ماذا يحدث للكوليسترول لديك عندما تتناول بديل البيض كل يوم؟

يعد بدء يومك بقليل من البروتين طريقة رائعة للتحكم في نسبة السكر في الدم ومساعدتك على الشعور بالشبع طوال الصباح. إذا كنت تحاول التحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول بدون دواء، فمن الأفضل الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد أو النقانق لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول. يمكن أن تزيد الدهون المشبعة من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يمكن أن تسبب انسداد الشرايين بالكوليسترول.

يقول الدكتور كريس موهر، اختصاصي التغذية وأخصائي فيزيولوجيا التمارين الرياضية المسجل في باربند، لصحيفة هيلث دايجست أن بدائل البيض تعد خيارات جيدة إذا كنت تحاول مراقبة نسبة الكوليسترول لديك. وقال: “بدائل البيض عادة ما تكون مصنوعة من بياض البيض، لذا فهي توفر خيارا لتعزيز البروتين دون الكثير من السعرات الحرارية”.

يحتوي ربع كوب من بديل البيض على 29 سعرة حرارية مقارنة بـ 80 سعرة حرارية في بيضة كبيرة جدًا. وعلى الرغم من أن كلاهما يحتوي على حوالي 6 جرامات من البروتين، إلا أن البيضة تحتوي على 208 ملليجرام من الكوليسترول و1.8 جرام من الدهون المشبعة. بديل البيض خالي من الدهون والكوليسترول. ومع ذلك، يقول موهر أنه يجب عليك أن تهتم أكثر بالدهون المشبعة والدهون المتحولة بدلاً من الكوليسترول الغذائي إذا كنت تحاول مراقبة نسبة الكوليسترول لديك.