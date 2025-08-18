ماذا يحدث لك جسمك عندما تشاهد فيلمًا قبل النوم

في نهاية يوم طويل ، من الشائع جدًا أن يزحف الناس تحت الأغطية ، والاستيلاء على جهاز التحكم عن بُعد ، ويبدأون في تشجيك برامجهم أو أفلامهم المفضلة كوسيلة للاسترخاء. في الواقع ، وجدت مؤسسة النوم أن مشاهدة التلفزيون قبل النوم هو طقوس وقت نوم واحد للبالغين. يستخدم عدد أكبر من الناس الأنبوب للاسترخاء من الاستحمام الدافئ أو حتى التحدث مع شريكهم. علاوة على ذلك ، قال أكثر من 70 ٪ من الأشخاص الذين شملهم الاقتراع إنها عادة من أي شيء آخر.
لسوء الحظ ، يمكن أن تكون هذه الوسيلة الشائعة للغاية للاسترخاء لها بعض التأثيرات الضارة. وفقًا لمسح أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم ، أبلغ 88 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة عن وجود مشاكل في النوم بسبب مواكبة مشاهدة التلفزيون. أدى فقدان النوم هذا إلى مشاعر الإحباط والشعور بالذنب والقلق وكان له عواقب سلبية التي كانت تؤثر في كثير من الأحيان على الناس في اليوم التالي. إذا كنت تفكر في اللحاق بنقرة مفضلة قبل النوم ، فقد ترغب في التفكير في ما قد تكون عليه التداعيات المادية.
يتم قمع إنتاج الميلاتونين
يعمل جسمك على إيقاع معين. عندما تستيقظ ، يتم إغراق نظامك بالكورتيزول ، وهو هرمون يساعدك على الاستيقاظ. ثم ، عندما يأتي الليل ، يتم إطلاق الميلاتونين ، وهو هرمون ينتج النوم ، (عبر أساس النوم). تنبعث أجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والقارئ الإلكتروني وأجهزة التلفزيون من الضوء الأزرق ، وهو نوع من الضوء الذي يمكن أن يعطل إيقاع النوم الطبيعي. التعرض في الليل يمكن أن يبطئ إنتاج الميلاتونين ، مما يجعل من الصعب عليك أن تنتهي. يمكن أن يقلل أيضًا من النوم العميق والنوم الذي يجب أن يكون عقلك مستريحًا وتنبيهًا بالكامل في اليوم التالي.
يمكن أن يتداخل جميع الضوء مع الميلاتونين ، لكن الضوء الأزرق أمر مضطرب بشكل خاص ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد. في دراسة بجامعة هارفارد ، قام الأشخاص الذين تعرضوا للضوء الأزرق لمدة ست ساعات ونصف إلى قمع إنتاج الميلاتونين مرتين طالما أولئك الذين يتعرضون للضوء الأخضر ذي السطوع المماثل. كما أنه حول ساعاتها الداخلية بنحو ثلاث ساعات ، والتي كانت مضاعفة تأثير الضوء الأخضر.
يبقى عقلك في وضع التنبيه
إن النوم مع التلفزيون على أن يبقي عقلك نشطًا أثناء التركيز على الحوار والمواقف التي تتكشف على الشاشة. نتيجة لذلك ، لا يمكن أن يهدأ عقلك إلى الأسفل والدخول في حالة أكثر راحة للنوم. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تغفو ، فقد يمنعك عقلك المبالغة من الغرق في النوم العميق الذي يحتاجه جسمك. أثناء نومك أثناء تشغيل الفيلم ، يمكن أن يسبب لك الحوار الصراخ المفاجئ أو الانفجارات الصاخبة ، أن يستيقظ بشكل مفاجئ ، مما يعطل نومك ومنعك من الراحة.
في الأساس ، يمكن لمشاهدة عرض أو فيلم قبل النوم أن تغمر حواسك ، وتنتشر انتباهك ، وعمومًا تجعل الأمر صعبًا ، إن لم يكن مستحيلًا ، حتى يتم تشغيل عقلك. هذا يمكن أن يكون له آثار طويلة الأجل تمتد إلى اليوم التالي. عندما يتم استنفاد عقلك وحرمانه من الراحة ، يصبح من الصعب التركيز ، وحتى المهام الصغيرة يمكن أن تشعر بأنها أكثر من اللازم. نتيجة لذلك ، يمكنك البدء في الشعور بالشفقة أو الغضب. إذا كنت تبحث عن وسيلة للانتهاء في السرير قبل النوم ، فقد يكون من الأفضل وضع جهاز التحكم عن بُعد والتقاط كتاب بدلاً من ذلك.
معدل ضربات القلب وضغط الدم قد يرتفع
يذكر جبل سيناء أن النوم الفقير يمكن أن يأخذ جسمك أكثر من مجرد الشعور بالتعب في اليوم التالي. تم ربط قلة النوم بزيادة ضغط الدم ، وزيادة الوزن ، وزيادة نسبة السكر في الدم ، والالتهاب المزمن. كل هذه العوامل تثير خطر حدوث مشاكل في القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي الالتهاب في جدران الشريان إلى حدوث جلطات الدم المسؤولة عن معظم النوبات القلبية.
وجدت مراجعة 2023 التي نشرت في مجلة الصحة والسكان والتغذية أن الأطفال والمراهقين الذين قضوا معظم الوقت أمام الشاشات لديهم فرصة أكبر بنسبة 8 ٪ لتطوير ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك ، يميل الأطفال والمراهقين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى قضاء ما يقرب من 50 دقيقة في اليوم على الشاشات مقارنة بأقرانهم الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي. تشير النتائج إلى أن المزيد من الوقت الذي يقضيه على أجهزة مثل أجهزة التلفزيون والهواتف وأجهزة الكمبيوتر قد تسهم في مخاطر صحة القلب على المدى الطويل للشباب.
يمكن أن يكون لديك كوابيس
ما تشاهده قبل النوم قد لا يبقيك مستيقظًا ؛ يمكن أن تتبعك أيضًا في النوم. أظهرت دراسة أجرتها عام 2016 المنشورة في Dreaming أن الأشخاص الذين شاهدوا الأفلام العنيفة والبرامج التلفزيونية أو استهلكوا أنواعًا أخرى من الوسائط العنيفة (مثل ألعاب الفيديو) قبل أن يكون هناك 13 مرة من وجود كابوس أكثر من الأشخاص الذين اختاروا الترفيه الأخف أو عدم الترفيه على الإطلاق. أظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يستهلكون المحتوى الجنسي قبل النوم هم أيضًا أكثر من ست مرات أن يكون لديهم أحلام مرتبطة بالجنس. افترضت الدراسة أن هذه الصور لديها القدرة على تشغيل أفكار وصور مماثلة في أدمغتنا ونحن ننام.
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة 2024 المنشورة في علوم الدماغ أن المحتوى المكثف عاطفياً ، مثل المواد العنيفة أو الجنسية المفرطة في التلفزيون والأفلام ، يمكن أن يؤثر على نغمة أحلامنا ومحتوىها. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين شاهدوا المواد المثيرة عاطفياً قبل النوم كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن الأحلام التي كانت معادية أو قلقة أو مشحونة عاطفياً. تضفي الدراسة المزيد من المصداقية على فكرة أن استهلاك ما قد يكون ترفيهًا غير ضار قبل النوم قد يكون له تأثير أكثر على وعيك أكثر مما تعتقد.
يمكن أن تتطور سلالة العين
يمكن أن يؤدي وقت الشاشة المفرط من أجهزة التلفزيون وحتى الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية إلى آلام حادة في العين والصداع والتعب. إن مشاهدة شاشة مشرقة في غرفة مظلمة ، وخاصة في الليل ، تزيد الأمور سوءًا. توسع قزحيةك بشكل طبيعي لتأخذ الظلام ، لكنها لا تتكيف بشكل جيد مع الضوء الساطع للشاشة ، مما يؤدي إلى عدم الراحة الإضافية والإجهاد المحتمل على المدى الطويل على العيون.
في دراسة أجريت عام 2006 التي أجراها مركز أبحاث الإضاءة ، طُلب من المشاركين عرض فيلم لمدة ساعة واحدة في غرفة لم تكن الشاشة هي المصدر الوحيد للضوء. ثم ، للساعة الثانية من الفيلم ، كان التلفزيون مصدر الضوء الوحيد. وجد الباحثون أن مشاهدة الشاشات مع بعض الإضاءة الإضافية في الغرفة كانت أسهل على العيون مقابل المشاهدة في الظلام الكامل. ساعد وجود مصدر آخر للضوء في تقليل إجهاد العين المؤقت والتعب والانزعاج.
يمكن أن تتأثر دورة استيقاظك
يعمل جسمك على مدار الساعة المدمجة المعروفة باسم إيقاع الساعة البيولوجية ، مما يساعد على الحفاظ على تنظيم دورة النوم الخاصة بك. يرتبط هذا الإيقاع ارتباطًا وثيقًا بالإشارات الطبيعية مثل أشعة الشمس والظلام ، والتي تخبر عقلك متى تشعر بالآثار ومتى الاستعداد للراحة. ولكن عندما تظل مستيقظًا في وقت متأخر من الشاشة ، تنتهي تلك الأضواء الساطعة بإرسال الرسالة الخاطئة. يمكن بالفعل خداع عقلك للتفكير في أنه خلال النهار ، مما يجعل من الصعب النوم والبقاء نائماً.
هذا التخلص من الساعة الداخلية للجسم يمكن أن يؤدي إلى حالة تُعرف باسم “تأخر الطائرات الاجتماعية” ، وفقًا لدليل توم. يحدث هذا عندما تقضي الكثير من أيام الأسبوع وأسبوعك مستيقظًا ثم تحاول تعويض الفرق خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمكن أن يؤثر هذا الاختلال على كل شيء من الوظيفة المعرفية إلى الذاكرة والمزاج. لمكافحة هذا ، من الأفضل الحفاظ على وقت نوم ثابت ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع ، وإيقاف الشاشات قبل أن تصل إلى الوسادة.
يمكنك تناول وجبة خفيفة أكثر
سواء على الأريكة أو في السرير ، هناك رابط محدد بين مشاهدة التلفزيون والإفراط في تناول الطعام. ذكرت كليفلاند كلينك أنه أثناء مشاهدة التلفزيون ، تميل إلى أن تكون أكثر تركيزًا على ما يحدث على الشاشة وأقل على الوجبات الخفيفة التي أمامك. قد يؤدي هذا أيضًا إلى عدم إدراكك عندما كان لديك ما يكفي ، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون طول كل ما تشاهده عاملاً ، بالنظر إلى حالتك المشتتة. إذا كان الفيلم لمدة ساعتين – وإذا كنت لا تهتم – فمن الممكن تمامًا أن تجد نفسك لتناول وجبة خفيفة طوال مدة الفيلم.
بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون لتناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون بعض الآثار طويلة المدى أيضًا. وفقًا لدراسة أجريت عام 2025 المنشورة في العناصر الغذائية ، فإن مشاهدة التلفزيون لم يؤدي دائمًا إلى الإفراط في تناول الطعام ، لكنه جعل الناس أكثر عرضة لتناول المزيد من الطعام لاحقًا. قد يتداخل إلهاء التلفزيون مع مدى شعورك بالامتلاء أو مدى تذكر ما أكلته ، مما قد يؤدي إلى تناول المزيد في وجبتك التالية.
يمكن أن تتأثر عواطفك
النوم عامل كبير في مساعدتنا على تنظيم وإدارة عواطفنا. إذا حصلنا على راحة كافية ، يُسمح لأدمغتنا بمعالجة عواطفنا وإزالة اللوحة لليوم التالي. يمكن أن يؤدي الكثير من وقت الشاشة قبل النوم ، مثل مشاهدة التلفزيون أو الأفلام في وقت لاحق من المساء ، إلى رفع التوتر ويجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص ، وخاصة المراهقين ، للاسترخاء. يمكن أن تستمر هذه الحساسية العاطفية المتزايدة في اليوم التالي ، مما يجعل من الصعب التركيز أو إدارة المشاعر بشكل فعال.
إن عرض البرامج المليئة بالعنف أو الكوارث أو الصدمة ينشط مركز الخوف في الدماغ ، والمعروف باسم اللوزة ، ويؤدي إلى استجابات الإجهاد التي لا تزال قائمة حتى بعد انتهاء العرض. يمكن أن يؤدي الاختصار المعرفي المعروف باسم التوفر الإرشادي إلى الاعتقاد بأن هذه الأنواع من التهديدات أكثر شيوعًا مما هي عليه. ونتيجة لذلك ، يمكن أن ينتقل الشعور بعدم الارتياح إلى وقت النوم ، مما يجعل من الصعب تهدئة وتنظيم المشاعر والحصول على نوم ليلي مريح.
يمكن أن يرتفع وزنك
حتى لو لم تكن تتناول وجبة خفيفة ، فإن النوم مع التلفزيون قد لا يزال يؤثر على وزنك. أظهرت دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في الطب الباطني JAMA أن النساء اللائي ينامن مع ضوء أو التلفزيون على الأرجح بنسبة 17 ٪ من الأرجح أن يكسبن 11 رطلاً أو أكثر ولتطور السمنة بمرور الوقت. كانت هذه النتائج صحيحة حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النظام الغذائي والتمرين وجودة النوم.
تم دعم هذه النتائج من خلال مراجعة 2020 المنشورة في البحوث البيئية. أظهرت هذه المراجعة أن الضوء الاصطناعي في الليل يمكن أن يؤثر على كل شيء من أنماط النوم إلى إنتاج الهرمونات والتمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك ، تشير مؤسسة النوم إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يؤثر على إنتاج الهرمونات التي تتحكم في شهيتنا. اللبتين هو هرمون يعوق الجوع ، بينما يرسل الجريلين إشارات الجوع عبر الجسم. يمكن أن يؤدي اختلال التوازن في هذه الهرمونات بسبب ضعف النوم إلى ارتفاع السعرات الحرارية خلال النهار.