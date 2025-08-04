ماذا يحدث لدوريتك عندما تشعر بالقلق

سواء أكان ذلك يقدم عرضًا تقديميًا كبيرًا أو يصاب بمشروع قانون غير متوقع ، فإن الجميع يشعرون بالقلق من وقت لآخر. هذا الإجهاد العقلي والعاطفي ينشط الجهاز العصبي المتعاطف – المعروف أيضًا باسم استجابة “القتال أو الطيران” – لمساعدة جسمك على التعامل مع تهديد متصور. عندما يحدث هذا ، قد تلاحظ الأعراض الجسدية مثل النخيل العرق ، ونبض القلب بشكل أسرع ، وتنفس أسرع.
يمكن أن يجعل القلق أيضًا أن دمك يتسابق عبر عروقك. ذلك لأن الأدرينالين يندفع الدم إلى عضلاتك وقلبك لتستعد للتصرف. يرتفع ضغط الدم الخاص بك ، مما يساعد على ضخ الدم بقوة أكبر في جميع أنحاء جسمك. ولكن إليك الصيد: إذا بدأت في التنفس بسرعة كبيرة ، يمكن أن تضيق الشرايين الخاصة بك بدلاً من تمدد. هذا يجعل من الصعب على الدم التدفق ، مما يجعل المزيد من الضغط على الشرايين. مع انخفاض تدفق الدم ، قد تشعر بالدوار أو تلاحظ وخز في يديك أو قدميك. قد تشعر أيضًا بمضات ساخنة.
بمجرد أن يمر الوضع المجهد ، يساعد الجهاز العصبي المتعمد الخاص بك في إعادة توازن جسمك ، واستعادة معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم. ولكن عندما يصبح التوتر والقلق مزمنين ، يمكن أن يؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية.
يمكن أن يكون القلق والإجهاد سيئين لقلبك
من المهم التمييز بين الشعور بالقلق واضطراب القلق. يمكن أن يحدث الشعور بالقلق من الموقف أو التحدي في حياتك بغض النظر عن مقدار اليوغا أو التأمل الذي تقوم به. إنها استجابة طبيعية للإجهاد ، ويعد جسمك نفسه لمواجهة تلك التحديات. من ناحية أخرى ، فإن اضطراب القلق ينطوي على قلق مستمر في معظم الأيام لمدة ستة أشهر أو أكثر. يمكن أن يحدث القلق دون أي سبب واضح أو موقف مرهق. وفقًا للتحالف الوطني للأمراض العقلية ، فإن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة يعانون من نوع من اضطرابات القلق.
قد يكون الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب لأن أجسامهم تتفاعل باستمرار على التهديدات المتصورة ، وفقًا لمراجعة عام 2021 في علم النفس الصحي المفتوح. عندما تظل مستويات هرمون الإجهاد مرتفعة مع مرور الوقت ، يمكن أن تسبب التهاب وتلف الأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى الشرايين المسدودة ، وأمراض القلب التاجية ، والنوبات القلبية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يصاب بعض الأشخاص الذين يعانون من القلق بالعادات غير الصحية التي تثير أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب ، مثل التدخين ، وتعاطي الكحول المفرط ، والدبام البدني ، وسوء النظام الغذائي.
حتى لو لم يكن لديك اضطراب قلق ، فإن الإجهاد المزمن لا يزال يؤثر على صحة قلبك. يقول مركز جامعة روتشستر الطبي إن الإجهاد المستمر يمكن أن يبقي مستويات الكورتيزول مرتفعة ورفع الكوليسترول والدهون الثلاثية وسكر الدم وضغط الدم – وكل ذلك يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. حتى الإجهاد المعتدل يمكن أن يقلل من تدفق الدم والأكسجين لقلبك.
علاج القلق والإجهاد المزمن لرعاية قلبك
العلاج النفسي أو الأدوية أو مزيج من الخيارين فعال لعلاج اضطرابات القلق. إذا تم تشخيص إصابتك باضطراب القلق ، فإن الحصول على العلاج يمكن أن يساعد في تقليل خطر حدوث مضاعفات من أمراض القلب. وجدت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الذين استخدموا الأدوية أو العلاج النفسي لعلاج الاكتئاب أو القلق كانوا أقل عرضة بنسبة 74 ٪ لزيارة غرفة الطوارئ للقضايا المتعلقة بالقلب. كانوا أيضا أقل بنسبة 66 ٪ للموت من أي سبب.
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قد يجد الأشخاص الذين يتعاملون مع القلق أو الإجهاد المزمن أيضًا راحة من خلال علاجات بديلة مثل تمارين التنفس أو اليوغا أو التأمل. التمرين لا يخفف من توتر العضلات فحسب ، بل يشجع أيضًا التنفس العميق ويحسن الدورة الدموية. وفقًا لمقال 2023 في القلب والعقل ، يساعد التمرين في تدريب جسمك على التعامل مع الإجهاد عن طريق خفض مستويات الكورتيزول ، وتقليل معدل ضربات القلب ، وتثبيت مزاجك أثناء المواقف العصيبة. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم النشاط البدني المنتظم صحة القلب ويمكن أن يساعد في عكس عادات نمط الحياة غير الصحية المرتبطة بالقلق وأمراض القلب.