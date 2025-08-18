ماذا يحدث لك جسمك عندما تشاهد فيلمًا قبل النوم

في نهاية يوم طويل ، من الشائع جدًا أن يزحف الناس تحت الأغطية ، والاستيلاء على جهاز التحكم عن بُعد ، ويبدأون في تشجيك برامجهم أو أفلامهم المفضلة كوسيلة للاسترخاء. في الواقع ، وجدت مؤسسة النوم أن مشاهدة التلفزيون قبل النوم هو طقوس وقت نوم واحد للبالغين. يستخدم عدد أكبر من الناس الأنبوب للاسترخاء من الاستحمام الدافئ أو حتى التحدث مع شريكهم. علاوة على ذلك ، قال أكثر من 70 ٪ من الأشخاص الذين شملهم الاقتراع إنها عادة من أي شيء آخر.

لسوء الحظ ، يمكن أن تكون هذه الوسيلة الشائعة للغاية للاسترخاء لها بعض التأثيرات الضارة. وفقًا لمسح أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم ، أبلغ 88 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة عن وجود مشاكل في النوم بسبب مواكبة مشاهدة التلفزيون. أدى فقدان النوم هذا إلى مشاعر الإحباط والشعور بالذنب والقلق وكان له عواقب سلبية التي كانت تؤثر في كثير من الأحيان على الناس في اليوم التالي. إذا كنت تفكر في اللحاق بنقرة مفضلة قبل النوم ، فقد ترغب في التفكير في ما قد تكون عليه التداعيات المادية.