ماذا يحدث لعقلك عندما تتناول كمية كبيرة من الفياجرا؟

تعالج الفياجرا (السيلدينافيل) ضعف الانتصاب (ED) عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم. تم تصميمه في الأصل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لكن الباحثين لاحظوا أن الانتصاب كان أحد الآثار الجانبية (اقرأ كيف يرتبط ارتفاع ضغط الدم والضعف الجنسي). نظرًا لعدم وجود دواء في السوق لعلاج الضعف الجنسي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسرعة على عقار الفياجرا في عام 1998.
كما هو الحال مع العديد من الأدوية، فإن الفياجرا لها آثار جانبية. وتشمل هذه احتقان الأنف، وحرقة المعدة، والاحمرار، وفقا لدراسة أجريت عام 2000 في جراحة المسالك البولية. يعاني حوالي 25% من الأشخاص من الصداع، خاصة إذا تناولوا جرعات أعلى من الدواء. الفياجرا هو مثبط فوسفوديستريز 5 (PDE5)، كما هو الحال في ليفيترا، وسياليس، وستندرا. PDE5 هو إنزيم يؤثر على تدفق الدم وإشارات خلاياك، ولهذا السبب توصف مثبطات PDE5 أيضًا للذبحة الصدرية، ومرض المرتفعات، وأعراض المسالك البولية السفلية المرتبطة بتضخم البروستاتا.
لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب تسبب الفياجرا للصداع، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون له علاقة بكيفية تأثير الدواء على الأوعية الدموية في الدماغ. إذا كنت تعاني من الصداع أثناء تناول الفياجرا، فلديك بعض الخيارات.
تخفيف الصداع أثناء تناول الفياجرا
إحدى طرق تجنب صداع الفياجرا هي التحدث مع طبيبك حول تغيير دواء الضعف الجنسي أو خفض الجرعة. سلطت دراسة حالة أجريت عام 2014 في مجلة جمعية المسالك البولية الكندية الضوء على قصة رجل يبلغ من العمر 62 عامًا كان يتناول دواءً للسيطرة على الصداع العنقودي. عندما تناول 50 ملليغرام من الفياجرا، أصيب بصداع عنقودي شديد بعد 30 دقيقة. وفي اليوم التالي، أصيب بصداع آخر بعد تناول الفياجرا. وللتخفيف من صداعه، أخبره أطباؤه أن يتناول النابروكسين كل يوم. كما تم وصف جرعة 5 ملليجرام من ليفيترا (علاج الحالة) لعلاج ضعف الانتصاب.
يمكنك تناول مسكنات الألم بأمان مثل النابروكسين أو الأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين أثناء تناولك للفياجرا. لكن عليك أن تدرك أن تناول مسكنات الألم في كثير من الأحيان يمكن أن يسبب المزيد من الصداع. كما أن تناول الكثير من الإيبوبروفين يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الإمساك أو الإسهال أو عسر الهضم. يمكن أن يتفاعل الإيبوبروفين وغيره من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أيضًا مع مضادات الاكتئاب أو حاصرات بيتا أو أدوية أخرى.
لا تستخدم الفياجرا إذا لم تكن بحاجة إليها
ويقول المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى إن أكثر من 30 مليون رجل في الولايات المتحدة يعانون من الضعف الجنسي. ومع ذلك، يعتقد بعض الأشخاص أن الفياجرا ستحسن حياتهم الجنسية إذا لم يكن لديهم الضعف الجنسي، لذلك قد يحاولون شرائها بدون وصفة طبية. إذا اشتريت الفياجرا من صيدلية مشكوك فيها، فليس هناك ضمان لكمية الدواء التي ستحصل عليها. قد يكون هناك أيضًا تلوث في الحبوب. وفقًا لـ GoodRx، فإن الفياجرا وأدوية الضعف الجنسي الأخرى هي أكثر الأدوية المزيفة شيوعًا.
قد يؤدي الاستخدام الترفيهي للفياجرا إلى تعزيز ثقتك الجنسية، ولكنه قد يؤثر عليك أيضًا لاحقًا. وفقا لدراسة أجريت عام 2012 في مجلة الطب الجنسي، فإن الرجال الذين لا يعانون من الضعف الجنسي والذين تناولوا الفياجرا للترفيه لديهم ثقة أقل في قدرتهم الطبيعية على الانتصاب. كما أنهم لم يكونوا راضين عن أدائهم الجنسي. ليس هذا فحسب، بل كلما زاد عدد الرجال الذين يستخدمون أدوية الضعف الجنسي، زاد اعتقادهم أنهم بحاجة إليها للحصول على الانتصاب.
أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بصداع الفياجرا إذا كنت تتناول الدواء خارج نطاق النشرة أو للترفيه. نظرًا لأن الفياجرا وأدوية الضعف الجنسي الأخرى تخفض ضغط دمك، فقد يصبح منخفضًا بشكل خطير إذا كنت تتناول بالفعل أدوية ضغط الدم أو تتناول النترات.