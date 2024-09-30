ماذا يحدث لعقلك عندما تتناول كمية كبيرة من الفياجرا؟

تعالج الفياجرا (السيلدينافيل) ضعف الانتصاب (ED) عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم. تم تصميمه في الأصل لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لكن الباحثين لاحظوا أن الانتصاب كان أحد الآثار الجانبية (اقرأ كيف يرتبط ارتفاع ضغط الدم والضعف الجنسي). نظرًا لعدم وجود دواء في السوق لعلاج الضعف الجنسي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بسرعة على عقار الفياجرا في عام 1998.

كما هو الحال مع العديد من الأدوية، فإن الفياجرا لها آثار جانبية. وتشمل هذه احتقان الأنف، وحرقة المعدة، والاحمرار، وفقا لدراسة أجريت عام 2000 في جراحة المسالك البولية. يعاني حوالي 25% من الأشخاص من الصداع، خاصة إذا تناولوا جرعات أعلى من الدواء. الفياجرا هو مثبط فوسفوديستريز 5 (PDE5)، كما هو الحال في ليفيترا، وسياليس، وستندرا. PDE5 هو إنزيم يؤثر على تدفق الدم وإشارات خلاياك، ولهذا السبب توصف مثبطات PDE5 أيضًا للذبحة الصدرية، ومرض المرتفعات، وأعراض المسالك البولية السفلية المرتبطة بتضخم البروستاتا.

لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب تسبب الفياجرا للصداع، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون له علاقة بكيفية تأثير الدواء على الأوعية الدموية في الدماغ. إذا كنت تعاني من الصداع أثناء تناول الفياجرا، فلديك بعض الخيارات.