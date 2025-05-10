ماذا يعني ذلك عندما لا تشعر “فارغًا” بعد التهدئة ولماذا يمكن أن يكون علامة تحذير خطيرة

مثل كتاب الأطفال العجوز يقول ، “كل شخص يفسر”. ربما يتم تشغيل روتين الحمام الخاص بك مثل Clockwork عدة مرات في اليوم ، أو ربما يتبع جسمك جدولًا أكثر استرخاءً. في كلتا الحالتين ، عندما تستدعي الطبيعة وتذهب أخيرًا ، هناك عادة شعور سريع بالراحة. يبدو الأمر كما لو كنت تنطلق من مشاكلك.

ولكن ماذا لو لم يأت هذا الشعور بالراحة؟ إذا انتهيت من التهدئة ولكن لا تزال تشعر وكأنها شيء ما تركت وراءها ، فقد يحاول جسمك إخبارك بشيء ما. بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع الإمساك المزمن أو الإسهال بسبب متلازمة القولون العصبي ، قد يكون هذا الشعور غير المكتمل مألوفًا إلى حد ما. بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تشير هذه الرغبة المستمرة أو عدم وجود “الفراغ” في بعض الأحيان إلى شيء أكثر خطورة ، مثل سرطان القولون والمستقيم.

يمكن للورم في القولون منع البراز جسديًا من المرور ، مما تسبب في الإحساس بأنك لم تختف تمامًا. قد تواجه أيضًا رغبة مستمرة في أنبوب أو الانتفاخ أو التشنج أو حتى التعب المستمر. وإذا لاحظت الدم في البراز الخاص بك ، فهذا علامة حمراء أخرى. على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تتداخل مع مشكلات هضمية أخرى ، يجب عليك أيضًا فهم عوامل الخطر وأي تغييرات في ظهور أنبوبك.