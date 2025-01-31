ماذا يعني أن يكون لدى الميكروويف طبخ مستشعر

أصبحت أفران الميكروويف على الفور راحة المطبخ النهائية عندما ظهرت لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي ، وقد نمت فوائدها بشكل كبير نظرًا لميزاتها المتوسعة باستمرار ، مما يتيح لك استخدام الميكروويف لأكثر مما قد تدرك. على الرغم من أنه بالكاد جديد ، فإن طبخ المستشعر هو تفاصيل أساسية للكثيرين. مع بعض الضغط على زر لتخصيص احتياجاتك ، يراقب الميكروويف تلقائيًا ويخضع لطبخ الطعام المدفأة تمامًا دون أي تخمين. إنها ميزة سهلة لأي مبتدئ لاستخدامها دون اتجاه كبير ، وحتى الأطفال يمكنهم تعلم صنع طعامهم الخاص مع الميزة المفيدة. ولكن عندما تفهم كيفية عمل طهي المستشعر ، ستكتشف بعض الطرق البسيطة لضمان نتائج أفضل.

يتضمن طهي المستشعر في الميكروويف مستشعر رطوبة صغير يتصل بلوحة التحكم في الميكروويف. يمكنك وضع طعامك في الميكروويف وتحديد خيار الطهي المستشعر أو اختيار نوع الطعام. غالبًا ما تحتوي الموجات الدقيقة على خيارات طهي المستشعر للعديد من الأطعمة ، مثل الخضروات الطازجة أو المجمدة أو البطاطا أو الفشار. عندما تقوم باختيارك ، يبدأ الطبق في الطهي. يقوم المستشعر بضبط مستوى الطاقة باستمرار ووقت الطهي حتى يتم تسخين الطعام تمامًا. يقوم الميكروويف بالمراقبة ، حتى تتمكن من ضبطه ، ونسيانه ، والتركيز على مهام الطهي الأخرى. يبدأ الموقت عندما يحدد المستشعر أن الطعام تقريبًا ، مما يمنع الأطعمة التي تم إهمالها أو التدفئة غير المتكافئة.