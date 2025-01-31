ماذا يعني أن يكون لدى الميكروويف طبخ مستشعر

أصبحت أفران الميكروويف على الفور راحة المطبخ النهائية عندما ظهرت لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي ، وقد نمت فوائدها بشكل كبير نظرًا لميزاتها المتوسعة باستمرار ، مما يتيح لك استخدام الميكروويف لأكثر مما قد تدرك. على الرغم من أنه بالكاد جديد ، فإن طبخ المستشعر هو تفاصيل أساسية للكثيرين. مع بعض الضغط على زر لتخصيص احتياجاتك ، يراقب الميكروويف تلقائيًا ويخضع لطبخ الطعام المدفأة تمامًا دون أي تخمين. إنها ميزة سهلة لأي مبتدئ لاستخدامها دون اتجاه كبير ، وحتى الأطفال يمكنهم تعلم صنع طعامهم الخاص مع الميزة المفيدة. ولكن عندما تفهم كيفية عمل طهي المستشعر ، ستكتشف بعض الطرق البسيطة لضمان نتائج أفضل.
يتضمن طهي المستشعر في الميكروويف مستشعر رطوبة صغير يتصل بلوحة التحكم في الميكروويف. يمكنك وضع طعامك في الميكروويف وتحديد خيار الطهي المستشعر أو اختيار نوع الطعام. غالبًا ما تحتوي الموجات الدقيقة على خيارات طهي المستشعر للعديد من الأطعمة ، مثل الخضروات الطازجة أو المجمدة أو البطاطا أو الفشار. عندما تقوم باختيارك ، يبدأ الطبق في الطهي. يقوم المستشعر بضبط مستوى الطاقة باستمرار ووقت الطهي حتى يتم تسخين الطعام تمامًا. يقوم الميكروويف بالمراقبة ، حتى تتمكن من ضبطه ، ونسيانه ، والتركيز على مهام الطهي الأخرى. يبدأ الموقت عندما يحدد المستشعر أن الطعام تقريبًا ، مما يمنع الأطعمة التي تم إهمالها أو التدفئة غير المتكافئة.
من الجدير فهم كيفية عمل تسخين مستشعر الميكروويف
يكتشف مستشعر فرن الميكروويف القياسي الرطوبة في تجويف الفرن. مع ارتفاع درجة حرارة الطعام ، ينتقل البخار إلى المستشعر ، ويخبره ما إذا كان الطعام يطبخ بشكل كاف وأن يتكيف حتى للتدفئة. معرفة ذلك ، هناك طرق بسيطة للحصول على النتائج المثلى عند استخدام وظيفة مستشعر الميكروويف. ابدأ بداخل فرن جاف. يعد ترك الرطوبة في التجويف خطأً شائعًا أثناء استخدام فرن الميكروويف ، حيث يمكن أن يخلق البخار على المستشعر ويعطي فكرة غير دقيقة عن مدة طهي الطعام.
نظرًا لأن المستشعر يتحقق من الرطوبة ، فإن الحفاظ على الأطباق المغطاة بشكل فضفاض أمر حيوي. إذا تركت ختمًا ضيقًا ، فستبقى الرطوبة محاصرة في الطبق ، مما يؤدي غالبًا إلى طعام محموم. اترك الأغطية فضفاضة ، وكزة ثقوب تنفيس في أغطية غلاف بلاستيكية لإطلاق البخار.
لضمان قيام المستشعر بدقة برطمة التجويف ، يجب عليك أيضًا ترك الباب مغلقًا حتى يبدأ المؤقت. افتحه مبكرًا جدًا ، وستصدر Steam. سيؤدي المستشعر بعد ذلك إلى تغيير الوقت الذي يستغرقه الانتهاء ، مما يتسبب في طهي الطعام بشكل غير صحيح. عندما يبدأ المؤقت ، انتهى المستشعر بإجراء التعديلات ، بحيث يمكنك فتح الفرن بأمان لتحريك طعامك. هناك العديد من الاعتبارات عند شراء ميكروويف ، ولكن يجب أن تكون وظائف طهي مستشعر الجودة مصدر قلق كبير إذا كنت تريد الراحة الكاملة التي يمكن أن توفرها هذه الأجهزة المفيدة.