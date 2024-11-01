ماذا يحدث لهزات الجماع عندما يكون عمرك 50 عامًا أو أكبر؟

مع التقدم في السن يأتي قارب كامل من التغييرات. في حين أن الكثير منها ليس للأفضل تمامًا، فمن الذي يحتاج إلى آلام الظهر المستمرة التي ترفض الزوال؟ – بعض هذه التغييرات إيجابية في الواقع. والنساء، على وجه الخصوص، محظوظات في هذا المجال. من المؤكد أن انقطاع الطمث ليس مجرد نزهة في الحديقة، ولكن بمجرد اكتماله، لن يعد هناك ما يدعو للقلق بشأن الدورة الشهرية، وتشنجات الدورة الشهرية، والفوضى الهرمونية التي تجلبها الدورة الشهرية. هناك أيضًا تحول في هزات الجماع — سواء في كيفية تحقيقها أو كيفية تجربتها.

وفقًا لمسح أجراه معهد كينزي وكوزموبوليتان عام 2024، فإن الجنس وهزات الجماع تتحسن مع تقدم العمر، وفقًا للوقاية. من بين أكثر من 3000 امرأة تمت مقابلتهن في الاستطلاع، قال ما يقرب من 75% أن عمرهن لم يؤثر سلبًا على هزات الجماع، بينما قالت 20% أن التقدم في السن يجعل هزات الجماع أكثر إشباعًا مما كانت عليه في شبابهن. وقد وجد أيضًا أن معدل النشوة الجنسية أثناء ممارسة الجنس مع الشريك لهؤلاء النساء كان هائلاً بنسبة 57٪.

في حين أن بعض هذه التغييرات في هزات الجماع والرضا الجنسي يمكن أن تعزى إلى الحكمة والفهم الأعمق لجسد الشخص الذي يأتي مع مرور الوقت، إلا أن هناك ما هو أكثر من ذلك. تحدثت هيلث دايجست حصريًا مع الدكتورة جنيفر ليتنر، وهي عالمة في علم الجنس ومؤسسة Embrace Sexual Wellness، حول الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات الإيجابية.