ماذا يحدث لصحتك عندما تبدأ العمل من المنزل؟

هل تتذكر العمل أثناء فيروس كورونا؟ وبينما كان لا يزال يتعين على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل وموظفي المطاعم الحضور شخصيًا، وجد كثيرون آخرون أنفسهم فجأة يعملون من المنزل، ويسجلون الدخول إلى اجتماعات Zoom وهم يرتدون سراويل البيجامة. بالنسبة للبعض، كانت العزلة صعبة. وأحب آخرون قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، وحرية العمل من أي مكان، وعدم التنقل لمسافات طويلة. حتى أن بعض الناس استبدلوا شقق المدينة الباهظة الثمن بمنازل بأسعار معقولة أو مواقع على طراز المنتجعات.

مع بدء إعادة فتح المكاتب، أدرك العديد من العمال أنهم يفتقدون مرونة العمل عن بعد. عاد البعض إلى المكتب بدوام كامل، ودفع آخرون نحو جداول زمنية مختلطة، وترك عدد قليل منهم وظائفهم بالكامل لشغل وظائف سمحت لهم بالبقاء بعيدًا.

سواء عدت إلى المكتب أو كنت تعمل بجدول زمني مختلط، فربما تعيد النظر في العمل بالكامل في المنزل مرة أخرى. عندما كان العمل عن بعد ضرورة أثناء الإغلاق، كان شيئًا واحدًا. لكن اختياره كنمط حياة اليوم يأتي مع فوائده وعيوبه الصحية. دعونا نلقي نظرة على ما اكتشفه الباحثون حول الآثار الصحية الجسدية والعقلية الناجمة عن تحويل منزلك إلى مكتبك الدائم.