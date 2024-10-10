ماذا يحدث لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا عندما تصاب بالعدوى المنقولة جنسيًا

يمكن أن تكون الإصابة بالعدوى المنقولة جنسيًا (STI) سرًا محرجًا، ولكن عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى المنقولة جنسيًا خلال حياتهم أكبر مما قد تدركه. تقول منظمة تنظيم الأسرة أن 50% من الأشخاص النشطين جنسيًا سيصابون بالأمراض المنقولة جنسيًا قبل سن 25 عامًا. إذا لم يقنعك ذلك بحماية نفسك، تقول منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 30 مسببًا للأمراض يمكن أن تنتقل عن طريق النشاط الجنسي .
سواء كنت تتلقى علاجًا للأمراض المنقولة جنسيًا أم لا، فإن الأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تسبب مشاكل صحية في وقت لاحق من حياتك. وجدت مراجعة نشرت عام 2014 في مجلة علم الأوبئة السرطانية أن الرجال الذين أصيبوا بالأمراض المنقولة جنسيا في مرحلة ما من حياتهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 49٪. على وجه الخصوص، كان الرجال الذين أصيبوا بمرض السيلان أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 20٪.
لا يعني ذلك أن الأمراض المنقولة جنسيًا تسبب سرطان البروستاتا بشكل مباشر، ولكن الاستجابة الالتهابية لجسمك تجاه الأمراض المنقولة جنسيًا يمكن أن تكون هي المحفز، وفقًا لمؤسسة سرطان البروستاتا. في حين أن الالتهاب يساعد جسمك على مكافحة العدوى، فإنه يمكن أيضًا أن يشجع نمو الورم إذا استمر بعد علاج الأمراض المنقولة جنسيًا. وقالت الدكتورة كارين سفانوس، العالمة بجامعة جونز هوبكنز، لمؤسسة سرطان البروستاتا: «حتى عدوى واحدة فقط قد تكون كافية لبدء التهاب مزمن».
يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى الإصابة بسرطان البروستاتا
إذا كنت قد تناولت مضادًا حيويًا لعلاج العدوى البكتيرية المنقولة جنسيًا، فمن الممكن أن تظل لديك بعض البكتيريا في المسالك البولية. يمكن أن يسبب هذا بعض الالتهابات في البروستاتا على الرغم من عدم وجود أعراض لديك. العديد من أنواع العدوى يمكن أن تخلق هذه الاستجابة الالتهابية. نظرت مراجعة عام 2021 في مجلة الطب السريري عن كثب في كيفية ربط استجابة الجسم الالتهابية لميكروبات معينة بسرطان البروستاتا. بعض البكتيريا والفيروسات تعطل دورة الخلية، أو تضعف جهاز المناعة، أو تسبب التهابًا مزمنًا.
قد يكون للأمراض المنقولة جنسيًا الطفيلية أيضًا نفس التأثير على جسمك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2014 في Proceedings of the National Academy of Sciences. ينتج الطفيل الذي يسبب داء المشعرات بروتينًا يساعد سرطان البروستاتا على النمو وغزو الأنسجة المحيطة. على المدى الطويل، قد تؤدي عدوى داء المشعرات إلى تعزيز تطور سرطان البروستاتا من خلال استجابة الجسم الالتهابية لهذا البروتين (اقرأ مدى خطورة سرطان البروستاتا).
كيف يؤثر نشاطك الجنسي على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا
يتمتع كل شخص بنظام بيئي مجهري في جميع مناطق الجسم التي تنمو فيها البكتيريا. توجد منطقة واحدة في قلفة القضيب، ووجدت دراسة أجريت عام 2012 في مجلة السرطان أن الرجال المختونين لديهم خطر أقل بنسبة 15٪ للإصابة بسرطان البروستاتا. قد يساعد نقل السائل المنوي عبر نظام السباكة في إزالة أي بكتيريا قد تكون موجودة في نظامك. وفقًا لمراجعة عام 2021 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، يكون الرجال أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا إذا كان لديهم ما لا يقل عن 20 شريكًا جنسيًا في حياتهم أو كان لديهم أكثر من 21 عملية قذف شهريًا. ومع ذلك، فإن الرجال الذين لديهم شركاء جنسيين متعددين يكونون أكثر عرضة قليلاً للإصابة بسرطان البروستاتا.
قد لا تكون قادرًا على التحكم في تاريخك من الأمراض المنقولة جنسيًا، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. تقترح مؤسسة سرطان البروستاتا اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع الحد من الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية واللحوم الحمراء والمعالجة لتقليل الالتهاب في الجسم. أنت أيضًا تريد ممارسة الرياضة واستهلاك سعرات حرارية أقل لتحقيق وزن صحي للجسم. على الرغم من أهمية الكالسيوم لصحة العظام، تجنب مكملات الكالسيوم واحصل على الكالسيوم من الأطعمة النباتية.