ماذا يعني إذا وجدت ثقوبًا صغيرة في سياجك

في حين أن الأسوار الخشبية هي خيار شائع دائمًا لأصحاب المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها ليست خالية من القلق. يجب عليك تحديث اللمسات النهائية بانتظام، سواء كانت طلاءًا أو طلاءًا، والتحقق من السلامة الهيكلية للخشب. جزء حيوي من نصائح صيانة السياج الخشبي لإبقائه نظيفًا طوال العام هو البحث عن الثقوب الصغيرة التي يمكن أن تشير إلى مشاكل أكبر بكثير. من المحتمل أن يكون غزو الحشرات الجائعة أو الباحثة عن أعشاش هو مصدر القلق الأول لأصحاب السياج الخشبي، يليه بعض المشاكل المزعجة بنفس القدر، على الرغم من أنها أقل شيوعًا والتي تنطوي على عدو من النوع ذو الريش، وهو أحد السمات الطبيعية للخشب، والطقس.
يعد النحل النجار، الموجود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، السبب الأكثر شيوعًا لثقوب السياج الصغيرة. تترك ثقوبًا يبلغ قطرها نصف بوصة (أعشاشها)، أحيانًا مع تلطيخ أصفر ونحاس (نشارة الخشب) بالأسفل، في الخشب. في معظم الحالات، تسبب هذه الحشرات المحلية المفيدة أضرارًا قليلة جدًا، ولا تحتاج إلى علاج – فأنت تريد جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وفناءك، أليس كذلك؟ إنهم يفضلون أنواع الأشجار الناعمة مثل الصنوبر والأرز والخشب الأحمر بدون معالجة سطحية، لذا فإن التأكد من بقاء سياجك مطليًا أو ملطخًا بشكل جيد يعد أمرًا وقائيًا. بدلًا من ذلك، قم بوضع معجون خشب الأنابيب أو السد أو إدخال قطع صغيرة من الأوتاد في الثقوب في أواخر الصيف عندما يطير النسل في الحظيرة. يمكنك أيضًا استبدال الألواح التالفة بوضع الألواح القديمة في حديقتك لجذب النحل بدلاً من ذلك. تعتبر الضوابط الكيميائية، مثل غبار المبيدات الحشرية، هي الملاذ الأخير ويجب تطبيقها في الصيف أو أوائل الربيع لتجنب موسم التعشيش.
ما وراء النحل النجار: المزيد من الحشرات وغيرها من مسببات الثقب
النحل النجار ليس الحشرات الوحيدة التي يتعامل معها أصحاب السياج الخشبي. تخلق خنافس البودرة (الاسم الذي يشمل عشرات الأنواع) ثقوبًا صغيرة جدًا، يبلغ قياسها حوالي 1/32 بوصة إلى 1/16 بوصة. كما هو الحال مع النحل النجار، يمكنك منع الإصابة عن طريق طلاء السياج أو تلطيخه. إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فاستبدل اللوحات المتضررة. حيث تأكل هذه الخنافس الخشب، يحفر النمل النجار في الأسوار ليصنع أعشاشًا. النمل الأبيض الجاف يفعل كلا الأمرين. تشبه ثقوبها مجموعة من القنوات الطويلة التي يوجد بالقرب منها نفايات وحشرات ميتة. يسبب كل من النمل الحفار والنمل الأبيض أضرارًا جسيمة إذا تركت مستعمراتهم دون رادع. أفضل الطرق لمنع النمل الأبيض من مضغ سياجك الخشبي – والنمل الحفار، في هذا الصدد – هي تحديد العش وإبادته.
من الممكن أيضًا أن تتعامل مع نقار الخشب. إنهم ينجذبون إلى الحشرات التي تعيش في سياجك الخشبي وسيقومون بحفر ثقوب في الألواح للحصول على وجبة خفيفة. استبدل الألواح والأعمدة المتضررة من الحشرات بخشب جديد معالج، وامنح الزائرين ذوي الريش القديمة كطعم. يقومون أحيانًا أيضًا بحفر ثقوب صغيرة في موسم التزاوج لإحداث ضوضاء. استخدم وسائل ردع الطيور الإنسانية لإبعادها. ربما ظهرت عقدة من اللوح الخشبي. يمكن أن تؤدي العوامل الجوية – التآكل أو الاضمحلال أو التعفن – إلى إحداث ثقوب في السياج بمرور الوقت. في جميع هذه الحالات، يمكن ترقيع الثقوب الفردية والصغيرة باستخدام معجون الخشب أو حشو الخشب وبعض الصنفرة.