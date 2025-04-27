ماذا يحدث لضغط الدم عند أخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا

عندما يتعلق الأمر بالمعادن الأساسية للجسم ، فإن المغنيسيوم والبوتاسيوم بعيدًا جدًا عن القائمة. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في إدارة مرض السكري ، وتجاوز هشاشة العظام ، والحفاظ على الصداع النصفي في وضع حرج ، وتشجيع النوم التصالحي ، وقد يحافظ على ضغط الدم داخل النطاق الصحي ، وكذلك تنظيم وظائف الكلى. كما تم العثور عليه للمساعدة في تقليل مستويات التوتر والاكتئاب. وقالت أخصائية الطب الباطني دانا هاباش بسيسو ، دكتوراه في الطب ، في المستشفيات الجامعية: “ربما تتمثل الوظيفة الأكثر أهمية في تمكين وظيفة الإنزيم الصحي”. “يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 نشاط إنزيم مختلف يساعد على تنظيم ردود الفعل الكيميائية الحيوية في أجسامنا.” بمعنى آخر ، من المغذيات المثيرة للإعجاب أن يحتاج الجسم تمامًا.
على الرغم من أن البوتاسيوم له مجموعة من الفوائد الصحية الخاصة به ، إلا أن هناك أيضًا بعض الشيء يتداخل مع المغنيسيوم. على سبيل المثال ، يساهم البوتاسيوم في صحة العظام والكلى وصحة القلب ، وإدارة مرض السكري ، كما أنه عامل في الحد من ضغط الدم. لأن هذين ، العمل بشكل مستقل ، هما أحد الأصول في القتال ضد ارتفاع ضغط الدم ، فماذا يعني ذلك إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم وتأخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا؟ يمكن أن يعني الفوائد المحسنة.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 التي نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري ، فإن تجميع هذين المعادن معًا ، بالاقتران مع نظام غذائي منخفض الصوديوم ، يكون أكثر فعالية في خفض ضغط الدم مما لو كان المغنيسيوم أو البوتاسيوم بمفرده ، مما قد ينافس تأثير تناول عقار خافض للضغط.
لماذا يجب أن تعرف مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم
يمكن أن يساعد المغنيسيوم والبوتاسيوم ، معًا ، في دعم ضغط الدم الصحي – ولكن فقط إذا كانت مستوياتك في مكان جيد للبدء به. ذلك لأن هذين المعادن يتفاعلان عن كثب في الجسم. على سبيل المثال ، إذا كان المغنيسيوم منخفضًا ، فقد يؤدي فعليًا إلى انخفاض مستويات البوتاسيوم ، وهو ما لا تريده بالتأكيد. لذلك قبل إضافة البوتاسيوم إلى نظامك ، من المهم التأكد من أن حالة المغنيسيوم الخاصة بك كافية – وبهذه الطريقة ، يمكن أن يعمل كل من المعادن مع بعضهما البعض للاستفادة من ضغط الدم ، بدلاً من العمل ضدك.
ما لم تكن قد أجريت اختبارًا حديثًا للدم يؤكد مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم ، فمن الجيد تحديد موعد مع طبيبك. ستحتاج إلى التحقق من مستوياتك فحسب ، بل تناقش أيضًا ما إذا كان أخذ هذه المعادن معًا مناسبًا بناءً على تاريخك الطبي. يمكن أن يساعد ذلك في منع المشكلات المحتملة مثل تفاعلات المخدرات أو الحالات الصحية الأساسية التي يمكن أن تتداخل مع كيفية معالجة جسمك هذه العناصر الغذائية.
الفوائد الأخرى المحتملة لأخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا
بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن يكون تناول المغنيسيوم والبوتاسيوم بديلاً رائعًا للأدوية الموصوفة. ومع ذلك ، بسبب خصائص صحة الكلى ، قد يكون هاتان المعادن أيضًا أحد الأصول الأساسية بعد عملية زرع الكلى. وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 المنشورة في العناصر الغذائية ، استفادت الفئران التي تم علاجها بالسيكلوسبورين لتجنب رفض عملية زرع الأعضاء من مكملات مصل المغنيسيوم بعدة طرق ، بما في ذلك زيادة وظائف الكلى وتقليل الآفات الليفية. عندما تمت إضافة البوتاسيوم إلى المعادلة ، أصبحت فوائد المغنيسيوم أكبر.
ومع ذلك ، على الرغم من الجوانب الإيجابية المتمثلة في تجميع هذين المعادن معًا ، هناك دائمًا إمكانية استهلاك أكثر مما يجب. إذا واجهت أي مشكلات معوية أو آلام في المعدة ، فقد تكون قد اتخذت الكثير أو لا يتسامح جسمك للمجموعة. لذا ، إذا واجهت أي آثار جانبية تشعر بها أو ببساطة غير صحيحة أو طبيعية بالنسبة لك ، فاتصل بطبيبك على الفور لمناقشة الخيارات الأخرى أو طرق صحية لاستهلاك المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا.