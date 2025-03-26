ماذا يعني توقيع العمالقة راسل ويلسون لآرون رودجرز

آرون رودجرز ينفد من الخيارات.

قرر العمالقة الانتقال من اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا وهو يتوسل إلى خطوته التالية ، موافقًا على عقد مدته عام واحد يصل إلى 21 مليون دولار يوم الثلاثاء مع راسل ويلسون البالغ من العمر 36 عامًا ، والذي سيحصل على 10.5 مليون دولار مضمون.

لذا ، سيركب العمالقة مع ويلسون ، وهو Jameis Winston الموقّعة مؤخرًا ، وتومي ديفيتو ، وربما اختيار مسودة في قاعة قورتربك.

هذا يترك رودجرز بشكل أساسي إذا كان يريد العودة إلى اتحاد كرة القدم الأميركي للموسم الحادي والعشرين.

بيتسبرغ ستيلرز

التقى رودجرز مع Steelers Brass في منشأة الفريق يوم الجمعة ، مما يشير إلى اهتمام كلا الجانبين بالتعاون ، على الرغم من عدم التوصل إلى صفقة في ذلك الوقت.

كان لدى ستيلرز ويلسون وجوستين فيلدز الموسم الماضي ، لكنهم خسروا كلا اللاعبين أمام فرق نيويورك ، حيث وقعت الطائرات الحقول على عقد مدته سنتان بقيمة 40 مليون دولار عندما بدأت الوكالة الحرة.

أعاد بيتسبرغ ماسون رودولف بعد أن أمضى سنة واحدة مع جبابرة ، على الرغم من أن يكون له بداية في فريق مع تطلعات البطولة سيكون غير ملهم.

قال نجم Steelers Cam Heyward منذ فترة طويلة ، وهو مؤيد لاعب كرة قدم مدته سبع مرات ، مؤخرًا في بودكاسته “ليس فقط كرة القدم” إنه لن يخرج عن طريقه لتجنيد رودجرز ، ويخبره بشكل أساسي إذا كان يريد أن يكون هناك ، ثم الاشتراك. وإذا لم يكن كذلك ، تحرك على طول.

قال هيوارد: “أنا لا أفعل هذا التراجع الظلام. لا أحتاج إلى أي من هذه الهراء”. “إما أنك تريد أن تكون بيتسبرغ ستيلر أو لا تفعل ذلك. هذا أمر بسيط. هذا هو الملعب. إذا كنت تريد مني التوظيف ، فهذا هو الملعب التجميد. بيتسبرغ ستيلرز ، إذا كنت تريد أن تكون جزءًا منه ، فليكن ذلك.

إذا لم ينجح الأمر بين الجانبين …

التقاعد

على الرغم من أن أوراق الشاي تشير إلى أن رودجرز يريد الاستمرار في اللعب-لا يرغب في الخروج بموسم من 5 إلى 12 مع الطائرات-يمكنه اختيار الركوب إلى غروب الشمس في ماليبو بعد نزهة أخرى للبحث عن النفس على الشاطئ.

يمكنه العودة إلى منبره الأسبوعي على “The Pat McAfee Show” ، بدء تشغيل بودكاست أو بدء منتجع Ayahuasca الخاص به.

ما لم يكن الفريق هو حقًا يريد أن يلعب من أجل الاتصال.

مينيسوتا الفايكنج

ذكرت The Athletic في وقت سابق من هذا الشهر أن Rodgers أراد الانضمام إلى Vikings ، وهو فريق ينطلق من موسم 14 فوزًا يمثل أعظم فرصة له في العودة إلى Super Bowl.

مع مغادرة سام دارنولد إلى Seahawks و JJ McCarthy بعد أن فاتت موسم الصاعد بالكامل بعد جراحة الركبة ، كان رودجرز يمنح المدرب الرئيسي كيفن أوكونيل وشركاه المزيد من الوقت لإعداد مكارثي.

لكن NFL Network ثم ذكرت الأسبوع الماضي أن الفايكنج كانوا “لا يتابعون” رودجرز ، ويعتزمون المتداول مع مكارثي كبداية للفريق.

إذا كانت هذه هي الخطة حقًا ، ومع ذلك ، لم يخبر أحد مكارثي.

قال الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا في مقابلة مع كاي آدمز في “Up & Adams” أن الفايكنج “لم يخبروه” أنه بداية ، وهو ما قاله إنه سعيد لأنه يريد أن يكسب الوظيفة ولم يتم تسليمه إليه.

لكنه يطلب من السؤال: هل أغلق الفايكنج الباب حقًا على رودجرز؟