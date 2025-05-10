ماذا يعني ذلك عندما لا تشعر “فارغًا” بعد التهدئة ولماذا يمكن أن يكون علامة تحذير خطيرة

مثل كتاب الأطفال العجوز يقول ، “كل شخص يفسر”. ربما يتم تشغيل روتين الحمام الخاص بك مثل Clockwork عدة مرات في اليوم ، أو ربما يتبع جسمك جدولًا أكثر استرخاءً. في كلتا الحالتين ، عندما تستدعي الطبيعة وتذهب أخيرًا ، هناك عادة شعور سريع بالراحة. يبدو الأمر كما لو كنت تنطلق من مشاكلك.
ولكن ماذا لو لم يأت هذا الشعور بالراحة؟ إذا انتهيت من التهدئة ولكن لا تزال تشعر وكأنها شيء ما تركت وراءها ، فقد يحاول جسمك إخبارك بشيء ما. بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع الإمساك المزمن أو الإسهال بسبب متلازمة القولون العصبي ، قد يكون هذا الشعور غير المكتمل مألوفًا إلى حد ما. بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تشير هذه الرغبة المستمرة أو عدم وجود “الفراغ” في بعض الأحيان إلى شيء أكثر خطورة ، مثل سرطان القولون والمستقيم.
يمكن للورم في القولون منع البراز جسديًا من المرور ، مما تسبب في الإحساس بأنك لم تختف تمامًا. قد تواجه أيضًا رغبة مستمرة في أنبوب أو الانتفاخ أو التشنج أو حتى التعب المستمر. وإذا لاحظت الدم في البراز الخاص بك ، فهذا علامة حمراء أخرى. على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تتداخل مع مشكلات هضمية أخرى ، يجب عليك أيضًا فهم عوامل الخطر وأي تغييرات في ظهور أنبوبك.
عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وعلامات أخرى من أنبوبك
يواجه الأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي من الاورام الحميدة القولون والمستقيم عالية الخطورة ، وظروف الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون أو مرض كرون ، أو تاريخ عائلي من سرطان القولون والمستقيم خطرًا أعلى من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. عادات نمط الحياة مهمة أيضا. يمكن أن تزيد العوامل مثل السمنة والتدخين وتعاطي الكحول الثقيل من فرصك (إليك كيفية خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم). نظرًا لأن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يتسلق مع تقدم العمر ، توصي فرقة عمل الخدمات الوقائية الأمريكية ببدء فحوصات روتينية في سن 45 عامًا.
لكن هذا لا يعني أن البالغين الأصغر سناً في حالة واضحة. وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإن سرطان القولون والمستقيم يظهر بشكل متزايد لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا. يقول Yale Medicine إنه يشهد المزيد والمزيد من جيل الألفية والجنرال في مكاتبهم ، ويحث طلاب الجامعات على الانتباه إلى علامات التحذير من سرطان القولون والمستقيم.
بصرف النظر عن إفراغ الأمعاء غير المكتمل ، فإن علامة أخرى للبحث عنها هي تغيير مفاجئ في شكل البراز. وفقًا لـ Commonspirit Health ، يمكن أن يتسبب سرطان القولون والمستقيم في أن يصبح أنبوبك نحيفًا جدًا ، وأحيانًا ضيقًا مثل قلم رصاص. يمكن أن يشير البراز الرقيق أو الورق غير المعتاد إلى انسداد في القولون أو المستقيم. يجب عليك أيضًا مراقبة المخاط أو غيرها من المواد غير العادية في أنبوبك. وبينما يمكن أن يكون الدم في البراز من أعراض سرطان القولون والمستقيم ، إلا أنه ليس موجودًا دائمًا.
الحالات الأخرى التي قد تكون مشابهة لأعراض سرطان القولون والمستقيم
إن الشعور بهذا الشعور بعدم الإكمال بعد أن تعني أنبوبك بالضرورة أن لديك سرطان القولون والمستقيم. يمكن أن تكون أيضًا علامة على الإمساك ، والتي يمكن أن تسببها مجموعة متنوعة من العوامل ، مثل التواصل المعطل بين عقلك والأمعاء ، والتغيرات في بكتيريا الأمعاء ، أو الإجهاد.
في بعض الحالات ، قد يرتبط هذا الشعور بعدم الإفراغ بالكامل بخلل وظيفي في الحوض. تحتاج عضلات أرضية الحوض إلى الاسترخاء عندما يكون لديك حركة الأمعاء ، وإذا بقيت ضيقة ، فقد تمنع الإخلاء التام.
الدم في البراز الخاص بك ليس دائمًا علامة على السرطان أيضًا. قد يكون ناتج عن البواسير ، والتي هي أوعية دموية منتفخة في المستقيم التي يمكن أن تنزف أثناء توتر.
على الرغم من أنه قد يشعر بالحرج للتحدث مع طبيبك حول مشكلات الأمعاء ، إلا أن الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نتائج العلاج. يبدأ الفحص غالبًا باختبار البراز الذي يبحث عن الدم أو الحمض النووي المتغير. بعض هذه يمكن القيام بها في المنزل. إذا ظهر شيء غير طبيعي ، فإن الخطوة التالية هي عادةً تنظير القولون للبحث عن أي من الاورام الحميدة أو النمو السرطاني في القولون.