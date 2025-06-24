ماذا يعني إذا كان الطلاء الخاص بك “التماسيح” (وهل من المرجح أن يحدث في الصيف؟)

من النوافذ الزجاجية الملطخة إلى الجص المنحوت بشكل معقد ، أرضيات الباركيه إلى الفتحات المغطاة ، هناك الكثير من الميزات التي تضيف سحر إلى المنازل التاريخية. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمنازل القديمة التي كانت مغلفة بالطلاء الخارجي القائم على الزيت ، يمكن أن تخلق درجات الحرارة المتقلبة تأثيرًا مكتوهًا يجعل حتى أفضل الخصائص تبدو متوفرة ومرتديًا. وفقًا لـ Nick Slavik ، مالك شركة Nick Slavik Painting & Restoration Co. ، يسمى هذا التأثير المتقشر “التمساح بالطلاء” ، وهي ظاهرة ستراها فقط في المنازل التي لم يتم رسمها منذ عدة عقود.

في مقابلة حصرية مع House Digest ، قال Slavik إن التمساح “هو مؤشر على حالة الطلاء القديمة والجافة والتجوية.” قال خبير الرسم والترميم إنه يحدث للمنازل القديمة التي تم تغليفها بالدهانات التي لا تحتوي على مكونات “مرنة” حديثة. وأوضح سلافيك: “إننا نرى هذا بشكل شائع على المنازل التي تم بناؤها بين عامي 1880-1940 عندما كان الطلاء القائم على الزيت هو الأكثر شيوعًا”. وأضاف: “عندما يتجف ، يصبح جافًا وهشًا ويقلصًا مقارنة بالخشب – وهو الركيزة التي تتحرك مع درجة الحرارة والرطوبة”. هذه التغييرات ، التي عادة ما تكون أكثر عمقًا خلال فصل الصيف ، تتسبب في فصل الطلاء الأقدم عن انحياز الخشب أو القوباء المنطقية في المنازل القديمة. أثناء تحريكه ، يخلق تأثيرًا منقوشًا يشبه جلد التمساح.