ماذا يحدث لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا عندما تصاب بالعدوى المنقولة جنسيًا

إذا كنت قد تناولت مضادًا حيويًا لعلاج العدوى البكتيرية المنقولة جنسيًا، فمن الممكن أن تظل لديك بعض البكتيريا في المسالك البولية. يمكن أن يسبب هذا بعض الالتهابات في البروستاتا على الرغم من عدم وجود أعراض لديك. العديد من أنواع العدوى يمكن أن تخلق هذه الاستجابة الالتهابية. نظرت مراجعة عام 2021 في مجلة الطب السريري عن كثب في كيفية ربط استجابة الجسم الالتهابية لميكروبات معينة بسرطان البروستاتا. بعض البكتيريا والفيروسات تعطل دورة الخلية، أو تضعف جهاز المناعة، أو تسبب التهابًا مزمنًا.

قد يكون للأمراض المنقولة جنسيًا الطفيلية أيضًا نفس التأثير على جسمك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في Proceedings of the National Academy of Sciences. ينتج الطفيل الذي يسبب داء المشعرات بروتينًا يساعد سرطان البروستاتا على النمو وغزو الأنسجة المحيطة. على المدى الطويل، قد تؤدي عدوى داء المشعرات إلى تعزيز تطور سرطان البروستاتا من خلال استجابة الجسم الالتهابية لهذا البروتين (اقرأ مدى خطورة سرطان البروستاتا).