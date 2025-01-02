ماذا يحدث لمتوسط ​​العمر المتوقع بعد تشخيص مرض الزهايمر؟

على الرغم من أن ضباب الدماغ يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان في وقت مبكر من فترة ما قبل انقطاع الطمث، إلا أن المراحل المبكرة من الخرف يمكن أن تظهر بشكل مستمر في وضع المفاتيح أو الهواتف المحمولة في غير مكانها. قد ينسى شخص مصاب بمرض الزهايمر حدثًا حدث مؤخرًا ويجد صعوبة في وضع الخطط أو متابعتها. وهذا يمكن أن يجعل حل المشكلات ودفع الفواتير أمرًا صعبًا. في هذه المرحلة، لا يزال بإمكان الشخص العيش بشكل مستقل ولكن يجب أن يبدأ في وضع خطط لرعايته المستقبلية. يمكن لطبيب الأعصاب أو طبيب الشيخوخة المساعدة في تشخيص مرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف من خلال الاختبارات النفسية أو الاختبارات المعملية لاستبعاد الحالات الأخرى مثل نقص فيتامين ب 12 أو حالة الغدة الدرقية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة الأولية من الخرف لمدة عامين تقريبًا.

يمكن أن تستمر المرحلة المتوسطة من الخرف لمدة تصل إلى أربع سنوات، وفي هذه المرحلة قد تكون هناك حاجة إلى المساعدة في المنزل. قد يبدو بعض الأصدقاء والأحباء غير مألوفين، ويصبح التواصل مع الآخرين أكثر صعوبة. قد تلاحظ أيضًا تغيرات في المزاج مثل اللامبالاة أو الاكتئاب أو القلق، ولكن يمكن أيضًا أن يصاب الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر بجنون العظمة أو يعانون من الهلوسة.

خلال المراحل المتأخرة من الخرف، يمكن أن تشكل الذاكرة والتواصل اللفظي والهلوسة والعدوانية تحديًا لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية. في هذه المرحلة، سيحتاج الشخص إلى مساعدة بدوام كامل في تناول الطعام وارتداء الملابس والذهاب إلى الحمام. وبغض النظر عن نوع الخرف، فإن هذه المرحلة تستمر ما بين سنة وسنتين.