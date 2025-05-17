ماذا يحدث لضغط دمك عندما تدخن الماريجوانا كل يوم

وفقًا لمؤلفي “التأثيرات الصحية للقنب والقنب: الوضع الحالي للأدلة والتوصيات للبحث” ، لاحظ العلماء فوائد طبية متواضعة من استخدام الماريجوانا ، بما في ذلك التخفيف من الغثيان والقيء ، وتقليل الألم ، وتحسين أعراض التشنج لدى البالغين الذين يعانون من التصلب المتعدد (عبر المكتبة الوطنية للطب).
ومع ذلك ، فإن مراكز الولايات المتحدة للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنص على وجود آثار صحية سلبية موثقة لاستخدام الماريجوانا ، بما في ذلك الاضطراب التبعية (اضطراب استخدام القنب) ، والقضايا المعرفية ، وضعف القيادة ، تلف الرئة ، اضطرابات الصحة العقلية ، وجرعة زائدة من الماريجوانا.
كما يثير القلق إمكانية تأثير الماريجوانا على صحة القلب والأوعية الدموية. تم ربط الماريجوانا بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية الأخرى (لكل مركز السيطرة على الأمراض). تشير الأبحاث أيضًا إلى أن استخدام الماريجوانا يمكن أن يؤثر على ضغط الدم. ومع ذلك ، فإن ما يحدث عندما تدخنه كل يوم قد يعتمد على عدة عوامل.
الماريجوانا لها آثار متغيرة على ضغط الدم
قد يكون للوقت الذي استخدمت فيه الماريجوانا بعض التأثير على ما إذا كان ضغط الدم يرتفع أو لأسفل. يوضح مركز السيطرة على الأمراض أن الماريجوانا يمكن أن تجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم بعد استخدامه.
ومع ذلك ، فإن الاستخدام على المدى الطويل قد يجعل ضغط الدم ينخفض إلى حد ما. نظرت دراسة عام 2023 المنشورة في التقارير العلمية ، والتي شملت أكثر من 91000 مشارك من بنك المملكة المتحدة الحيوي ، في كيفية ارتباط استخدام الماريجوانا بضغط الدم. قام الباحثون بتجميع الأشخاص بناءً على عدد المرات التي استخدموا فيها الماريجوانا ، بدءًا من عدم الاستخدام المكثف ، ووجدوا أن أولئك الذين استخدموا الماريجوانا بشكل كبير طوال حياتهم يميلون إلى انخفاض ضغط الدم ، بما في ذلك الانقباض (العدد الأعلى) ، والبئر (الرقم السفلي) ، وضغط النبض. وقد شوهدت هذه الآثار في كل من الرجال والنساء ، على الرغم من أنها كانت أقوى في النساء. يبدو أن العوامل الأخرى ، مثل التدخين ، وتعاطي الكحول ، وحالة الكوليسترول ، والدخل ، تؤثر على العلاقة بين استخدام الماريجوانا وضغط الدم. لاحظ المؤلفون ، مع ذلك ، أن الانخفاضات المرصودة في ضغط الدم كانت صغيرة جدًا بحيث لا تقدم أي توصيات علاجية.
قد تعتمد تأثيرات الماريجوانا على الكمية النسبية من حمض رباعي هيدروكانابينوليك (THC) والقنب (CBD) في المنتج. على الرغم من أن CBD يبدو قادرًا على خفض ضغط الدم ، فإن THC (المكون الذي يخلق “عالية” المرتبط باستخدام الماريجوانا) له تأثير معاكس. لذلك ، في منتجات الماريجوانا مع محتوى THC أعلى ، قد يتأرجح هذا البندول في اتجاه زيادة ضغط الدم.
هل يجب أن تتجنب الماريجوانا إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم؟
في حين أن الماريجوانا الطبية ليست ضارة تلقائيًا لضغط الدم ، فقد أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين استخدام الماريجوانا وارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة إلى زيادة محتملة في خطر القلب والأوعية الدموية عند إساءة استخدامها.
مع ذلك ، عادة ما تكون أي تغييرات في ضغط الدم الناتج عن استخدام الماريجوانا الطبية قصيرة الأجل وليست خطرة. ومع ذلك ، إذا كان لديك ارتفاع ضغط الدم ، فيجب عليك التحدث مع طبيبك قبل استخدام الماريجوانا ، خاصة إذا كنت تتناول الأدوية بالفعل ، حيث قد تكون هناك تفاعلات. على سبيل المثال ، يمكن أن تتفاعل الأدوية الشائعة مثل الستاتينات وتخفيف الدم مع الماريجوانا ، مما يعرضك للخطر.
أخيرًا وليس آخرًا ، عوامل مثل الجرعة وطريقة الاستخدام وأي مشاكل صحية أساسية يمكن أن تؤثر جميعًا على كيفية تأثير الماريجوانا على ضغط الدم. يمكن أن يساعدك طبيبك في تقييم ما إذا كان استخدام الماريجوانا آمنًا بالنسبة لك.