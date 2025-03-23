ماذا يحدث لكوليسترولك عندما تأكل الجبن المنزلي كل يوم

أنا أصرخ ، أنت تصرخ ، كلنا نصرخ – من أجل الجبن الكوخ؟ صدق أو لا تصدق ، بعض الوصفات تدعو إلى الجبن الكوخ كقاعدة آيس كريم. (شكرًا على اختراق الطعام الإبداعي الآخر ، Tiktok!) ولكن على الرغم من أن جبنة الكوخ هي أكثر من قوة البروتين من اللحوم أو الأسماك ، إلا أنها ليست مثالية من حيث تغذيتها. في الواقع ، بناءً على نوع الجبن المنزلي الذي تأكله كل يوم ، قد ترسل الكوليسترول إلى الأعلى.
لمعرفة سبب حاجة إلى الحذر من الجبن المنزلي ، تحدث هيلاي هايست إلى الدكتور كريس موهر ، مستشار اللياقة البدنية والتغذية في مراجعات Garage Gym. بشكل عام ، يوصي الدكتور موهر بحد نظامك الغذائي على الإصدارات المنخفضة الدهون أو الخالية من الدهون من الجبن المنزلي. ويوضح ، “الجبن المنزلي المليء بالدهون أعلى في الدهون المشبعة ، تمامًا مثل أي منتجات ألبان كاملة الدسم ، والتي قد تزيد من مستويات الكوليسترول في LDL إذا تم تناولها باستمرار ودون موازنة العناصر الغذائية الأخرى.”
إدارة كمية الدهون المشبعة
تقترح جمعية القلب الأمريكية الحد من الدهون المشبعة إلى 13 جرامًا فقط في اليوم. نظرًا لأن كوب واحد من الجبن الكامل الكامل يحتوي على 3.87 جرام من الدهون المشبعة ، يمكنك أن تستهلك ما يقرب من ثلث الدهون المشبعة في يوم واحد في جلسة واحدة.
في دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في تصلب الشرايين ، تجلط الدم ، وبيولوجيا الأوعية الدموية ، أكل 36 مشاركًا 1000 سعرة حرارية إضافية كل يوم من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة أو الدهون غير المشبعة أو الكربوهيدرات. بعد ثلاثة أسابيع من هذا النظام الغذائي ، شهد المشاركون الذين تناولوا الدهون المشبعة فقط زيادة في الكوليسترول LDL (“السيئ”). كان من المفترض أن تكون هذه النتيجة بسبب زيادة ارتباط جزيئات LDL بجزيئات نظام الأوعية الدموية.
لاحظ أنه كلما ارتفع ارتفاع الكوليسترول الخاص بك عن 200 ملليغرام لكل ديسيليتر (MG/DL) ، زادت احتمالات تواجه مشكلات طبية خطيرة. وتشمل هذه كل شيء من مرض السكري والسكتة الدماغية إلى ارتفاع ضغط الدم وحتى الخلل في الانتصاب. وبالتالي ، فإن بذل قصارى جهدك لتناول عدد أقل من الأطعمة بالدهون المشبعة قد يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
إقران الجبن المنزلية مع الأطعمة الصديقة للكوليسترول
هذا لا يعني أنه لا يمكنك الحصول على الجبن المنزلي. بعد كل شيء ، ليس بالضبط من بين أسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها إذا كان لديك نسبة عالية من الكوليسترول. تحتاج فقط إلى توخي الحذر عند تحديد أنواع الجبن المنزلية التي يجب شراؤها لإصلاح الطعام اليومي.
يوافق Mohr على أن إصدارات تناول الطعام مع الدهون المشبعة المنخفضة (أو لا) يمكن أن تكون حلًا واحدًا. ويشير إلى أن إقران الجبن المنزلي مع الأطعمة عالية الألياف قد يعكس أيضًا تأثيرات تشوليسترول الكوليسترول. في الواقع ، تم ربط الألياف القابلة للذوبان – وهو نوع من الألياف المتوفرة في النباتات – بانخفاض الكوليسترول. يقول موهر: “إن إضافة ثمار مثل التوت أو التفاح أو الكمثرى يمنحها مضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الكوليسترول LDL”. “يمكن للخيارات الأخرى اللذيذة ، مثل الطماطم أو الأفوكادو ، إضافة الدهون الصحية ، والتي تدعم صحة القلب بشكل عام أيضًا.”
يعد Mohr أيضًا من محبي موازنة تناول الجبن المنزلية عن طريق إعداد وجبات مصنوعة من الحبوب الكاملة والدهون الصحية ، والتي هي أمثلة على الأطعمة التي تقلص الكوليسترول التي يمكنك تناولها كل يوم. وبهذه الطريقة ، يمكنك الحصول على طن مما يسميه “التغذية الجودة” ، مع تقليل أي نتائج سلبية من الانغماس في الجبن الكوخ اليومي.