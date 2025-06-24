ماذا يعني إذا كان الطلاء الخاص بك “التماسيح” (وهل من المرجح أن يحدث في الصيف؟)

من النوافذ الزجاجية الملطخة إلى الجص المنحوت بشكل معقد ، أرضيات الباركيه إلى الفتحات المغطاة ، هناك الكثير من الميزات التي تضيف سحر إلى المنازل التاريخية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمنازل القديمة التي كانت مغلفة بالطلاء الخارجي القائم على الزيت ، يمكن أن تخلق درجات الحرارة المتقلبة تأثيرًا مكتوهًا يجعل حتى أفضل الخصائص تبدو متوفرة ومرتديًا. وفقًا لـ Nick Slavik ، مالك شركة Nick Slavik Painting & Restoration Co. ، يسمى هذا التأثير المتقشر “التمساح بالطلاء” ، وهي ظاهرة ستراها فقط في المنازل التي لم يتم رسمها منذ عدة عقود.
في مقابلة حصرية مع House Digest ، قال Slavik إن التمساح “هو مؤشر على حالة الطلاء القديمة والجافة والتجوية.” قال خبير الرسم والترميم إنه يحدث للمنازل القديمة التي تم تغليفها بالدهانات التي لا تحتوي على مكونات “مرنة” حديثة. وأوضح سلافيك: “إننا نرى هذا بشكل شائع على المنازل التي تم بناؤها بين عامي 1880-1940 عندما كان الطلاء القائم على الزيت هو الأكثر شيوعًا”. وأضاف: “عندما يتجف ، يصبح جافًا وهشًا ويقلصًا مقارنة بالخشب – وهو الركيزة التي تتحرك مع درجة الحرارة والرطوبة”. هذه التغييرات ، التي عادة ما تكون أكثر عمقًا خلال فصل الصيف ، تتسبب في فصل الطلاء الأقدم عن انحياز الخشب أو القوباء المنطقية في المنازل القديمة. أثناء تحريكه ، يخلق تأثيرًا منقوشًا يشبه جلد التمساح.
يمكن أن يؤدي التمساح الطلاء إلى تعفن القضايا الهيكلية مع مرور الوقت
التأثير المقطوع هو من بين تقنيات الطلاء المزيفة التي ستحدث فرقًا كبيرًا في منزلك عند استخدامها بشكل ضئيل على كرسي أو طاولة. ولكن عندما يتم تغطية الجزء الخارجي من منزلك في الطلاء التمساح ، يبدو أنه يتم صيانته بشكل سيء ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الرطوبة. وقال نيك سلافيك لـ House Digest خلال مقابلته الحصرية: “يحدث التمساح على مدى فترة طويلة من الزمن ، وليس في موسم واحد أو تغيير مؤقت”. سواء أكنت ترسم الجزء الخارجي من منزلك أثناء درجات حرارة أكثر دفئًا أو أكثر برودة ، فأخبرنا أن الطقس لا يؤثر على الكثير – إنه عمر ونوع الطلاء المهم. “الطلاء القائم على الزيت والطلاء الأقدم والمينا سيكون له ميل إلى (التمساح)” ، أشار سلافيك.
“يحدث التمساح على الخارجيات في أغلب الأحيان – وسأضغوط بشدة لتذكر الوقت الذي رأيت فيه التمساح الداخلي ما لم يتم تسخين منزل تاريخي/تم تسخينه على مدار عقود” ، أوضح. قال خبير الترميم أن الطلاء والطقس القائم على الزيت والوقت هم العناصر الثلاثة اللازمة للطلاء للتماسيح. إذا كنت تقوم باستعادة منزل تاريخي قام بتماسيح الطلاء إما على المناطق الداخلية أو الخارجية ، فمن المهم معالجته في أقرب وقت ممكن. إذا تمكنت من رؤية شقوق في سطح المادة ، فأنت تواجه بالفعل احتمال أن تكون الرطوبة تزحف إلى أي صدع صغير يمكن أن تجده. هذا يرفع الطبقة العلوية من الطلاء ، ويقشرها بعيدًا عن الطبقة أدناه أو الهيكل نفسه. في منازل الخشب ، يمكن أن يؤدي التمساح الطلاء إلى مشاكل تعفن خطيرة.
الدهانات الخارجية الحديثة لن يتمسح مثل الصيغ القديمة القائمة على الزيت
وقال نيك سلافيك خلال مقابلته الحصرية مع House Digest: “إذا كنت تستخدم أي طلاء خارجي أو داخلي عالي الجودة عالي الجودة ، فإن فرص التمساح بالطلاء هي صفر تقريبًا ، ما لم يكن هناك خطأ بشري أو ظروف الطقس القاسية”. “لم أر طلاءًا مطبقًا في السنوات الخمسين الماضية التي تم التمسك بها.” وأضاف خبير الترميم أنه حتى لو كنت تستخدم ميناًا داخليًا يعتمد على الزيت على السطح الخارجي للخشب ، فقد يستغرق الأمر في أي مكان من 10 إلى 30 عامًا لتكرار الحالة. وقال سلافيك أيضًا إنه على الرغم من أن التمساح لا يسببه الطلاء الرصاص ، بسبب عمره ، “الطلاء الذي أن التماسيح هو نفس الطلاء الذي يتضمن عادة الرصاص”. وأوضح أن هناك جدول زمني متداخل عندما يتعلق الأمر بالدهانات الخارجية القائمة على الزيت والدهانات الرصاص ، ولكن المكونات القائمة على الزيت ، وليس الرصاص ، هي السبب الرئيسي.
لإصلاح الطلاء التمساح ، ستحتاج إلى التركيز على الإعدادية السطحية الجيدة وإصلاح التعفن والتحضير قبل إعادة الطلاء. أولاً ، قم بتخليص سطح أي طلاء تقشر باستخدام سكين معجون أو مزيل كيميائية ، اعتمادًا على عدد طبقات الطلاء التي يجب إزالتها. بعد ذلك ، يجب أن تملأ أي تشققات أو ثقوب قبل أن تصنف السطح ناعمًا تمامًا. اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب التعرض للطلاء الرصاص. أخيرًا ، قبل استخدام الطلاء الخارجي الحديث بخصائص مرنة تجعله مقاومًا تمامًا للرطوبة ، استخدم تمهيديًا عالي الجودة لإغلاق السطح الخارجي للخشب لإنشاء سطح أملس للغاية للطلاء.