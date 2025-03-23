ماذا يحدث لكوليسترولك عندما تأكل الجبن المنزلي كل يوم

أنا أصرخ ، أنت تصرخ ، كلنا نصرخ – من أجل الجبن الكوخ؟ صدق أو لا تصدق ، بعض الوصفات تدعو إلى الجبن الكوخ كقاعدة آيس كريم. (شكرًا على اختراق الطعام الإبداعي الآخر ، Tiktok!) ولكن على الرغم من أن جبنة الكوخ هي أكثر من قوة البروتين من اللحوم أو الأسماك ، إلا أنها ليست مثالية من حيث تغذيتها. في الواقع ، بناءً على نوع الجبن المنزلي الذي تأكله كل يوم ، قد ترسل الكوليسترول إلى الأعلى.

لمعرفة سبب حاجة إلى الحذر من الجبن المنزلي ، تحدث هيلاي هايست إلى الدكتور كريس موهر ، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في مراجعات Garage Gym. بشكل عام ، يوصي الدكتور موهر بحد نظامك الغذائي على الإصدارات المنخفضة الدهون أو الخالية من الدهون من الجبن المنزلي. ويوضح ، “الجبن المنزلي المليء بالدهون أعلى في الدهون المشبعة ، تمامًا مثل أي منتجات ألبان كاملة الدسم ، والتي قد تزيد من مستويات الكوليسترول في LDL إذا تم تناولها باستمرار ودون موازنة العناصر الغذائية الأخرى.”