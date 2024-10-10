ماذا يحدث لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا عندما تصاب بالعدوى المنقولة جنسيًا

يمكن أن تكون الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا (STI) سرًا محرجًا، ولكن عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى المنقولة جنسيًا خلال حياتهم أكبر مما قد تدركه. تقول منظمة تنظيم الأسرة أن 50% من الأشخاص النشطين جنسيًا سيصابون بالأمراض المنقولة جنسيًا قبل سن 25 عامًا. إذا لم يقنعك ذلك بحماية نفسك، تقول منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 30 مسببًا للأمراض يمكن أن تنتقل عن طريق النشاط الجنسي .

سواء كنت تتلقى علاجًا للأمراض المنقولة جنسيًا أم لا، فإن الأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تسبب مشاكل صحية في وقت لاحق من حياتك. وجدت مراجعة نشرت عام 2014 في مجلة علم الأوبئة السرطانية أن الرجال الذين أصيبوا بالأمراض المنقولة جنسيا في مرحلة ما من حياتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 49٪. على وجه الخصوص، كان الرجال الذين أصيبوا بمرض السيلان أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 20٪.

لا يعني ذلك أن الأمراض المنقولة جنسيًا تسبب سرطان البروستاتا بشكل مباشر، ولكن الاستجابة الالتهابية لجسمك تجاه الأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تكون هي المحفز، وفقًا لمؤسسة سرطان البروستاتا. في حين أن الالتهاب يساعد جسمك على مكافحة العدوى، فإنه يمكن أيضًا أن يشجع نمو الورم إذا استمر بعد علاج الأمراض المنقولة جنسيًا. وقالت الدكتورة كارين سفانوس، العالمة بجامعة جونز هوبكنز، لمؤسسة سرطان البروستاتا: «حتى عدوى واحدة فقط قد تكون كافية لبدء التهاب مزمن».