ماذا يحدث للكوليسترول في جسمك عندما تتبع نظامًا غذائيًا يعتمد على اللحوم؟

هل سمعت عن النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول اللحوم؟ يعتمد هذا النظام على تناول الأطعمة الحيوانية فقط (مثل اللحوم الحمراء والبيض والجبن والدواجن). ومع ذلك، فهو نظام مقيد. وإذا اتبعته حرفيًا، فقد يتسبب في حدوث تغييرات غير مقصودة في مستويات الكوليسترول لديك. لذلك، إذا كنت تراقب مستويات الكوليسترول لديك، فقد ترغب في التحقق من الأبحاث المتعلقة بالنظام الغذائي قبل تبني نمط حياة يعتمد على اللحوم.
على سبيل المثال، بحثت دراسة أجريت عام 2021 ونُشرت في Current Developments in Nutrition في التأثيرات القلبية الوعائية المحتملة لاتباع نظام غذائي يعتمد على اللحوم. استطلعت الدراسة آراء أكثر من 2000 من آكلي اللحوم ووجدت أن متوسط كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لدى جميع المشاركين كان 172 مليجرامًا لكل ديسيلتر. ونظرًا لأن جمعية القلب الأمريكية تحدد هدف الكوليسترول الضار الأمثل عند 100 مليجرام لكل ديسيلتر أو أقل، فإن هذا يمثل فرقًا كبيرًا قدره 72 مليجرامًا لكل ديسيلتر.
ولكن لماذا قد يؤثر النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم على مستويات الكوليسترول الضار إلى هذا الحد؟ يكمن السبب في الجوانب السلبية الغذائية للنظام الغذائي. إذ يستبعد آكلي اللحوم الصارمون جميع الفواكه والخضروات والحبوب والنشويات من وجباتهم. ونتيجة لهذا فإنهم يحصلون على القليل للغاية أو لا يحصلون على أي من العناصر الغذائية التي تأتي عادة من مصادر نباتية، بما في ذلك الألياف الصحية للقلب. وبما أن الألياف تساعد الطعام على التحرك عبر الأمعاء، فإن التخلص منها يسبب مشاكل في “الإخراج”.
ليس من المستغرب أن يبلغ بعض متبعي النظام الغذائي القائم على اللحوم عن اضطرابات في الجهاز الهضمي والإمساك. لكن نقص الألياف لا يساهم فقط في مشاكل الصحة الهضمية المزعجة. بل يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في ما إذا كان الكوليسترول يتم إخراجه بكفاءة من الجسم أو يبقى فيه – حرفيًا.
دور الألياف في خفض الكولسترول
كما أوضح تقرير من MedicalNewsToday، يمكن أن تكون الألياف مساعدة كبيرة للأفراد الذين يحاولون خفض مستويات الكوليسترول الضار لديهم. في الأساس، تعمل الألياف على “مرافقة” الكوليسترول غير المرغوب فيه خارج الجسم. كما أنها تمكن الكبد من معالجة الكوليسترول بشكل أكثر فعالية. في المقابل، يحافظ هذا على مستويات الكوليسترول الضار ويخفف العبء على الجسم.
وقد حدد تقرير صدر عام 2022 في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) كمية الألياف اليومية المستهدفة للبالغين بين 25 و30 جرامًا. والألياف القابلة للذوبان، والتي تأتي من النباتات، مفيدة بشكل خاص في قدرتها على المساعدة في درء الأمراض المزمنة ومشاكل القلب والأوعية الدموية، كما لاحظ المؤلفون.
نظرًا لبنية النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم والقيود الغذائية المفروضة عليه، فإنه لا يحتوي على أي ألياف تقريبًا. وكما أوضحت إحدى المقالات المنشورة في Mayo Clinic، فإن اللحوم ومنتجات الألبان والدهون لا تحتوي على الألياف. وبالتالي، فإن عشاق النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم لا يحصلون على الألياف، وهو ما قد يتسبب في تقليص كفاءة معالجة أنظمتهم للكوليسترول. وقد يؤدي هذا إلى زيادة مستويات الكوليسترول السيئ وتشخيص ارتفاع الكوليسترول.
الاعتبارات المتعلقة بالقلب والأوعية الدموية للحيوانات آكلة اللحوم
لا يعني هذا أن متبعي حمية آكلات اللحوم جميعهم معرضون للإصابة بأمراض القلب. فقد أفاد العديد من متبعي حمية آكلات اللحوم بتحسنات في القلب والأوعية الدموية بشكل عام، حتى وإن لم يتناولوا كمية الألياف التي يوصى بها عادة، ويبدو أن الأدلة القصصية التي قدموها تدعم ذلك إلى حد ما.
على سبيل المثال، تعترف Healthline بأن بعض آكلي اللحوم شهدوا تحسناً في استجابات القلب والأوعية الدموية، وربما يرجع ذلك إلى توقفهم عن تناول الأطعمة “الغير صحية” التي تخضع للمعالجة المفرطة والمليئة بالسكريات غير المرغوب فيها والمكونات الاصطناعية. وبالنسبة لهم، قد تفوق فوائد تناول المزيد من الأطعمة الطبيعية الكاملة والأساسية المخاوف المتعلقة بعدم تناول الألياف تقريباً.
ماذا يجب أن تفعل إذا كنت ترغب في تجربة نظام غذائي آكل للحوم ولكن لديك مخاوف بشأن الكوليسترول؟ إلى جانب التحدث مع مقدم رعاية صحية موثوق به، فكر في نظام غذائي مشابه ولكن أقل تقييدًا قليلاً. في مقال على موقع WebMD، تقول أخصائية التغذية المسجلة كاثلين زلمان أنه من الأفضل البحث عن نظام غذائي صديق للنباتات. لماذا؟ هذه الأنواع من الأنظمة الغذائية مليئة بمضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة والألياف. وبالتالي، تقدم المقالة فكرة اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثل خطة الكيتو بدلاً من نظام غذائي آكل للحوم بالكامل.
وفقًا لموقع Healthline، فإن نظام الكيتو الغذائي النموذجي يسمح بتناول مجموعة أكبر بكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، بما في ذلك المكسرات والخضراوات قليلة النشا. ولا يزال النظام الغذائي ملتزمًا بمبدأ التحول إلى اللحوم ومنتجات الألبان والبيض وبعض الدهون، وهو جوهر النظام الغذائي الذي يعتمد على تناول اللحوم.