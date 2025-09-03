ماذا يحدث لعقلك عندما تأخذ الميتفورمين؟

قبل أن تأتي أدوية GLP-1 إلى السوق ، كان الميتفورمين وصفة طبية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. لا تزال واحدة من أكثر الأدوية استخدامًا على نطاق واسع ، حيث تقدر بنحو 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم (عبر صحة جامعة كاليفورنيا). على الرغم من أنه يعتبر آمنًا وفعالًا ، إلا أن الميتفورمين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل انخفاض الشهية أو الإسهال أو تشنجات العضلات.

لعقود من الزمن ، عمل العلماء على فهم بالضبط كيف يعمل الميتفورمين. كان الكثير من التركيز على قدرته على تنشيط إنزيم AMPK ، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم استقلاب الكبد. يعمل الميتفورمين أيضًا في الأمعاء ، حيث يمكن أن يحول توازن الميكروبيوم ، ويزيد من امتصاص الجلوكوز ، ويعزز الهرمونات مثل GLP-1 التي تعزز الامتلاء والهضم البطيء.

الآن يكشف البحث عن موقع آخر للعمل: الدماغ. وجدت دراسة 2025 في التقدم العلمي أن الميتفورمين يمنع RAP1 ، وهو بروتين إشارات يعمل مثل مفتاح التمثيل الغذائي في ما تحت المهاد. عندما يكون RAP1 نشطًا ، يرتفع نسبة السكر في الدم. عندما يمنع الميتفورمين ، حتى بجرعات منخفضة للغاية ، ينخفض ​​نسبة السكر في الدم.

وقال الدكتور ماكوتو فوكودا في بيان صحفي “هذا الاكتشاف يغير كيف نفكر في الميتفورمين”. “لقد وجدنا أنه على الرغم من أن الكبد والأمعاء يحتاجون إلى تركيزات عالية من الدواء للاستجابة ، فإن الدماغ يتفاعل مع مستويات أقل بكثير.”