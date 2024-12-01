ماذا يحدث للكولسترول عند تخطي وجبة الإفطار؟

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يبدو الإفطار مضيعة للوقت عندما يسارعون في الصباح للذهاب إلى العمل. إذا تناولوا وجبة الإفطار على الإطلاق، فقد يكون ذلك فنجانًا سريعًا من القهوة أثناء التنقل أو الخبز أثناء اجتماع الصباح. الأشخاص الذين يتبعون خطة الصيام المتقطع قد يتخطون وجبة الإفطار دائمًا، ويختارون الانتظار حتى وقت متأخر من اليوم لتناول الوجبة الأولى.

يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار LDL، وفقًا لتحليل تلوي لعام 2020 في السمنة. على الرغم من أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، إلا أن نسبة الكوليسترول الضار LDL لدى من تناول وجبة الإفطار كانت أعلى بمقدار 9 نقاط مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار. ومع ذلك، قال الدكتور جويل فورمان، طبيب الأسرة المعتمد ومؤلف كتاب “تناول الطعام من أجل الحياة”، لصحيفة هيلث دايجست إن تخطي وجبة الإفطار ليس بالضرورة سيئًا لقلبك.

وقال فورمان: “قد يقوم الجسم بتعبئة الدهون المخزنة لديك (مثل الدهون والكوليسترول) عندما لا يأتي أي طعام، وقد يؤدي ذلك إلى زيادات مؤقتة في الكولسترول الضار”. “إذا بدأت في تخطي وجبة الإفطار، فقد يبدأ هذا بالحدوث أثناء صيامك طوال الليل، ولكن هذا لا يعني أن هذا الإطلاق المؤقت للكوليسترول المخزن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.” ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يقترح فورمان أخذها في الاعتبار إذا اخترت تخطي وجبة الإفطار.