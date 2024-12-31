ماذا يعني إذا وجدت ثقوبًا صغيرة في سياجك

في حين أن الأسوار الخشبية هي خيار شائع دائمًا لأصحاب المنازل في الولايات المتحدة، إلا أنها ليست خالية من القلق. يجب عليك تحديث اللمسات النهائية بانتظام، سواء كانت طلاءًا أو طلاءًا، والتحقق من السلامة الهيكلية للخشب. جزء حيوي من نصائح صيانة السياج الخشبي لإبقائه نظيفًا طوال العام هو البحث عن الثقوب الصغيرة التي يمكن أن تشير إلى مشاكل أكبر بكثير. من المحتمل أن يكون غزو الحشرات الجائعة أو الباحثة عن أعشاش هو مصدر القلق الأول لأصحاب السياج الخشبي، يليه بعض المشاكل المزعجة بنفس القدر، على الرغم من أنها أقل شيوعًا والتي تنطوي على عدو من النوع ذو الريش، وهو أحد السمات الطبيعية للخشب، والطقس.

يعد النحل النجار، الموجود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، السبب الأكثر شيوعًا لثقوب السياج الصغيرة. تترك ثقوبًا يبلغ قطرها نصف بوصة (أعشاشها)، أحيانًا مع تلطيخ أصفر ونحاس (نشارة الخشب) بالأسفل، في الخشب. في معظم الحالات، تسبب هذه الحشرات المحلية المفيدة أضرارًا قليلة جدًا، ولا تحتاج إلى علاج – فأنت تريد جلب المزيد من الملقحات إلى حديقتك وفناءك، أليس كذلك؟ إنهم يفضلون أنواع الأشجار الناعمة مثل الصنوبر والأرز والخشب الأحمر بدون معالجة سطحية، لذا فإن التأكد من بقاء سياجك مطليًا أو ملطخًا بشكل جيد يعد أمرًا وقائيًا. بدلًا من ذلك، قم بوضع معجون خشب الأنابيب أو السد أو إدخال قطع صغيرة من الأوتاد في الثقوب في أواخر الصيف عندما يطير النسل في الحظيرة. يمكنك أيضًا استبدال الألواح التالفة بوضع الألواح القديمة في حديقتك لجذب النحل بدلاً من ذلك. تعتبر الضوابط الكيميائية، مثل غبار المبيدات الحشرية، هي الملاذ الأخير ويجب تطبيقها في الصيف أو أوائل الربيع لتجنب موسم التعشيش.