ماذا يحدث للكولسترول عند تخطي وجبة الإفطار؟

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بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يبدو الإفطار مضيعة للوقت عندما يسارعون في الصباح للذهاب إلى العمل. إذا تناولوا وجبة الإفطار على الإطلاق، فقد يكون ذلك فنجانًا سريعًا من القهوة أثناء التنقل أو الخبز أثناء اجتماع الصباح. الأشخاص الذين يتبعون خطة الصيام المتقطع قد يتخطون وجبة الإفطار دائمًا، ويختارون الانتظار حتى وقت متأخر من اليوم لتناول الوجبة الأولى.
يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضار LDL، وفقًا لتحليل تلوي لعام 2020 في السمنة. على الرغم من أن تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن، إلا أن نسبة الكوليسترول الضار LDL لدى من تناول وجبة الإفطار كانت أعلى بمقدار 9 نقاط مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار. ومع ذلك، قال الدكتور جويل فورمان، طبيب الأسرة المعتمد ومؤلف كتاب “تناول الطعام من أجل الحياة”، لصحيفة هيلث دايجست إن تخطي وجبة الإفطار ليس بالضرورة سيئًا لقلبك.
وقال فورمان: “قد يقوم الجسم بتعبئة الدهون المخزنة لديك (مثل الدهون والكوليسترول) عندما لا يأتي أي طعام، وقد يؤدي ذلك إلى زيادات مؤقتة في الكولسترول الضار”. “إذا بدأت في تخطي وجبة الإفطار، فقد يبدأ هذا بالحدوث أثناء صيامك طوال الليل، ولكن هذا لا يعني أن هذا الإطلاق المؤقت للكوليسترول المخزن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.” ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يقترح فورمان أخذها في الاعتبار إذا اخترت تخطي وجبة الإفطار.
الخيارات الصحية تخفض نسبة الكولسترول لديك
يقول فورمان إن الأشخاص الذين يخصصون وقتًا لتناول الإفطار كل صباح يميلون إلى اتخاذ خيارات غذائية صحية ليس فقط في وجبة الإفطار ولكن أيضًا في الغداء والعشاء. يميل من يتناولون وجبة الإفطار أيضًا إلى أن يكونوا أكثر وعيًا بالصحة ويمارسون التمارين الرياضية كعادة. وقال: “الأشخاص الأقل وعيا بالصحة قد يتخطون وجبة الإفطار ولكنهم يتناولون المزيد من الوجبات الخفيفة والوجبات السريعة”. “وهذا يمكن أن يفسر نتائج الدراسات الرصدية التي تظهر نوعية أفضل للنظام الغذائي والصحة لدى الذين يتناولون وجبة الإفطار.”
في دراسة أجريت عام 2013 في Public Health Nutrition والتي حللت عادات الإفطار لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 39 عامًا، تبين أن أولئك الذين فاتوا وجبة الإفطار لديهم مستويات كوليسترول غير صحية أكثر. وبالمقارنة مع الأشخاص الذين اختاروا حبوب الإفطار الجاهزة للأكل، فإن الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة للسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الأنسولين. يقول فورمان إن تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم أو اتخاذ خيارات غير صحية.
ويضيف فورمان أنه إذا اعتدت على تخطي وجبة الإفطار، فإن جسمك يتكيف مع جدول تناول الطعام الخاص بك. يتعطل التمثيل الغذائي لديك مؤقتًا (وقد يزيد من صعوبة التبرز) إذا قمت بتغيير أنماط تناول الطعام لديك. وقال: “إن تناول وجبة الإفطار أقل أهمية بكثير من الأطعمة التي تختار تناولها في جميع وجباتك”. “إذا كنت تتناول الخضراوات والخضروات الأخرى والتوت والفواكه الأخرى والفاصوليا والفطر والمكسرات والبذور، فإن نظامك الغذائي سيكون معززًا للصحة سواء كنت تتناول وجبتين أو ثلاث وجبات يوميًا، وسوف يتحسن مستوى الكوليسترول لديك.”
نصائح الإفطار للأشخاص الذين ليس لديهم الوقت
لا تحتاج إلى الاستيقاظ مبكرًا بـ 30 دقيقة كل يوم لإعداد وجبة فطور صحية. ومع ذلك، قد يتطلب الأمر القليل من التخطيط في الليلة السابقة. يعد الشوفان طوال الليل خيارًا رائعًا لأولئك الذين ليس لديهم الوقت الكافي في الصباح. إحدى وصفات فورمان لوجبة إفطار سريعة تشمل دقيق الشوفان وبذور الشيا والفراولة والجوز والحليب النباتي. إذا نسيت تحضيره في الليلة السابقة، يمكنك تجميع المكونات وتركها لمدة ساعة أثناء توجهك إلى العمل.
يدرك فورمان أنه لا يشعر الجميع بالجوع في الصباح، لذلك قد لا يكون من المنطقي تناول الطعام أول شيء. تعتمد احتياجاتك من السعرات الحرارية على مستوى نشاطك وعمرك وجنسك وحجم جسمك، لذلك قد لا تشعر بالجوع مثل الآخرين. إذا كان تناول وجبتين فقط في اليوم يكفي لتلبية احتياجاتك الغذائية وإشباع جوعك، فينصح فورمان بالالتزام بنمط الأكل هذا.
حتى لو تخطيت وجبة الإفطار قبل الانطلاق ليومك، يقترح فورمان تناول معظم السعرات الحرارية في الصباح وبعد الظهر لتتماشى مع إيقاعات الساعة البيولوجية الخاصة بك. كما أن حساسية الأنسولين لديك أعلى بكثير في الصباح عنها في المساء. وهذا يعني تجنب الوجبات الثقيلة خلال ثلاث ساعات من وقت النوم. إن تناول وجبة عشاء ثقيلة قبل النوم مباشرة يمكن أن يجعل من الصعب عليك النوم ويمكن أن يكون ضارًا بصحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.