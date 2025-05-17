ماذا يحدث لضغط دمك عندما تدخن الماريجوانا كل يوم

قد يكون للوقت الذي استخدمت فيه الماريجوانا بعض التأثير على ما إذا كان ضغط الدم يرتفع أو لأسفل. يوضح مركز السيطرة على الأمراض أن الماريجوانا يمكن أن تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم بعد استخدامه.

ومع ذلك ، فإن الاستخدام على المدى الطويل قد يجعل ضغط الدم ينخفض ​​إلى حد ما. نظرت دراسة عام 2023 المنشورة في التقارير العلمية ، والتي شملت أكثر من 91000 مشارك من بنك المملكة المتحدة الحيوي ، في كيفية ارتباط استخدام الماريجوانا بضغط الدم. قام الباحثون بتجميع الأشخاص بناءً على عدد المرات التي استخدموا فيها الماريجوانا ، بدءًا من عدم الاستخدام المكثف ، ووجدوا أن أولئك الذين استخدموا الماريجوانا بشكل كبير طوال حياتهم يميلون إلى انخفاض ضغط الدم ، بما في ذلك الانقباض (العدد الأعلى) ، والبئر (الرقم السفلي) ، وضغط النبض. وقد شوهدت هذه الآثار في كل من الرجال والنساء ، على الرغم من أنها كانت أقوى في النساء. يبدو أن العوامل الأخرى ، مثل التدخين ، وتعاطي الكحول ، وحالة الكوليسترول ، والدخل ، تؤثر على العلاقة بين استخدام الماريجوانا وضغط الدم. لاحظ المؤلفون ، مع ذلك ، أن الانخفاضات المرصودة في ضغط الدم كانت صغيرة جدًا بحيث لا تقدم أي توصيات علاجية.

قد تعتمد تأثيرات الماريجوانا على الكمية النسبية من حمض رباعي هيدروكانابينوليك (THC) والقنب (CBD) في المنتج. على الرغم من أن CBD يبدو قادرًا على خفض ضغط الدم ، فإن THC (المكون الذي يخلق “عالية” المرتبط باستخدام الماريجوانا) له تأثير معاكس. لذلك ، في منتجات الماريجوانا مع محتوى THC أعلى ، قد يتأرجح هذا البندول في اتجاه زيادة ضغط الدم.