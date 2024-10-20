ماذا يعني تناول الإيبوبروفين يسبب التعرق الليلي

من بين جميع تجارب غرفة النوم غير السارة التي يمكنك تجربتها، يحتل التعرق الليلي مرتبة عالية جدًا. الاستيقاظ غارقًا (هل ظهرت سحابة ممطرة في غرفة نومك؟) يمكن أن يجعلك تشعر بالارتباك وعدم الراحة.

على الرغم من أن التعرق الليلي يميل إلى أن يكون مرتبطًا بشكل شائع بالنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت ولأسباب عديدة لدى كل من الرجال والنساء. وهي تحدث في كثير من الأحيان للأشخاص في جميع مراحل الحياة أكثر مما قد تتوقعه: وفقًا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، أبلغ ما يصل إلى 41٪ من الأشخاص إلى أطباء الرعاية الأولية عن تعرضهم للتعرق الليلي.

ما الذي يجعل جسمك يتعرق فجأة أثناء نومك؟ الجواب هو “هذا يعتمد”. وكما لاحظت مايو كلينيك، يمكن أن يكون التعرق الليلي مرتبطًا بكل شيء بدءًا من القلق وحتى حمى الوادي. ومع ذلك، قد يكون هناك سبب غير شائع مهم بشكل خاص للتفكير فيه إذا كنت تتناول الكثير من منتجات مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID)، بما في ذلك الأيبوبروفين.

لفهم العلاقة بين التعرق الليلي والإيبوبروفين، توجهت هيلث دايجست إلى الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في شركة وان أوك ميديكال. يوضح الدكتور سينغ أنه على الرغم من ندرة ذلك، إلا أن أجسام بعض الأشخاص تتفاعل مع تناول الإيبوبروفين من خلال نوبات من التعرق الليلي.