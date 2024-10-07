ماذا يحدث لمعدتك إذا شربت الكثير من الكحول؟

يمكن أن تكون قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء ممتعة حتى اليوم التالي عندما تدرك أن الجمع بين أجنحة الجاموس وIPA لم يكن القرار الأكثر حكمة. تشعر وكأن رأسك في ورطة بسبب آثار الكحول التي تسبب الجفاف، وتشعر أن معدتك تشبه جبل فيزوف.

تتعامل معدتك مع الكثير من الأشياء على أساس يومي، حيث تقوم بتفكيك الأطعمة من خلال العصارات المعدية حتى يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية المهمة. تنتج الغدد الموجودة في بطانة المعدة مخاطًا يحمي جدار المعدة من كثرة الأحماض. عندما تشرب الكثير من الكحول، فإنك تخل بتوازن الحمض والقلوية في معدتك.

وقال تايلور سي. والاس، دكتوراه، والرئيس التنفيذي لمجموعة Think Healthy Group، LLC، لموقع Health Digest: “إن الكحول يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى تآكلها ويزيد من إطلاق الحمض”. “وهذا هو السبب وراء إصابة الأشخاص بالارتجاع المعدي في الأيام التي تلي تناول كميات كبيرة من الكحول.”

في حين أن ليلة تشرب فيها الكثير من الكحول قد تجعلك تتخلص من الكحول نهائيًا (أو على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل)، فإن شرب الكثير من الكحول بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على معدتك ولكن أيضًا على الأعضاء الأخرى في جسمك.