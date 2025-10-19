ماذا يحدث لصحتك عندما تبدأ العمل من المنزل؟

هل تتذكر العمل أثناء فيروس كورونا؟ وبينما كان لا يزال يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل وموظفي المطاعم الحضور شخصيًا، وجد كثيرون آخرون أنفسهم فجأة يعملون من المنزل، ويسجلون الدخول إلى اجتماعات Zoom وهم يرتدون سراويل البيجامة. بالنسبة للبعض، كانت العزلة صعبة. وأحب آخرون قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، وحرية العمل من أي مكان، وعدم التنقل لمسافات طويلة. حتى أن بعض الناس استبدلوا شقق المدينة الباهظة الثمن بمنازل بأسعار معقولة أو مواقع على طراز المنتجعات.
مع بدء إعادة فتح المكاتب، أدرك العديد من العمال أنهم يفتقدون مرونة العمل عن بعد. عاد البعض إلى المكتب بدوام كامل، ودفع آخرون نحو جداول زمنية مختلطة، وترك عدد قليل منهم وظائفهم بالكامل لشغل وظائف سمحت لهم بالبقاء بعيدًا.
سواء عدت إلى المكتب أو كنت تعمل بجدول زمني مختلط، فربما تعيد النظر في العمل بالكامل في المنزل مرة أخرى. عندما كان العمل عن بعد ضرورة أثناء الإغلاق، كان شيئًا واحدًا. لكن اختياره كنمط حياة اليوم يأتي مع فوائده وعيوبه الصحية. دعونا نلقي نظرة على ما اكتشفه الباحثون حول الآثار الصحية الجسدية والعقلية الناجمة عن تحويل منزلك إلى مكتبك الدائم.
أنت لا تتحرك كثيرًا أثناء العمل من المنزل
عندما كنت في المنزل أثناء الوباء، ربما وجدت المزيد من الوقت للتنزه في أنحاء الحي الذي تسكن فيه. ربما كانت الصالات الرياضية مغلقة، لكن شركات اللياقة البدنية في المنزل مثل بيلوتون كانت مزدهرة. ومع ذلك، إذا كنت تعمل في مكتب، فمن المحتمل أنك أكثر نشاطًا مما تدرك. يقضي المعلمون معظم يوم عملهم واقفين على أقدامهم، ولكن حتى الأشخاص الذين يجلسون على مكاتبهم غالبًا ما يقطعون خطوات أكثر من أولئك الذين يعملون من المنزل. عندما تفكر في الأمر، فإن تلك الخطوات من موقف السيارات إلى المكتب تحسب. إذا كانت تنقلاتك من غرفة النوم إلى مكتبك المنزلي، فقد تلاحظ أنك لا تتحرك بشكل عام.
وجدت مراجعة أجريت عام 2024 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن العمل من المنزل خلال العامين الأولين من الوباء أدى إلى انخفاض النشاط البدني وزيادة وقت الجلوس. ومع ذلك، ركزت الدراسات في تلك المراجعة على الأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الإغلاق. استخدمت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة الطب المهني والبيئي مقاييس التسارع لتتبع حرق السعرات الحرارية اليومية للعاملين في المكاتب وعن بعد. أولئك الذين عملوا في مكتب أحرقوا ما متوسطه 426 سعرة حرارية خلال يوم العمل (بما في ذلك تنقلاتهم)، في حين حرق العاملون عن بعد 228 سعرة حرارية. كما أمضى العمال عن بعد حوالي 20 دقيقة إضافية في الجلوس. يمكنك مكافحة ذلك عن طريق أخذ فترات راحة كل ساعة للقيام ببعض تمارين بيربي السريعة أو تمرين القرفصاء الهوائي.
قد يكون العمل من المنزل مؤلمًا جسديًا
حتى لو كنت تتبع تذكيرات جهاز التعقب القابل للارتداء الخاص بك للتحرك كل ساعة، فإن العمل من المنزل له تأثيرات فسيولوجية أخرى. بدلاً من الجلوس في حجرة مكتب، يمكن أن يكون مكتبك المنزلي في أي مكان تضع فيه الكمبيوتر المحمول الخاص بك. قد تستثمر في كرسي ولوحة مفاتيح مريحين تمامًا، ولكن من يستطيع مقاومة العمل في الفناء في يوم جميل؟ ومع ذلك، قد لا يكون تغيير مواقع العمل أمرًا رائعًا لوضعيتك.
وجدت دراسة أجريت عام 2025 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة أن أكثر من نصف الأشخاص الذين عملوا من المنزل أثناء الوباء عانوا من آلام الرقبة والظهر. أبلغ العديد أيضًا عن ألم في المعصم بسبب لوحات المفاتيح الخاصة بهم (إليك بعض تمارين المعصم للمساعدة في ذلك). أشارت مراجعة أجريت عام 2023 في مجلة الصحة والسلامة في مكان العمل إلى أن هذه المشكلات الجسدية غالبًا ما تنبع من نقص الكراسي المريحة، والعمل على طاولات الطعام أو في غرف النوم، وضعف الإضاءة في البيئات المنزلية. علاوة على ذلك، يمكن لجميع اجتماعات Zoom تلك أن تجهد عينيك وأحبالك الصوتية.
قد تشعر بالوحدة قليلاً أثناء العمل من المنزل
قد يكون مكان العمل ودودًا ولكنه تنافسي، مما قد يساعد في زيادة إنتاجيتك. قد تكون البيئات الأخرى مليئة بالدراما أو تتميز برئيس متطلب للغاية. ومع ذلك، يمكن أن يكون مكان عملك أحد المصادر الرئيسية للمشاركة الاجتماعية. قد يكون العمل في حد ذاته روتينيًا، لكن يمكن لزملائك أن يجعلوا أيامك جديرة بالاهتمام. تعمل هذه التفاعلات اليومية على تعزيز الشعور بالانتماء، ويمكن للشبكة التي تبنيها أن تدعم نموك المهني. قد يصبح بعض زملائك أصدقاء مدى الحياة، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا معًا خارج العمل.
من ناحية أخرى، يمكن أن يساعدك العمل من المنزل على تجنب زملاء العمل السامين الذين يجعلون الحياة المكتبية مرهقة. لن يكون لديك أيضًا رئيس متعجرف يراقب للتأكد من الالتزام بالمواعيد النهائية. ومع ذلك، ستفوتك اللقاءات الاجتماعية وتجمعات العطلات التي تعقد في المكتب والتي تبني الصداقة الحميمة.
بحثت دراسة أجريت عام 2024 في مجلة علم النفس المهني والتنظيمي كيف أثر العمل عن بعد على الصحة العقلية على مدى عدة أشهر أثناء الوباء. في الأشهر القليلة الأولى، انخفض شعور المشاركين بالانتماء بشكل حاد واستمر في الانخفاض مع مرور الوقت. كما فقدوا أيضًا الإحساس بالمعنى في عملهم، وهو ما ربطه الباحثون بعلاقاتهم مع زملائهم. وكان فقدان هذا الشعور بالانتماء مرتبطًا أيضًا بالإرهاق العاطفي. ومع ذلك، ركزت هذه الدراسة على الأشخاص الذين كانوا يعملون عن بعد بسبب الوباء وليس بمحض اختيارهم.
كيف يمكن أن يكون العمل من المنزل صحيًا
تركز الكثير من الأبحاث حول العمل عن بعد على الوباء، لكن العمل من المنزل يمكن أن يكون صحيًا عندما يكون اختيارًا شخصيًا وليس شرطًا. فهو يشجعك على تنظيم وقتك، مما يمكن أن يعزز إحساسك بالاستقلالية والقيادة الذاتية. وفقًا لمقال نُشر عام 2024 في المجلة الدولية لإدارة الصحة في مكان العمل، فإن الموظفين الذين يشعرون بمزيد من الاستقلالية أثناء العمل من المنزل هم أقل عرضة للتعرض للإرهاق ويميلون إلى البقاء أكثر انخراطًا في عملهم.
(إليك بعض النصائح حول كيفية تجنب إرهاق العمل من المنزل.)
القيادة الداعمة تحدث فرقًا أيضًا. وجدت مراجعة أجريت عام 2024 في نشرة الأعمال والاقتصاد أن الشركات التي تتمتع بأنظمة اتصال واضحة ومناخات آمنة نفسياً ساعدت الموظفين عن بعد على التمتع برضا وظيفي أعلى، وضغط أقل، وإحساس أقوى بالارتباط بمؤسستهم. وكانت هذه التأثيرات الإيجابية قوية بشكل خاص عندما كان لدى الموظفين تعليقات منتظمة وثقافة ثقة.
في حين أن العمل من المنزل يمكن أن يطمس الخط الفاصل بين الوقت المهني والوقت الشخصي، فإن دعم القيادة القوي والإدارة المتعمدة للوقت يمكن أن يؤدي إلى توازن أفضل بين العمل والحياة وتحسين الإنتاجية. وفي نهاية المطاف، فإن الشعور بالسعادة أثناء العمل من المنزل يعتمد على نهج المنظمة وعاداتك الخاصة. إن وضع الحدود والحفاظ على التواصل المنتظم وإنشاء مساحة عمل تدعم التركيز والراحة يمكن أن يجعل العمل من المنزل ليس مستدامًا فحسب، بل مفيدًا حقًا لرفاهيتك.