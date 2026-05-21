ماذا يعني خروج دخان أزرق من جزازة العشب؟

عندما يكون هناك دخان يخرج من الآلة، يمكنك دائمًا توقع حدوث شيء سيئ. لذا، إذا بدأت جزازة العشب الخاصة بك في إنتاج دخان أزرق، فمن الطبيعي أن تشعر بالقلق. ومع ذلك، يمكن القول إن اللون الأزرق هو اللون الأقل إثارة للقلق الذي يمكن اكتشافه عند تدخين جزازة العشب. في معظم الحالات، يعني الدخان الأزرق أن الزيت وصل إلى مناطق في المحرك لا ينبغي أن يصل إليها، مثل غرفة الاحتراق أو مرشح الهواء.

يمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب. ربما تكون قد ملأت علبة المرافق بشكل زائد أثناء تغيير الزيت، أو استخدمت درجة زيت خاطئة، أو قلبت الجزازة على جانبها قليلاً أثناء تنظيف السطح أو تغيير الشفرة. وحتى تشغيل الماكينة على منحدر شديد الانحدار يمكن أن يؤدي إلى إزاحة الزيت؛ ولهذا تحذر إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) من تشغيل المحركات الصغيرة بزاوية أكبر من 15 درجة. بمجرد أن يتسرب الزيت إلى أحد مكونات المحرك الساخنة، فإنه يميل إلى الاحتراق على شكل دخان أبيض مزرق.

في هذه الحالات، غالبًا ما يظهر الدخان مؤقتًا ويختفي بمجرد حرق الزيت الزائد. اعتمادًا على كمية الزيت المستخدمة، قد يستغرق ذلك حوالي 15 دقيقة. ومع ذلك، إذا كان الدخان الأزرق مستمرًا وبدأت في ملاحظة مشكلات أخرى، مثل نتائج عكسية لجزازتك، فقد يكون ذلك أحد أعراض وجود جزء مسدود أو مكسور. ولكن لا داعي للقلق، فهناك بعض الفحوصات البسيطة التي يمكن أن تساعد في تضييق نطاق المشكلة.