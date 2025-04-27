ماذا يحدث لضغط الدم عند أخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا

عندما يتعلق الأمر بالمعادن الأساسية للجسم ، فإن المغنيسيوم والبوتاسيوم بعيدًا جدًا عن القائمة. يمكن أن يساعد المغنيسيوم في إدارة مرض السكري ، وتجاوز هشاشة العظام ، والحفاظ على الصداع النصفي في وضع حرج ، وتشجيع النوم التصالحي ، وقد يحافظ على ضغط الدم داخل النطاق الصحي ، وكذلك تنظيم وظائف الكلى. كما تم العثور عليه للمساعدة في تقليل مستويات التوتر والاكتئاب. وقالت أخصائية الطب الباطني دانا هاباش بسيسو ، دكتوراه في الطب ، في المستشفيات الجامعية: “ربما تتمثل الوظيفة الأكثر أهمية في تمكين وظيفة الإنزيم الصحي”. “يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 نشاط إنزيم مختلف يساعد على تنظيم ردود الفعل الكيميائية الحيوية في أجسامنا.” بمعنى آخر ، من المغذيات المثيرة للإعجاب أن يحتاج الجسم تمامًا.

على الرغم من أن البوتاسيوم له مجموعة من الفوائد الصحية الخاصة به ، إلا أن هناك أيضًا بعض الشيء يتداخل مع المغنيسيوم. على سبيل المثال ، يساهم البوتاسيوم في صحة العظام والكلى وصحة القلب ، وإدارة مرض السكري ، كما أنه عامل في الحد من ضغط الدم. لأن هذين ، العمل بشكل مستقل ، هما أحد الأصول في القتال ضد ارتفاع ضغط الدم ، فماذا يعني ذلك إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم وتأخذ المغنيسيوم والبوتاسيوم معًا؟ يمكن أن يعني الفوائد المحسنة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2011 التي نشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم السريري ، فإن تجميع هذين المعادن معًا ، بالاقتران مع نظام غذائي منخفض الصوديوم ، يكون أكثر فعالية في خفض ضغط الدم مما لو كان المغنيسيوم أو البوتاسيوم بمفرده ، مما قد ينافس تأثير تناول عقار خافض للضغط.