ماذا يحدث لهزات الجماع عندما يكون عمرك 50 عامًا أو أكبر؟

مع التقدم في السن يأتي قارب كامل من التغييرات. في حين أن الكثير منها ليس للأفضل تمامًا، فمن الذي يحتاج إلى آلام الظهر المستمرة التي ترفض الزوال؟ – بعض هذه التغييرات إيجابية في الواقع. والنساء، على وجه الخصوص، محظوظات في هذا المجال. من المؤكد أن انقطاع الطمث ليس مجرد نزهة في الحديقة، ولكن بمجرد اكتماله، لن يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن الدورة الشهرية، وتشنجات الدورة الشهرية، والفوضى الهرمونية التي تجلبها الدورة الشهرية. هناك أيضًا تحول في هزات الجماع — سواء في كيفية تحقيقها أو كيفية تجربتها.
وفقًا لمسح أجراه معهد كينزي وكوزموبوليتان عام 2024، فإن الجنس وهزات الجماع تتحسن مع تقدم العمر، وفقًا للوقاية. من بين أكثر من 3000 امرأة تمت مقابلتهن في الاستطلاع، قال ما يقرب من 75% أن عمرهن لم يؤثر سلبًا على هزات الجماع، بينما قالت 20% أن التقدم في السن يجعل هزات الجماع أكثر إشباعًا مما كانت عليه في شبابهن. وقد وجد أيضًا أن معدل النشوة الجنسية أثناء ممارسة الجنس مع الشريك لهؤلاء النساء كان هائلاً بنسبة 57٪.
في حين أن بعض هذه التغييرات في هزات الجماع والرضا الجنسي يمكن أن تعزى إلى الحكمة والفهم الأعمق لجسد الشخص الذي يأتي مع مرور الوقت، إلا أن هناك ما هو أكثر من ذلك. تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع الدكتورة جنيفر ليتنر، وهي عالمة في علم الجنس ومؤسسة Embrace Sexual Wellness، حول الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات الإيجابية.
كيف ولماذا تتغير هزات الجماع مع تقدم العمر؟
يعتقد المجتمع أن المتعة الجنسية تنتهي بمجرد وصولك إلى سن معينة. لسوء الحظ، هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للنساء لأن متلازمة المرأة الخفية هي شيء حقيقي وتلعب دورًا رئيسيًا في كيفية النظر إلى النساء الأكبر سناً في ثقافتنا. من المفترض، بشكل غير صحيح إلى حد كبير، أن النساء لا يفقدن قدرتهن على أن يصبحن كائنات جنسية فحسب، بل أن اهتمامهن بالجنس يصبح عفا عليه الزمن. ولهذا السبب فإن الدراسات التي تدحض هذه الخرافات لها أهمية قصوى. فقط لأن شيئًا ما ليس هو نفسه، لا يعني أنه لم يعد موجودًا.
“لا يلاحظ بعض الأشخاص أي تغييرات في هزة الجماع الخاصة بهم مع تقدمهم في السن، ويعاني البعض الآخر من تغيرات في الحساسية حيث يحتاجون إلى المزيد من التحفيز، ويجد بعض الأشخاص أن تجربة النشوة الجنسية أكثر صعوبة“، قال ليتنر، مضيفًا أن التغيرات في هزات الجماع والرغبة الجنسية ترتبط على وجه التحديد بالتحولات الهرمونية، وأبرزها هرمون التستوستيرون. (نعم، لدى النساء هرمون تستوستيرون أيضًا.) “التستوستيرون هو الستيرويد الجنسي الذي يفترض أنه يؤثر في المقام الأول على الرغبة الجنسية، قالت: “التحفيز، والنشوة الجنسية ترتبط بشكل إيجابي بهرمون التستوستيرون”. تؤدي الزيادات في هرمون التستوستيرون إلى أداء لذة الجماع أكبر وأكثر إشباعًا. بالنسبة لأولئك الذين يبدأون في تجربة مستويات أقل من هرمون التستوستيرون مع تقدمهم في السن، يمكن أن يحصلوا على العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) كل شيء يعود إلى المسار الصحيح.
هل تغيرات النشوة الجنسية عند النساء والرجال هي نفسها؟
على الرغم من وجود أوجه تشابه في كيفية تجربة كل من النساء والرجال للتغيرات الجنسية وهزات الجماع مع تقدم العمر، إلا أن الأمور مختلفة إلى حد ما بسبب الاختلاف في التركيب الهرموني وبالطبع أعضائهم التناسلية. وقال ليتنر: “قد يعاني الذكور من انقباضات أقل مع هزات الجماع ويحتاجون إلى مزيد من التحفيز من أجل الوصول إلى هزة الجماع”. ولكن على الرغم من أن هذا قد يكون هو الحال بالنسبة لبعض الرجال، إلا أن هذا لا يعني أنك على شفا ضعف الانتصاب. هذا يعني فقط أن أجهزتك، مثل بقية أجزاء جسمك، لا تعمل كما كانت من قبل، وبالتالي، تحتاج إلى دفعة إضافية إذا جاز التعبير.
ومن ناحية أخرى، يقول ليتنر: حيث تتأثر النساء في الغالب – على الرغم من شعورهن بهزات الجماع الأفضل – عندما يتعلق الأمر بالرغبة الجنسية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن استطلاع عام 2024 المذكور أعلاه الذي أجراه معهد كينزي وكوزموبوليتان وجد أن ما يقرب من 40٪ من المشاركات في الاستطلاع فوق سن 60 عامًا كن، بسبب عدم وجود كلمة أفضل، شهوانية كما كن قبل 10 سنوات. بمعنى آخر، لن يؤثر العمر على الرغبة الجنسية أو جودة النشوة الجنسية لدى الجميع بنفس الطريقة.
أكثر من أي شيء آخر، يكون الجنس والحياة الجنسية معقدين في سن 25 عامًا، كما هو الحال في سن 45 و65 عامًا وما بعدها. وقال ليتنر: “مع تقدمنا في السن، تميل المخاوف المتعلقة بالأداء الجنسي إلى الاعتماد بشكل أكبر على العوامل النفسية والدوائية والعوامل المرتبطة بالمرض”. لذا، أثناء تنقلك في الحياة والجنس بعد سن الخمسين، من المهم إجراء فحوصات منتظمة وإبلاغ طبيبك دائمًا بأي تغييرات، خاصة إذا كانت هذه التغييرات تؤثر سلبًا على أي جزء من حياتك.