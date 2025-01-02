ماذا يحدث لمتوسط ​​العمر المتوقع بعد تشخيص مرض الزهايمر؟

ويؤثر مرض الزهايمر على أكثر من 7 ملايين بالغ في الولايات المتحدة، وفقا لجمعية الزهايمر. تشمل الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر التي لا يجب أن تتجاهلها أبدًا، مشاكل في التركيز، والضياع أثناء القيادة إلى مواقع مألوفة، وصعوبة العثور على الكلمات في المحادثات. يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى انسحاب الأشخاص من العلاقات الاجتماعية، مما قد يسرع من تطور المرض (بالمناسبة، هذا هو الفرق بين الشيخوخة الطبيعية ومرض الزهايمر).
عندما يتم تشخيص إصابة شخص ما بمرض الزهايمر، يمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع إلى 10 سنوات عند التشخيص الأولي. ومع ذلك، فإن ذلك يعتمد على مدى سرعة تقدم المرض. يتقدم مرض الزهايمر بشكل أبطأ من أنواع الخرف الأخرى، على الرغم من أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض الزهايمر قبل سن 65 عامًا قد يشهدون تقدم المرض بسرعة أكبر. يمكن أن يتطور المرض أيضًا إذا كان الشخص يعاني من مشكلات صحية أخرى، مثل أمراض القلب غير المُدارة أو مرض السكري. من الصعب التنبؤ بمدى سرعة تقدم مرض الزهايمر لدى كل شخص، ولكن من المفيد فهم المدة التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل الخرف.
مراحل تطور مرض الزهايمر
على الرغم من أن ضباب الدماغ يمكن أن يحدث في كثير من الأحيان في وقت مبكر من فترة ما قبل انقطاع الطمث، إلا أن المراحل المبكرة من الخرف يمكن أن تظهر بشكل مستمر في وضع المفاتيح أو الهواتف المحمولة في غير مكانها. قد ينسى شخص مصاب بمرض الزهايمر حدثًا حدث مؤخرًا ويجد صعوبة في وضع الخطط أو متابعتها. وهذا يمكن أن يجعل حل المشكلات ودفع الفواتير أمرًا صعبًا. في هذه المرحلة، لا يزال بإمكان الشخص العيش بشكل مستقل ولكن يجب أن يبدأ في وضع خطط لرعايته المستقبلية. يمكن لطبيب الأعصاب أو طبيب الشيخوخة المساعدة في تشخيص مرض الزهايمر أو أنواع أخرى من الخرف من خلال الاختبارات النفسية أو الاختبارات المعملية لاستبعاد الحالات الأخرى مثل نقص فيتامين ب 12 أو حالة الغدة الدرقية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة الأولية من الخرف لمدة عامين تقريبًا.
يمكن أن تستمر المرحلة المتوسطة من الخرف لمدة تصل إلى أربع سنوات، وفي هذه المرحلة قد تكون هناك حاجة إلى المساعدة في المنزل. قد يبدو بعض الأصدقاء والأحباء غير مألوفين، ويصبح التواصل مع الآخرين أكثر صعوبة. قد تلاحظ أيضًا تغيرات في المزاج مثل اللامبالاة أو الاكتئاب أو القلق، ولكن يمكن أيضًا أن يصاب الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر بجنون العظمة أو يعانون من الهلوسة.
خلال المراحل المتأخرة من الخرف، يمكن أن تشكل الذاكرة والتواصل اللفظي والهلوسة والعدوانية تحديًا لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية. في هذه المرحلة، سيحتاج الشخص إلى مساعدة بدوام كامل في تناول الطعام وارتداء الملابس والذهاب إلى الحمام. وبغض النظر عن نوع الخرف، فإن هذه المرحلة تستمر ما بين سنة وسنتين.
علاجات مرض الزهايمر
على الرغم من الأبحاث المكثفة حول مرض الزهايمر، لا يوجد حتى الآن علاج لهذا المرض. بالنسبة للأشخاص في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر، يتوفر علاجان لإبطاء تطور المرض. دونانيماب (كيسونلا) هو علاج يتم حقنه عن طريق الوريد (IV) لمدة 30 دقيقة كل أربعة أسابيع، وهو يقلل من لويحات الأميلويد بيتا في الدماغ. Lecanemab (Leqembi) هو علاج IV آخر يتم إعطاؤه كل أسبوعين، ويستمر العلاج لمدة ساعة تقريبًا. كما يخفض Lecanemab أيضًا اللويحات التي يمكن أن تسبب التدهور المعرفي.
تعالج بعض علاجات مرض الزهايمر الأعراض المعرفية. تمنع مثبطات إنزيم الكولينستراز مثل دونيبيزيل انهيار الرسائل الرئيسية اللازمة للذاكرة والتفكير. تعمل منظمات الغلوتامات على تحسين الوظيفة الإدراكية من خلال إدارة الغلوتامات، مما يساعد في المعالجة الإدراكية. تعالج أدوية أخرى الأعراض السلوكية لمرض الزهايمر مثل الأرق والإثارة.
يمكن لشخص مصاب بمرض الزهايمر تحسين نوعية حياته أثناء تعايشه مع المرض من خلال البقاء متفائلاً، والحصول على قسط وافر من النوم، وتناول نظام غذائي صحي. كما أنه يساعد على الإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الكحول. تتضمن العناية بصحة دماغك أيضًا تعلم مهارات جديدة أو حضور دروس أو تشغيل عقلك الإبداعي. كما أن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية يبقي عقلك مشغولاً. تعتبر التمارين المنتظمة أيضًا نشاطًا اجتماعيًا مع الحفاظ على صحة قلبك.