ماذا يحدث لجسمك عندما تكسر مفاصلك

قد يجعلك تشعر بالملل ، أو قد تجلب لك الراحة الحلوة والمرضية. تكسير مفاصلك هو واحد من تلك العادات المثيرة للخلاف. بعض الناس يفعلون ذلك بشكل غائب ، في حين أن البعض الآخر لا يمكنهم تحمل الصوت. بعض الناس لا يستطيعون كسر مفاصلهم على الإطلاق. ربما كنت قد تأثرت عندما كنت طفلاً لتكسير مفاصلك ، وحذر من أن أصابعك ستنت تضخم أو أن التهاب المفاصل كان يتربص في مستقبلك.

هذه أسطورة. إن ظهور أو تكسير مفاصلك عن قصد ليس ضارًا بمفاصلك ، لكنها تحذر من أن تجعلها ممارسة منتظمة. وقالت: “(تكسير مفاصلك) في كثير من الأحيان أو بقوة قد يؤدي إلى عدم استقرار المفاصل بمرور الوقت عن طريق الإفراط في أربطة الأربطة والأوتار المحيطة”.

سواء أكنت تكسر مفاصلك بنفسك أو كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يتوهجون في هذا الزميل الذي يفعله ، فإن شيئًا مثيرًا للاهتمام يحدث داخل المفاصل التي قد لا تكون على دراية بها. أوضح جيرنيتا سبب جعل مفاصلك هذا الصوت.