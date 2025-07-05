ماذا يعني ذلك عندما يجعلك حرقة في حالة حرقة غثيان

لدى حرقة الحرقة وسيلة للتسلل إليك ، وغالبًا ما تكون بعد تناول وجبة دهنية أو حمضية أو ثقيلة فقط. نظرًا لأنها استجابة مادية طبيعية ، فلا داعي للقلق عندما تشعر بإحساس محترق في صدرك. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، فإن 60 مليون شخص في أمريكا يعانون من حرقة كل شهر.

ولكن عندما تستمر حرقة في الإقرار ، قد يكون تحذيرًا بأنك قد تواجه مشكلة مزمنة أكثر. بعد كل شيء ، يمكن أن تكون الحرقة من أعراض مجموعة متنوعة من الحالات والأمراض ، بما في ذلك حصى المرارة والذبحة الصدرية. ومع ذلك ، فإن إحدى الطرق لتضييق ما يحدث بالفعل هو ما إذا كنت تعاني من الغثيان أم لا.

أولاً ، قد تتساءل عن سبب حلقتك على الإطلاق. السبب الأساسي هو أن العضلات الموجودة في أسفل المريء ، والتي تسمى العاصرة العاصرة المريء السفلى (LES) ، تشعر بالاسترخاء. تم تصميم LES الخاص بك لفتح ما يكفي للطعام والسوائل لدخول معدتك. ومع ذلك ، بمجرد مرورهم ، من المفترض أن يغلق LES. وبهذه الطريقة ، يتم احتجاز كل هذا الطعام في معدتك مع العصائر الحمضية الضرورية للهضم.

يحدث حرقة عندما تتفوق LES على الأطعمة والأحماض التي يتم هضمها جزئيًا لتشكيل طريق المريء. أثناء سفرهم نحو فمك ، من المحتم أن يزعجوا الأنسجة الحساسة وتضفيعها على طول الطريق. هذا هو المكان الذي يأتي فيه “الحرق” في حرقة في الصورة.