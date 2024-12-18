ماذا يحدث للكوليسترول لديك عندما تتناول بديل البيض كل يوم؟

يعد بدء يومك بقليل من البروتين طريقة رائعة للتحكم في نسبة السكر في الدم ومساعدتك على الشعور بالشبع طوال الصباح. إذا كنت تحاول التحكم في ارتفاع نسبة الكوليسترول بدون دواء، فمن الأفضل الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد أو النقانق لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول. يمكن أن تزيد الدهون المشبعة من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يمكن أن تسبب انسداد الشرايين بالكوليسترول.
يقول الدكتور كريس موهر، اختصاصي التغذية وأخصائي فيزيولوجيا التمارين الرياضية المسجل في باربند، لصحيفة هيلث دايجست أن بدائل البيض تعد خيارات جيدة إذا كنت تحاول مراقبة نسبة الكوليسترول لديك. وقال: “بدائل البيض عادة ما تكون مصنوعة من بياض البيض، لذا فهي توفر خيارا لتعزيز البروتين دون الكثير من السعرات الحرارية”.
يحتوي ربع كوب من بديل البيض على 29 سعرة حرارية مقارنة بـ 80 سعرة حرارية في بيضة كبيرة جدًا. وعلى الرغم من أن كلاهما يحتوي على حوالي 6 جرامات من البروتين، إلا أن البيضة تحتوي على 208 ملليجرام من الكوليسترول و1.8 جرام من الدهون المشبعة. بديل البيض خالي من الدهون والكوليسترول. ومع ذلك، يقول موهر أنه يجب عليك أن تهتم أكثر بالدهون المشبعة والدهون المتحولة بدلاً من الكوليسترول الغذائي إذا كنت تحاول مراقبة نسبة الكوليسترول لديك.
الدهون مهمة أكثر من الكولسترول الغذائي
على الرغم من أن البيضة تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي، إلا أنها تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة بالعديد من أنواع اللحوم المصنعة (إليك بعض الخرافات الصحية الشائعة حول البيض). “بدائل البيض لا تحتوي على الكولسترول، ولكن القلق الأكبر في النظام الغذائي هو الدهون المشبعة، من الأطعمة مثل المنتجات الحيوانية، ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزبدة”، وفقا لمور. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحد من إجمالي نسبة الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة إذا كان لديك ارتفاع في مستوى الكوليسترول الضار.
يفضل موهر البيض الكامل على بدائل البيض. وقال: “عندما تأكل الكولسترول الغذائي، فإن جسمك سوف ينتج كمية أقل”. “وبالمثل، عندما تأكل أقل، فإن الجسم سوف ينتج المزيد حيث يحتاجه الجسم للقيام بالعديد من الوظائف داخل الجسم.” ويقترح التركيز بشكل أكبر على خفض الدهون المشبعة والدهون المتحولة من نظامك الغذائي لخفض نسبة الكوليسترول.
تذكر أن العديد من المخبوزات المفضلة لديك يمكن أن تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة. تحتوي بعض الأطعمة غير المتوقعة على نسبة عالية من الدهون المتحولة الخطيرة، والتي يجب التخلص منها تمامًا. قد تكون كعكات ماكدونالدز الساخنة (إذا أضفت السمن والشراب) منخفضة نسبيًا في نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة، ولكنها تحتوي على 4 جرامات من الدهون المتحولة.
فوائد بدائل البيض كجزء من نظام غذائي لخفض الكولسترول
يقول موهر أنه يمكنك تضمين بدائل البيض للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك. وأوضح أن “بدائل البيض توفر فوائد مثل الفيتامينات والمعادن الإضافية، وتحتوي عمومًا على دهون أقل وسعرات حرارية أقل من البيض الكامل، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن، كجزء من نظام غذائي متوازن شامل”. تحتوي بدائل البيض مقابل جرام واحد على ما يزيد عن 50% من البوتاسيوم مقارنة بالبيضة الكاملة.
ويضيف موهر أن بدائل البيض قد لا تكون بديلاً مثاليًا للبيض عندما يتعلق الأمر بالملمس والطعم، مما قد يؤثر على بعض الوصفات المفضلة لديك. “من المهم أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الخافضة للكوليسترول والأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لدعم صحة القلب بشكل عام.” الأطعمة المفيدة بشكل خاص لخفض نسبة الكوليسترول هي الشوفان والشعير وفول الصويا. إن استبدال اللحوم الحمراء بالأسماك الدهنية مثل السلمون يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. يمكنك أيضًا التحكم في مستويات الكوليسترول لديك عن طريق الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك الكحول وفقدان الوزن.