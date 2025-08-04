ماذا يحدث لدوريتك عندما تشعر بالقلق

سواء أكان ذلك يقدم عرضًا تقديميًا كبيرًا أو يصاب بمشروع قانون غير متوقع ، فإن الجميع يشعرون بالقلق من وقت لآخر. هذا الإجهاد العقلي والعاطفي ينشط الجهاز العصبي المتعاطف – المعروف أيضًا باسم استجابة “القتال أو الطيران” – لمساعدة جسمك على التعامل مع تهديد متصور. عندما يحدث هذا ، قد تلاحظ الأعراض الجسدية مثل النخيل العرق ، ونبض القلب بشكل أسرع ، وتنفس أسرع.

يمكن أن يجعل القلق أيضًا أن دمك يتسابق عبر عروقك. ذلك لأن الأدرينالين يندفع الدم إلى عضلاتك وقلبك لتستعد للتصرف. يرتفع ضغط الدم الخاص بك ، مما يساعد على ضخ الدم بقوة أكبر في جميع أنحاء جسمك. ولكن إليك الصيد: إذا بدأت في التنفس بسرعة كبيرة ، يمكن أن تضيق الشرايين الخاصة بك بدلاً من تمدد. هذا يجعل من الصعب على الدم التدفق ، مما يجعل المزيد من الضغط على الشرايين. مع انخفاض تدفق الدم ، قد تشعر بالدوار أو تلاحظ وخز في يديك أو قدميك. قد تشعر أيضًا بمضات ساخنة.

بمجرد أن يمر الوضع المجهد ، يساعد الجهاز العصبي المتعمد الخاص بك في إعادة توازن جسمك ، واستعادة معدل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم. ولكن عندما يصبح التوتر والقلق مزمنين ، يمكن أن يؤثر سلبًا على نظام القلب والأوعية الدموية.