ماذا يحدث لمخاطر حصوات الكلى عندما يكون عمرك 50 عامًا أو أكبر

قد تشعر بالإحباط بمجرد سماع عبارة “حصوات الكلى”، خاصة إذا كان لديك واحدة. (تنبيه المفسد: يمكن أن تكون مؤلمة.)

تتشكل حصوات الكلى في كليتيك عندما تبدأ رواسب الكالسيوم والمعادن الأخرى في التراكم، وتلتصق ببعضها البعض، وتشكل ما نسميه الحجارة. أنها تبدأ صغيرة ويمكن أن تكبر. في حين أن حصوات الكلى عادة ما تسبب مشاكل قليلة في البداية، إلا أنها يمكن أن تبدأ في التسبب في آثار جانبية خطيرة، وحتى منهكة، إذا تحركت ودخلت قناة الحالب وتسببت في انسداد تدفق البول بين الكلى والمثانة. في تلك المرحلة، قد تشعر بأعراض حصوات الكلى الكلاسيكية مثل آلام في ظهرك، كما أوضحت مايو كلينيك، أو قد تصاب بالحمى أو الغثيان.

لحسن الحظ، يمكن “تمرير” معظم حصوات الكلى بشكل طبيعي عن طريق التبول (وهي عملية إزالة غير سارة عادة، وإن كانت فعالة). إذا لم تمر حصوات الكلى من تلقاء نفسها، فقد يضطر الأطباء إلى تفتيت الحصوات أو إجراء عملية جراحية.

على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بحصوات الكلى، إلا أن الأشخاص في الخمسينيات وما بعدها هم أكثر عرضة للإصابة بها من الناحية الإحصائية. لمعرفة السبب، تعاونت هيلث دايجست مع الدكتور سكوت نوردا، طبيب طول العمر. أعطتنا الدكتورة نوردا نظرة حصرية من الداخل حول الأسباب التي تجعل تشخيص حصوات الكلى أكثر انتشارًا لدى كبار السن.