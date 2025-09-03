ماذا يحدث لعقلك عندما تأخذ الميتفورمين؟

قبل أن تأتي أدوية GLP-1 إلى السوق ، كان الميتفورمين وصفة طبية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. لا تزال واحدة من أكثر الأدوية استخدامًا على نطاق واسع ، حيث تقدر بنحو 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم (عبر صحة جامعة كاليفورنيا). على الرغم من أنه يعتبر آمنًا وفعالًا ، إلا أن الميتفورمين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل انخفاض الشهية أو الإسهال أو تشنجات العضلات.
لعقود من الزمن ، عمل العلماء على فهم بالضبط كيف يعمل الميتفورمين. كان الكثير من التركيز على قدرته على تنشيط إنزيم AMPK ، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم استقلاب الكبد. يعمل الميتفورمين أيضًا في الأمعاء ، حيث يمكن أن يحول توازن الميكروبيوم ، ويزيد من امتصاص الجلوكوز ، ويعزز الهرمونات مثل GLP-1 التي تعزز الامتلاء والهضم البطيء.
الآن يكشف البحث عن موقع آخر للعمل: الدماغ. وجدت دراسة 2025 في التقدم العلمي أن الميتفورمين يمنع RAP1 ، وهو بروتين إشارات يعمل مثل مفتاح التمثيل الغذائي في ما تحت المهاد. عندما يكون RAP1 نشطًا ، يرتفع نسبة السكر في الدم. عندما يمنع الميتفورمين ، حتى بجرعات منخفضة للغاية ، ينخفض نسبة السكر في الدم.
وقال الدكتور ماكوتو فوكودا في بيان صحفي “هذا الاكتشاف يغير كيف نفكر في الميتفورمين”. “لقد وجدنا أنه على الرغم من أن الكبد والأمعاء يحتاجون إلى تركيزات عالية من الدواء للاستجابة ، فإن الدماغ يتفاعل مع مستويات أقل بكثير.”
يعمل الميتفورمين في الدماغ ويمكنه المساعدة في أمراض أخرى
على الرغم من أن هذه الدراسة تم في الفئران ، إلا أنها تعطي المزيد من البصيرة للطرق المختلفة التي تساعد الميتفورمين على السيطرة على السكر في الدم. عندما قام الباحثون بإزالة بروتين RAP1 من الدماغ ، لم يعد الميتفورمين خفض نسبة السكر في الدم. أدوية الأنسولين و GLP-1 ، ومع ذلك ، لا تزال تعمل كما هو متوقع.
بعد ذلك ، أبقى الباحثون بشكل مصطنع أن بروتين إشارات RAP1 تم تشغيله ، مما تسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. في هذه الحالة ، كان الميتفورمين غير فعال ، مما يشير إلى أن الدواء يقلل من السكر في الدم عن طريق إيقاف تشغيل RAP1. ومن المثير للاهتمام ، على الرغم من أن الميتفورمين عادة ما يتم تناوله عن طريق الفم ، إلا أن جرعة صغيرة تم حقنها مباشرة في الدماغ تسبب أيضًا في انخفاض نسبة السكر في الدم.
وقال فوكودا “هذه النتائج تفتح الباب لتطوير علاجات السكري الجديدة التي تستهدف هذا المسار مباشرة في الدماغ”. “بالإضافة إلى ذلك ، يُعرف الميتفورمين بالفوائد الصحية الأخرى ، مثل إبطاء شيخوخة الدماغ.”
في حين أن أدوية GLP-1 تستخدم الآن على نطاق واسع لفقدان الوزن ، فقد حددت مراجعة 2020 في الحدود في الغدد الصماء هذه الفوائد الصحية الإضافية للميتفورمين ، بما في ذلك فقدان الوزن. على سبيل المثال ، قد يعزز الميتفورمين فعالية بعض علاجات السرطان لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2. قد يساعد أيضًا في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، مما قد يبطئ نمو بعض السرطان ويحسن صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي أخذ الميتفورمين إلى خفض خطر الإصابة بأمراض الكبد والكلى.