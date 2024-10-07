ماذا يحدث لمعدتك إذا شربت الكثير من الكحول؟

يمكن أن تكون قضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء ممتعة حتى اليوم التالي عندما تدرك أن الجمع بين أجنحة الجاموس وIPA لم يكن القرار الأكثر حكمة. تشعر وكأن رأسك في ورطة بسبب آثار الكحول التي تسبب الجفاف، وتشعر أن معدتك تشبه جبل فيزوف.
تتعامل معدتك مع الكثير من الأشياء على أساس يومي، حيث تقوم بتفكيك الأطعمة من خلال العصارات المعدية حتى يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية المهمة. تنتج الغدد الموجودة في بطانة المعدة مخاطًا يحمي جدار المعدة من كثرة الأحماض. عندما تشرب الكثير من الكحول، فإنك تخل بتوازن الحمض والقلوية في معدتك.
وقال تايلور سي. والاس، دكتوراه، والرئيس التنفيذي لمجموعة Think Healthy Group، LLC، لموقع Health Digest: “إن الكحول يهيج بطانة المعدة ويؤدي إلى تآكلها ويزيد من إطلاق الحمض”. “وهذا هو السبب وراء إصابة الأشخاص بالارتجاع المعدي في الأيام التي تلي تناول كميات كبيرة من الكحول.”
في حين أن ليلة تشرب فيها الكثير من الكحول قد تجعلك تتخلص من الكحول نهائيًا (أو على الأقل حتى نهاية الأسبوع المقبل)، فإن شرب الكثير من الكحول بمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة ليس فقط على معدتك ولكن أيضًا على الأعضاء الأخرى في جسمك.
الكثير من الكحول يمكن أن يسبب التهاب المعدة
اعتمادًا على جنسك وعمرك وتناولك للطعام، يقوم جسمك عادةً باستقلاب مشروب كحولي واحد خلال ساعة. يعتبر المشروب القياسي في الولايات المتحدة عبارة عن بيرة سعة 12 أونصة (5٪) كحول، أو كأس نبيذ سعة 5 أونصات (12٪ كحول)، أو جرعة 1.5 أونصة من المشروبات الروحية المقطرة (40٪ كحول). وقال والاس: “يُعتبر تناول الكحول المعتدل مشروبًا واحدًا للنساء ومشروبين للرجال يوميًا (ولا يمكنك الاحتفاظ بها كلها لليلة السبت)”.
عندما تشرب أكثر مما يستطيع جسمك استقلابه، يصل المزيد من الكحول إلى مجرى الدم والدماغ، مما يؤثر على تفكيرك وحركتك. قد تمرض معدتك لليلة واحدة، لكن والاس قال إن شرب الكثير من الكحول بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل بطانة المعدة، مما يسبب التهاب المعدة الكحولي.
لا يقتصر التهاب المعدة على الارتجاع الحمضي المؤقت فقط. بسبب تآكل بطانة معدتك، قد تشعر بألم مستمر أو انتفاخ في معدتك، خاصة عند تناول الطعام. وهذا قد يسبب لك فقدان شهيتك. قد تشعر أيضًا بأنك تتجشأ أو تصاب بالفواق في كثير من الأحيان. قد يظهر التهاب المعدة أيضًا على شكل دم في القيء أو البراز أثناء نزيف بطانة المعدة.
شرب الكثير يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تلف الأعضاء الأخرى
نظرًا لأن جسمك يعتبر الكحول مادة سامة، فإنه يعمل بسرعة على التخلص منها. يقوم إنزيمان في جسمك بتفكيك جزيء الكحول إلى الأسيتالديهيد، وهو مادة سامة للجسم. على الرغم من أن الأسيتالديهيد قصير العمر في جسمك قبل أن يتحول إلى خلات، إلا أن والاس قال إن الأسيتالديهيد يمكن أن يسبب التهابًا في الكبد والجهاز الهضمي والدماغ والأعضاء الأخرى.
وقال والاس: “لقد تم ربط الإفراط في تناول الكحول المزمن بزيادة خطر الوفاة، وأنواع معينة من السرطان، والأمراض القلبية الوعائية، ومجموعة كاملة من القضايا الصحية الأخرى”. على وجه التحديد، يمكن أن يؤدي شرب الخمر على المدى الطويل إلى اختلال التوازن الكيميائي في بعض الدوائر العصبية في الدماغ ويضر بالوظائف الإدراكية مثل التعلم والذاكرة والتحكم في النبضات، وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي الكحول وإدمان الكحول. شرب الكثير من الكحول يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. يقول المعهد الوطني للسرطان أن الكحول يعتبر مادة مسرطنة، وهذا يعني أنه يمكن أن يسبب السرطان. يرتبط تعاطي الكحول بكثرة بسرطانات الرأس والرقبة والمريء والكبد والثدي والقولون والمستقيم.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة في مشاكل الإدمان، فالمساعدة متاحة. قم بزيارة موقع إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية أو اتصل بخط المساعدة الوطني التابع لـ SAMHSA على الرقم 1-800-662-HELP (4357).