ماذا يحدث لمخاطر حصوات الكلى عندما يكون عمرك 50 عامًا أو أكبر

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قد تشعر بالإحباط بمجرد سماع عبارة “حصوات الكلى”، خاصة إذا كان لديك واحدة. (تنبيه المفسد: يمكن أن تكون مؤلمة.)
تتشكل حصوات الكلى في كليتيك عندما تبدأ رواسب الكالسيوم والمعادن الأخرى في التراكم، وتلتصق ببعضها البعض، وتشكل ما نسميه الحجارة. أنها تبدأ صغيرة ويمكن أن تكبر. في حين أن حصوات الكلى عادة ما تسبب مشاكل قليلة في البداية، إلا أنها يمكن أن تبدأ في التسبب في آثار جانبية خطيرة، وحتى منهكة، إذا تحركت ودخلت قناة الحالب وتسببت في انسداد تدفق البول بين الكلى والمثانة. في تلك المرحلة، قد تشعر بأعراض حصوات الكلى الكلاسيكية مثل آلام في ظهرك، كما أوضحت مايو كلينيك، أو قد تصاب بالحمى أو الغثيان.
لحسن الحظ، يمكن “تمرير” معظم حصوات الكلى بشكل طبيعي عن طريق التبول (وهي عملية إزالة غير سارة عادة، وإن كانت فعالة). إذا لم تمر حصوات الكلى من تلقاء نفسها، فقد يضطر الأطباء إلى تفتيت الحصوات أو إجراء عملية جراحية.
على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بحصوات الكلى، إلا أن الأشخاص في الخمسينيات وما بعدها هم أكثر عرضة للإصابة بها من الناحية الإحصائية. لمعرفة السبب، تعاونت هيلث دايجست مع الدكتور سكوت نوردا، طبيب طول العمر. أعطتنا الدكتورة نوردا نظرة حصرية من الداخل حول الأسباب التي تجعل تشخيص حصوات الكلى أكثر انتشارًا لدى كبار السن.
يرتفع خطر حصوات الكلى عندما يتجاوز عمرك 50 عامًا
وفقا للدكتور نوردا، هناك عدة عوامل تساهم في زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى في سن الخمسين. مع تقدمنا في العمر، يزداد خطر الإصابة بحصوات الكلى بسبب انخفاض وظائف الكلى، والتغيرات الهرمونية، وزيادة احتمال الجفاف وحالات التمثيل الغذائي مثل مقاومة الأنسولين. ويتأثر كل من الرجال والنساء، مع ارتفاع الخطر بشكل ملحوظ بعد سن الأربعين”.
وأضاف الدكتور نوردا أن “كفاءة الكلى تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على تصفية النفايات بشكل صحيح، بما في ذلك الكالسيوم والأكسالات وحمض البوليك، والتي يمكن أن تتبلور وتشكل الحصوات”. وأشار إلى أنه في حين أن النساء بعد انقطاع الطمث معرضات بشكل خاص لتطور حصوات الكلى بسبب التحولات الهرمونية مثل انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تركيزات الكالسيوم في البول، فإن الرجال ليسوا محصنين ضد حصوات الكلى المرتبطة بالهرمونات. مع تقدم الرجال في العمر، يميلون إلى الخضوع لتغيرات هرمون التستوستيرون التي يمكن أن تؤثر على تكوين الحصوات.
يمكن أن يكون استخدام الأدوية سببًا آخر يجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بحصوات الكلى. قال الدكتور نوردا، إنه من مدرات البول إلى مضادات الحموضة، فإن الأدوية التي توصف عادة (أو يتناولها) الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق يمكن أن تسبب اختلالات معدنية في الجسم. ونتيجة لذلك، قد تكون أجهزة هؤلاء الأفراد أكثر عرضة لتكوين حصوات الكلى.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لك إذا كان عمرك يتجاوز 50 عامًا وتريد الابتعاد عن حصوات الكلى؟ على الرغم من أنه لا يمكنك إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء، إلا أنه يمكنك استخدام بعض الخطوات العملية والاستباقية للحفاظ على أداء كليتيك عند المستوى الأمثل وتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.
شرب كمية كافية من الماء كل يوم
أولاً، حافظ على رطوبتك. كلما كنت أكثر رطوبة، كلما كان من الصعب أن تتشكل حصوات الكلى في كليتيك. وبدلاً من ذلك، سيتم إخراج الكالسيوم والمعادن من جسمك بكفاءة وسرعة.
لمساعدتك على البقاء على أعلى مستويات الترطيب لديك، احتفظ بالمياه بجانبك وتناول رشفات منها بانتظام. إذا كنت تواجه صعوبة في الحفاظ على رطوبة جسمك، ففكر في استخدام أحد التطبيقات لتذكيرك بشرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء يوميًا (اقتراح الكمية المستهدفة للدكتور نوردا). عندما قامت شركة Healthline بتجربة تطبيقات الترطيب، برزت تطبيقات Water Time Drink Tracker وMy Water وWaterMinder لسهولة استخدامها. (إذا كنت بحاجة إلى دعم لمواصلة الحركة طوال اليوم، ففكر في شراء زجاجة مياه تحفيزية من ميفولي.)
يمكنك إضافة الليمون أو أي فاكهة حمضية أخرى لجعل الماء ألذ، ووفقًا للدكتور نوردا، يزيد من صعوبة منع الكالسيوم من الارتباط بتكوين الحصوات حيث ثبت أن عصائر الليمون تقلل من تركيزات الكالسيوم. تدعم نتائج مراجعة عام 2020 المنشورة في المجلة التركية لجراحة المسالك البولية توصية الدكتور نوردا. وبعد غربلة أكثر من 1000 ورقة بحثية، خلص فريق البحث إلى أن مياه الشرب التي تشمل عصير الجريب فروت والبرتقال والتفاح يبدو أنها توفر الحماية ضد تطور حصوات الكلى. وبالتالي، قد ترغب في تقليل تناولك للمشروبات التي تحتوي على الكالسيوم وزيادة استهلاكك للمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من حصوات الكلى وترغب في تجنب تكرار ذلك.
حافظ على وزن صحي
بعد ذلك، ابذل قصارى جهدك للبقاء أو الحصول على اللياقة البدنية. إن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ولهذا السبب فإن أفضل نصيحة للدكتور نوردا هي اتباع نظام غذائي متكامل وتقليل استهلاكك من الأطعمة المصنعة. وحذر من أن “السكر والكربوهيدرات المكررة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين وتساهم في حالات التمثيل الغذائي التي تزيد من خطر تكون الحصوات”. “إن الإفراط في البروتين الحيواني (خاصة من المصادر غير العشبية) يمكن أن يزيد من إنتاج حمض البوليك ويجعل البول أكثر حمضية، وكلاهما يزيد من خطر تكوين الحصوات.”
حتى فقدان القليل من الوزن يمكن أن يكون له تأثير مفيد على الكلى. وفقا لمقالة من عام 2023 وجدت في المجلة العالمية لجراحة المسالك البولية، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد أولئك المعرضين لتطور حصوات الكلى. وفي دراسة أخرى من عام 2022 في مجلة Nutrients، نظر المؤلفون في الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تنتج أقوى النتائج للنساء اللاتي لم يعانين من حصوات الكلى من قبل. وبعد 12 أسبوعًا، فقد جميع الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا في الدراسة الوزن، لكن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا معدلًا يتضمن استبدال وجبتين يوميًا بدا أنهم في وضع أفضل لتقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى.
قطع الملح واحتضان البروبيوتيك
ثالثًا، رج الملح وقلل من تناول الصوديوم. عندما تتناول كمية كبيرة من الصوديوم، يتعين على الكليتين أن تعملا بجهد أكبر. يقدم WebMD تفاصيل عن العلاقة بين الصوديوم وتطور حصوات الكلى من خلال توضيح أنه مع ارتفاع تناول الصوديوم، ترتفع مستويات الكالسيوم في الكلى أيضًا. والمزيد من الكالسيوم يمكن أن يعني المزيد من الفرص لتكوين حصوات الكلى وتصلبها، مما يسبب مجموعة من المشاكل.
أخيرًا، فكر في إضافة البروبيوتيك يوميًا كمكمل لعاداتك الغذائية اليومية. كما يوضح الدكتور نوردا، تدعم البروبيوتيك ميكروبيوم الأمعاء وتقلل من التهاب الأمعاء. وقال: “الأمعاء الصحية تقلل من امتصاص الأكسالات وتقلل من خطر تكون الحصوات”. “هذا مهم حقًا، ولكن لا تتم الإشارة إليه كثيرًا.” تدعم مراجعة من طبعة 2023 من BMC Microbiology استكشاف البروبيوتيك كوسيلة علاجية لتقليل مخاطر حصوات الكلى. وجد فحص المراجعة للعديد من الدراسات أن ميكروبيوم الأمعاء الصحي يمكن أن يساعد في التحكم في ظهور حصوات الكلى أو إعادة ظهورها.
ماذا لو كنت لا تزال تصاب بحصوات الكلى على الرغم من اتخاذ التدابير اللازمة لتجنبها؟ اعمل مع مقدم رعاية صحية تثق به للكشف عن الأسباب المحتملة لذلك. وبهذه الطريقة، يمكنك تخصيص خطة علاجية تستهدف مستقبلًا خاليًا من حصوات الكلى.