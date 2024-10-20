ماذا يعني تناول الإيبوبروفين يسبب التعرق الليلي

من بين جميع تجارب غرفة النوم غير السارة التي يمكنك تجربتها، يحتل التعرق الليلي مرتبة عالية جدًا. الاستيقاظ غارقًا (هل ظهرت سحابة ممطرة في غرفة نومك؟) يمكن أن يجعلك تشعر بالارتباك وعدم الراحة.
على الرغم من أن التعرق الليلي يميل إلى أن يكون مرتبطًا بشكل شائع بالنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت ولأسباب عديدة لدى كل من الرجال والنساء. وهي تحدث في كثير من الأحيان للأشخاص في جميع مراحل الحياة أكثر مما قد تتوقعه: وفقًا لإحصائيات الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، أبلغ ما يصل إلى 41٪ من الأشخاص إلى أطباء الرعاية الأولية عن تعرضهم للتعرق الليلي.
ما الذي يجعل جسمك يتعرق فجأة أثناء نومك؟ الجواب هو “هذا يعتمد”. وكما لاحظت مايو كلينيك، يمكن أن يكون التعرق الليلي مرتبطًا بكل شيء بدءًا من القلق وحتى حمى الوادي. ومع ذلك، قد يكون هناك سبب غير شائع مهم بشكل خاص للتفكير فيه إذا كنت تتناول الكثير من منتجات مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية: الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAID)، بما في ذلك الأيبوبروفين.
لفهم العلاقة بين التعرق الليلي والإيبوبروفين، توجهت هيلث دايجست إلى الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في شركة وان أوك ميديكال. يوضح الدكتور سينغ أنه على الرغم من ندرة ذلك، إلا أن أجسام بعض الأشخاص تتفاعل مع تناول الإيبوبروفين من خلال نوبات من التعرق الليلي.
التدخل في توازن حرارة الجسم الطبيعي
ما هو الشيء الذي يمكن أن يسببه الإيبوبروفين في التعرق الليلي لدى بعض الأفراد؟ يوضح الدكتور جيسون سينغ أن الإيبوبروفين يمكن أن يتداخل مع تخليق البروستاجلاندين والتنظيم الحراري. ونتيجة لذلك، يقول: “إن هذا التداخل قد يعطل قدرة الجسم على التحكم في درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى زيادة التعرق، خاصة في الليل”.
هناك الكثير من العلوم التي تلعب دورًا في وصف الدكتور سينغ. أولاً، تستجيب البروستاجلادين للأضرار التي تلحق بأنسجة الجسم، والتي تحددها عيادة كليفلاند بأنها طبيعية. ومع ذلك، يمكن للبروستاجلاندين في بعض الأحيان أن يتجاوز الحد ويسبب الالتهاب، مما قد يؤدي إلى الألم. واستجابة للألم، يتناول الفرد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مثل الأيبوبروفين. يتوقف تخليق البروستاجلاندين، لكن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن النظام، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الأساسية (مثل الحمى) ويؤدي إلى التعرق الليلي.
مرة أخرى، قد يبدو هذا النوع من عدم التوازن كظاهرة غير عادية، لكن WebMD يدرج الأيبوبروفين كواحد من الأدوية العديدة التي يمكن أن تؤدي إلى التعرق الليلي. لذلك، قد يكون من المفيد إعادة تقييم استخدامك المنتظم للإيبوبروفين إذا كنت أنت وطبيبك تشك في وجود صلة بينه وبين التعرق الليلي المستمر.
أحاول ألا أتعرق
والخبر السار هو أنه على الرغم من أن التعرق الليلي غير المتكرر أمر مزعج، إلا أن هذه الحالة ليست شيئًا يدعو للقلق. ومع ذلك، بالنسبة للتعرق الليلي المستمر، يوصي الدكتور جيسون سينغ بطلب الرعاية الطبية وإجراء فحص كامل للدم أو فحص مستوى الهرمونات.
يقول الدكتور سينغ: “ما أقوله لمرضاي هو أنه إذا كانوا يعانون من تعرق ليلي غير مبرر، فمن المهم تتبع الأعراض ومراجعة الأدوية والأخذ في الاعتبار العوامل البيئية مثل درجة حرارة الغرفة والفراش”. “يساعد هذا النهج على استبعاد الحالات الكامنة المحتملة مثل العدوى، أو الاختلالات الهرمونية، أو في حالات نادرة، بعض أنواع السرطان، مما يضمن العلاج المناسب إذا لزم الأمر.”
إذا وجدت أنك لا تزال تعاني من التعرق الليلي بعد استبعاد المشكلات الأكثر خطورة والأسباب المحتملة، فقد ترغب في العودة إلى نظامك الغذائي. تحذر مؤسسة النوم من تناول الأطعمة الدهنية والسكرية والتوابل في وقت قريب جدًا من وقت النوم إذا كنت تستيقظ باستمرار وتبدو وكأنك ذهبت للتو للسباحة.