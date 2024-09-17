ماذا يحدث للكوليسترول في جسمك عندما تتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على اللحوم؟

هل سمعت عن النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول اللحوم؟ يعتمد هذا النظام على تناول الأطعمة الحيوانية فقط (مثل اللحوم الحمراء والبيض والجبن والدواجن). ومع ذلك، فهو نظام مقيد. وإذا اتبعته حرفيًا، فقد يتسبب في حدوث تغييرات غير مقصودة في مستويات الكوليسترول لديك. لذلك، إذا كنت تراقب مستويات الكوليسترول لديك، فقد ترغب في التحقق من الأبحاث المتعلقة بالنظام الغذائي قبل تبني نمط حياة يعتمد على اللحوم.

على سبيل المثال، بحثت دراسة أجريت عام 2021 ونُشرت في Current Developments in Nutrition في التأثيرات القلبية الوعائية المحتملة لاتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم. استطلعت الدراسة آراء أكثر من 2000 من آكلي اللحوم ووجدت أن متوسط ​​كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لدى جميع المشاركين كان 172 مليجرامًا لكل ديسيلتر. ونظرًا لأن جمعية القلب الأمريكية تحدد هدف الكوليسترول الضار الأمثل عند 100 مليجرام لكل ديسيلتر أو أقل، فإن هذا يمثل فرقًا كبيرًا قدره 72 مليجرامًا لكل ديسيلتر.

ولكن لماذا قد يؤثر النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم على مستويات الكوليسترول الضار إلى هذا الحد؟ يكمن السبب في الجوانب السلبية الغذائية للنظام الغذائي. إذ يستبعد آكلي اللحوم الصارمون جميع الفواكه والخضروات والحبوب والنشويات من وجباتهم. ونتيجة لهذا فإنهم يحصلون على القليل للغاية أو لا يحصلون على أي من العناصر الغذائية التي تأتي عادة من مصادر نباتية، بما في ذلك الألياف الصحية للقلب. وبما أن الألياف تساعد الطعام على التحرك عبر الأمعاء، فإن التخلص منها يسبب مشاكل في “الإخراج”.

ليس من المستغرب أن يبلغ بعض متبعي النظام الغذائي القائم على اللحوم عن اضطرابات في الجهاز الهضمي والإمساك. لكن نقص الألياف لا يساهم فقط في مشاكل الصحة الهضمية المزعجة. بل يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في ما إذا كان الكوليسترول يتم إخراجه بكفاءة من الجسم أو يبقى فيه – حرفيًا.