ماذا يعني إذا كانت جزازتك ذاتية الدفع

في حين أن عطلات نهاية الأسبوع من المفترض أن تكون وقتًا للاسترخاء أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، فغالبًا ما يكون هناك عمل روتيني في الفناء الخلفي يستغرق وقتًا أطول بكثير مما نرغب: قص العشب. في حين أن النتيجة النهائية ستحول حديقتك إلى واحة خضراء، فعندما تكون في خضم الدفع عبر رقعة صعبة بشكل خاص، كل ما تريده هو أن تنتهي. حتى لو كانت حديقتك صغيرة، فسوف تظل تتعرق كثيرًا أثناء استخدام جزازة العشب القياسية، وسوف تتوق قريبًا إلى هذا الزجاج الفاتر من شيء ما لإرواء عطشك. على الرغم من أننا لا نستطيع مساعدتك في التغلب على الاضطرار إلى جز العشب (باستثناء الدفع لشخص آخر للقيام بذلك)، إلا أنه يمكننا توجيهك في اتجاه نوع معين من جزازة العشب مما يجعل المهمة أسهل كثيرًا. إنها جزازة ذاتية الدفع، وهي واحدة من أفضل أنواع جزازات العشب إذا كنت تريد إزالة الكثير من العمل الشاق الذي يتطلبه قص العشب.
من الشائع التفكير في جزازة العشب ذاتية الدفع باعتبارها تلك التي تجلس عليها وتتجول حول الفناء. ما نتحدث عنه هنا، مع ذلك، هو الجزازة الخلفية التي تحرك نفسها للأمام بينما تقوم أنت بتوجيهها إلى أين تذهب. إنه يستخدم نظام قيادة للمضي قدمًا، مما يعني تمرينًا أقل إرهاقًا بالنسبة لك وقصًا إجماليًا أسرع. إذا كنت في السوق لشراء مثل هذه الجزازة، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها.
الملامح الرئيسية لجزازة العشب ذاتية الدفع
عندما يتعلق الأمر بالاختلافات الرئيسية بين جزازة العشب ذاتية الدفع وجزازة العشب المدفوعة، فمن الجيد أن تعرف أولاً سبب شراء معظم الناس لها. تعتبر الجزازات ذاتية الدفع مناسبة تمامًا للساحات الكبيرة ذات المساحة الكبيرة للقص. إنها مفيدة تمامًا في ساحة صغيرة، خاصة إذا لم تكن صغيرًا ومناسبًا كما اعتدت أن تكون من قبل. ستجد خيارين رئيسيين مع النماذج ذاتية الدفع: تلك ذات السرعة الواحدة وتلك ذات السرعات المتغيرة. الأول واضح تمامًا، حيث أن الجزازة ستتحرك للأمام بسرعة محددة واحدة. باستخدام النماذج ذات السرعة المتغيرة، يمكنك التحكم في السرعة التي تتحرك بها للأمام. يكون هذا مفيدًا عندما تعمل حول عوائق مثل الأثاث الخارجي والأشجار وأسرة الحديقة وترغب في إبطاء السرعة. مثل لويس هاميلتون، بمجرد وصولك إلى الخطوط المستقيمة مرة أخرى، يمكنك الانطلاق بأقصى سرعة.
ستحتاج بعد ذلك إلى الاختيار بين الدفع بالعجلات الأمامية، والدفع الخلفي، والجزازة ذات الدفع الرباعي. يقدم كل واحد معالجة وأداء مختلفين قليلاً. ستجد هذا النوع من الجزازة في كلا الطرازين السلكي واللاسلكي، مثل جزازة العشب الكهربائية اللاسلكية من EGO. أما بالنسبة للتكلفة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن نسمع أن جزازات العشب ذاتية الدفع أغلى من نماذج الدفع القياسية. ستلاحظ أيضًا بسرعة كبيرة أن جزازات العشب هذه أثقل قليلاً من نماذج الدفع، مع إضافة بعض الأجزاء الإضافية مثل مكونات المحرك وعلبة التروس إلى الوزن.
الاختيار بين الدفع بالعجلات الأمامية، والدفع الخلفي، والدفع الرباعي
تعد معرفة أي من العجلات يتم تشغيلها قرارًا مهمًا عند شراء جزازة ذاتية الدفع. هناك بعض العوامل التي ستحتاج إلى أخذها في الاعتبار، مثل زاوية حديقتك، وما إذا كانت هناك تربة فضفاضة للتنقل فيها، وعدد العوائق التي ستحتاج إلى التغلب عليها أثناء الجز. بدءًا من الدفع بالعجلات الأمامية (FWD)، يعد المناورة الأسهل بين الثلاثة حول حديقتك. نظرًا لتوجيه الطاقة إلى العجلات الأمامية، إذا كنت بحاجة إلى الدوران أو تبديل الاتجاه بسرعة، فكل ما عليك فعله هو رفع الجزازة عن عجلاتها الأمامية وسوف تتوقف عن الحركة. يمكنك بعد ذلك إعادة زاوية الأنف وإسقاطه، وسيتحرك مرة أخرى. إذا كان لديك حديقة مسطحة بها الكثير من أحواض الزهور أو الأشجار المتعددة، فإن الدفع بالعجلات الأمامية هو الخيار الأفضل.
تدفع جزازة العشب ذات الدفع الخلفي (RWD) كل القوة إلى العجلات الخلفية، مما يمنحك قدرًا كبيرًا من الجر أثناء العمل في العشب المنحدر. إنها مناسبة تمامًا لقص حديقتك أعلى التل حيث ستحتاج إلى قبضة إضافية. يمنحك الطراز الأخير، وهو نظام الدفع الرباعي (AWD)، مزايا كل من الدفع الأمامي والدفع الخلفي. مع انتقال القوة إلى جميع العجلات، ستحصل على قوة جر رائعة أثناء الجز، حيث يمكنك التعامل مع التلال والتربة الرخوة بسهولة. فكر في الأمر كشاحنة ذات دفع رباعي، ولكن لحديقتك. من بين الثلاثة، سيكون FWD في معظم الحالات هو نموذج جزازة العشب الأقل تكلفة.