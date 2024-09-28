ماذا يحدث للكولسترول عند اتباعك لنظام أتكينز الغذائي؟

وبطبيعة الحال، حتى أخصائيي حمية أتكينز الذين يختارون الدهون غير المشبعة لا يضمنون انخفاض نسبة الكوليسترول لديهم. في حديثه مع Medical News Today، قال الدكتور ليام ر. برونهام، الأستاذ من جامعة كولومبيا البريطانية، إن بعض الأشخاص الذين يتبعون خططًا غذائية محدودة للغاية بالكربوهيدرات تظهر عليهم زيادة في مستويات الكوليسترول. يقول برونهام: “عندما يحول الناس تناولهم من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات إلى الدهون، وخاصة إذا كانت الدهون المشبعة في الغالب مثل المنتجات الحيوانية، فإن نسبة الكولسترول LDL و(البروتين الدهني B) سوف ترتفع”. ومع ذلك، يوضح أن هذا لا يحدث باستمرار: “هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين سيعانون من فرط كوليستيرول الدم الشديد (ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل غير طبيعي) … هذه هي المجموعة التي لوحظت فيها أكبر زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

هذا لا يعني أن نظام أتكينز الغذائي غير متاح إذا كنت ترغب في تعديل عاداتك الغذائية، وفقدان الوزن، والسيطرة على نسبة الكولسترول في الدم. قد يتعين عليك فقط أن تكون انتقائيًا عند الاختيار من الأطعمة المعتمدة من نظام أتكينز الغذائي. على سبيل المثال، ينصح الدكتور كلينثورن بتناول الكثير من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفواكه منخفضة السكر لضمان حصولك على أكبر قدر من التغذية طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن اللحوم والدواجن مسموح بها في نظام أتكينز الغذائي، فقد ترغب في الانتقاء بشأن أنواع اللحوم التي تختارها. وفقًا لموقع Medical News Today، في حين أن اللحوم العضوية وبعض اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة (مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق) مسموح بها في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل حمية أتكينز، إلا أنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول.