت قد وقفت بعد الجلوس لفترة طويلة وسمعت موسيقى البوب من ركبتيك أو الوركين ، فهذا أقل عن فقاعات الغاز في مفاصلك. وقال جيرنيتا: “يمكن أن يحدث (Crepitus) أيضًا عندما تتحول الأربطة أو الأوتار – الأنسجة التي تربط مفاصلك وتثبيتها – قليلاً من المكان وتتغلب عليها أثناء الحركة”. “هذا أمر شائع بشكل خاص في المفاصل الكبيرة مثل الركبتين أو الكتفين أو الكاحلين.”
الآثار الجانبية المحتملة لتكسير مفاصلك
هل سبق لك أن لاحظت أنه بمجرد كسر مفاصلك ، لا يمكنك كسرها مرة أخرى بعد ذلك مباشرة؟ ذلك لأنك أصدرت بالفعل فقاعات الغاز في السائل الزليلي. بمجرد إصدار هذه الفقاعات ، يستغرق تشكيلها وقتًا جديدًا قبل أن تتمكن من الحصول على هذا الإحساس بالتكسير مرة أخرى.
لاحظ جيرنيتا أنه قد يكون هناك بعض الآثار الجانبية إذا قمت بتكسير مفاصلك بشكل متكرر. وقالت: “في حين أن تكسير مفاصلك لا يسبب التهاب المفاصل ، فإن القيام بذلك في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى عدم استقرار المفاصل ويضعف قبضة في اليدين”. “بالإضافة إلى ذلك ، قد تصبح الأوتار التي تتخلص مرارًا وتكرارًا على العظام غاضبة أو ملتهبة ، مما يؤدي إلى عدم الراحة أو حتى الألم.”
كم هو أكثر من اللازم؟ قارنت دراسة أجريت عام 2017 في جراحة اليد وإعادة التأهيل قوة قبضة وسمك غضروف المفصل من المفرقعات المفصلية المعتادة مع أولئك الذين لا يكسرون مفاصلهم. أولئك الذين قاموا بتكسير مفاصلهم خمس مرات أو أكثر في اليوم كان لديهم غضروف أكثر سمكا في مفاصل كلا أيديهم. لم تتأثر قوة قبضتهم بتكسير مفصلهم.
يمكن أن يكون الظهور في مفاصلك علامة على البلى
أثناء تكسير مفاصلك أو موسيقى البوب العرضية في مفاصلك غير ضارة ، قال Girnita إن مفاصلك يمكن أن تصدر أصواتًا تشير إلى مشاكل. وقالت: “في بعض الحالات ، يمكن أن يكون تكسير المفاصل بسبب ارتداء الغضاريف ، خاصة مع تقدمك في السن”. “عندما يخفض الغضروف أو يصبح غير متساوٍ ، قد تفرك العظام أو الأسطح المفاصل ضد بعضها البعض ، مما يؤدي إلى صوت طحن أو ظهور.”
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إذا كان صوت الطحن مصحوبًا بألم ، فقد يكون ذلك علامة على هشاشة العظام. على الرغم من أن هشاشة العظام يرتبط عادةً بالبالغين الأكبر سنًا ، إلا أن الشباب يمكنهم رؤية علامات على هذا الشرط إذا كانوا يعانون من إصابة مفصل معين ، مثل الركبة. قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الألم في مفاصلهم في الصباح أو بعد أن كانوا في نفس الموقف لفترة من الوقت. قد يشعر المفصل أيضًا بعدم الاستقرار ، وقد تجد أن المفصل لديه مجموعة محدودة من الحركة.