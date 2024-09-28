ماذا يحدث للكولسترول عند اتباعك لنظام أتكينز الغذائي؟

هل كنت تبحث عن نظام غذائي يسهل فهمه واتباعه، وهو موجود منذ فترة، ويمكن أن يساعدك في التحكم في نسبة الكوليسترول لديك؟ من المحتمل أن تصادف نظام أتكينز الغذائي في بحثك. تشير الأبحاث إلى أنه قد يكون مفيدًا، لكن نتائجك قد تختلف اعتمادًا على الأطعمة التي تتناولها والطريقة التي يستجيب بها جسمك لنمط حياة منخفض الكربوهيدرات بشكل صارم. يعتمد النظام الغذائي على أساس منخفض الكربوهيدرات: فهو يعطي الأولوية لاستهلاك البروتينات والدهون مع الحد من تناول الكربوهيدرات، خاصة خلال الأسابيع الأولى. يُسمح ببعض المنتجات في نظام أتكينز الغذائي، مما يجعله مختلفًا قليلاً عن الأنظمة الغذائية الأخرى منخفضة الكربوهيدرات مثل نظام آكلة اللحوم.
كما توضح مايو كلينيك، فإن نظام أتكينز الغذائي هو عادةً النظام المفضل للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن. نظرًا لأن النظام الغذائي يتم تنفيذه على عدة مراحل، فإنه يوفر طريقة خطوة بخطوة لمتبعي النظام الغذائي للسيطرة على استهلاكهم للكربوهيدرات ذات السعرات الحرارية العالية. المرحلة الأولى تقلل الكربوهيدرات بشكل كبير؛ تسمح كل مرحلة لاحقة بإعادة تقديم الحد الأدنى من الكربوهيدرات، ولكن فقط إلى النقطة التي يمكن فيها الحفاظ على الوزن المطلوب.
إلقاء نظرة خبيرة على العلاقة بين نظام أتكينز الغذائي والكوليسترول
عندما سُئل عن تأثير نظام أتكينز الغذائي على مستويات الكوليسترول لدى متبعي الحمية الغذائية، طرح الدكتور جوناثان كلينثورن، كبير مديري التغذية والتعليم في Good Good، بضعة سيناريوهات محتملة. “HDL، الذي يشار إليه غالبًا باسم الكوليسترول “الجيد”، يرتفع عادةً في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، وهو ما يُنظر إليه على أنه تأثير إيجابي،” يشارك حصريًا مع Health Digest. “LDL، المعروف باسم الكوليسترول “الضار”، قد يرتفع أيضًا في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات على المدى الطويل. ومع ذلك، يمكن تصنيف LDL على أنه “LDL كبير مزدهر” و”LDL صغير كثيف”. يميل LDL الصغير الكثيف إلى الزيادة عندما يستهلك الأشخاص الكثير من الكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز والمعكرونة والبيتزا)، في حين يرتبط LDL الكبير بزيادة تناول الدهون المشبعة، ويعتبر LDL الصغير الكثيف أكثر ضررًا على صحة القلب والأوعية الدموية.
لهذا السبب، يوصي الدكتور كلينثورن بعدم التركيز فقط على الكولسترول LDL والتركيز بدلاً من ذلك على الوصول إلى وزن صحي. ويشير إلى أنه بما أن فقدان الوزن يُستخدم في كثير من الأحيان كأداة لخفض مستويات الكوليسترول، فإن تبني نظام أتكينز الغذائي يمكن أن يكون خطوة أولى مناسبة. ومع ذلك، فإن اختيار الدهون الصحية أمر ضروري لأن الدهون المشبعة يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول. وبالتالي، يفضل الدكتور كلينثورن استخدام زيت الزيتون والأفوكادو والجوز وزيوت البذور بدلاً من الدهون المشبعة للتحكم في نسبة الكوليسترول.
فهم النتائج غير المتكافئة للكوليسترول في نظام أتكينز الغذائي
وبطبيعة الحال، حتى أخصائيي حمية أتكينز الذين يختارون الدهون غير المشبعة لا يضمنون انخفاض نسبة الكوليسترول لديهم. في حديثه مع Medical News Today، قال الدكتور ليام ر. برونهام، الأستاذ من جامعة كولومبيا البريطانية، إن بعض الأشخاص الذين يتبعون خططًا غذائية محدودة للغاية بالكربوهيدرات تظهر عليهم زيادة في مستويات الكوليسترول. يقول برونهام: “عندما يحول الناس تناولهم من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات إلى الدهون، وخاصة إذا كانت الدهون المشبعة في الغالب مثل المنتجات الحيوانية، فإن نسبة الكولسترول LDL و(البروتين الدهني B) سوف ترتفع”. ومع ذلك، يوضح أن هذا لا يحدث باستمرار: “هناك مجموعة فرعية من الأشخاص الذين سيعانون من فرط كوليستيرول الدم الشديد (ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل غير طبيعي) … هذه هي المجموعة التي لوحظت فيها أكبر زيادة في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.
هذا لا يعني أن نظام أتكينز الغذائي غير متاح إذا كنت ترغب في تعديل عاداتك الغذائية، وفقدان الوزن، والسيطرة على نسبة الكولسترول في الدم. قد يتعين عليك فقط أن تكون انتقائيًا عند الاختيار من الأطعمة المعتمدة من نظام أتكينز الغذائي. على سبيل المثال، ينصح الدكتور كلينثورن بتناول الكثير من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والفواكه منخفضة السكر لضمان حصولك على أكبر قدر من التغذية طوال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن اللحوم والدواجن مسموح بها في نظام أتكينز الغذائي، فقد ترغب في الانتقاء بشأن أنواع اللحوم التي تختارها. وفقًا لموقع Medical News Today، في حين أن اللحوم العضوية وبعض اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة (مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق) مسموح بها في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات مثل حمية أتكينز، إلا أنها يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول.