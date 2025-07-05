ماذا يعني ذلك عندما يجعلك حرقة في حالة حرقة غثيان

لدى حرقة الحرقة وسيلة للتسلل إليك ، وغالبًا ما تكون بعد تناول وجبة دهنية أو حمضية أو ثقيلة فقط. نظرًا لأنها استجابة مادية طبيعية ، فلا داعي للقلق عندما تشعر بإحساس محترق في صدرك. وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، فإن 60 مليون شخص في أمريكا يعانون من حرقة كل شهر.
ولكن عندما تستمر حرقة في الإقرار ، قد يكون تحذيرًا بأنك قد تواجه مشكلة مزمنة أكثر. بعد كل شيء ، يمكن أن تكون الحرقة من أعراض مجموعة متنوعة من الحالات والأمراض ، بما في ذلك حصى المرارة والذبحة الصدرية. ومع ذلك ، فإن إحدى الطرق لتضييق ما يحدث بالفعل هو ما إذا كنت تعاني من الغثيان أم لا.
أولاً ، قد تتساءل عن سبب حلقتك على الإطلاق. السبب الأساسي هو أن العضلات الموجودة في أسفل المريء ، والتي تسمى العاصرة العاصرة المريء السفلى (LES) ، تشعر بالاسترخاء. تم تصميم LES الخاص بك لفتح ما يكفي للطعام والسوائل لدخول معدتك. ومع ذلك ، بمجرد مرورهم ، من المفترض أن يغلق LES. وبهذه الطريقة ، يتم احتجاز كل هذا الطعام في معدتك مع العصائر الحمضية الضرورية للهضم.
يحدث حرقة عندما تتفوق LES على الأطعمة والأحماض التي يتم هضمها جزئيًا لتشكيل طريق المريء. أثناء سفرهم نحو فمك ، من المحتم أن يزعجوا الأنسجة الحساسة وتضفيعها على طول الطريق. هذا هو المكان الذي يأتي فيه “الحرق” في حرقة في الصورة.
الظروف التي قد تختبئ وراء حرقة المعدة
لماذا ستجعلك حرقة تريد التقيؤ ، على الرغم من ذلك؟ لأحد ، يمكن لجميع تلك المواد التي ترتفع المريء أن تجعلك تجشير ، مما قد يؤدي إلى القيء أو في حالة الغثيان ، تريد التخلص منها. (تعرف على المزيد حول الأسباب والأعراض وعلاج حرقة المعدة.)
عندما تحصل على نوبات من الحرقة والغثيان ، قد ترغب في الاتصال بطبيبك أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي لمعرفة ما يحدث. على سبيل المثال ، هناك حالة تسمى GERD (مرض الجزر المعدي المريئي) التي يمكن أن تسبب كلا الأعراض. إذا تم تشخيص إصابتك بالريش – يقول المعاهد الوطنية للصحة إن حوالي 20 ٪ من الأميركيين لديهم – قد تحتاج إلى تناول أدوية مثل مضادات الحموضة أو إجراء تغييرات مثل الإقلاع عن التدخين أو تجنب الاستلقاء لبضع ساعات بعد تناول الطعام. بعد الحصول على العلاج المناسب ، قد يكون لديك عدد أقل من تجارب حرقة غير سارة في المستقبل.
GERD ليست هي القضية الطبية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى حرقة وغثيان ، رغم ذلك. التهاب المعدة يمكن أيضا. يحدث التهاب المعدة عندما تصبح البطانة الصعبة عادة في معدتك ملتهبة. (بالمناسبة ، يجعلك التهاب المعدة أكثر عرضة للحصول على قرحة المعدة ، والتي يمكن أن تمنحك الغثيان بعد الأكل.)
متى تحصل على المشورة من محترف
نظرًا لأن التهاب الأنسجة يجعل معدتك والجهاز الهضمي أكثر حساسية لوجود الأطعمة والمشروبات الدهنية ذات الحمضات العالية أو الدهنية ، فقد تبدأ في الشعور بالضيق بسبب آلام حرقة في المعدة. يمكن أن يؤدي الألم إلى الرغبة في التغلب على أي حال ، لذا فهي نتيجة طبيعية. وفقًا لذلك ، كلما أصبح التهاب المعدة وأكثر إيلامًا أكثر ، زاد احتمال رغبتك في الركض إلى أقرب حمام.
كما هو الحال مع ارتجاع المريء ، يمكن معالجة التهاب المعدة مع الأدوية وتعديلات نمط الحياة. (في الواقع ، يمكن استخدام العديد من الأدوية نفسها في كل من هذه الحالات.) بالإضافة إلى ذلك ، قد يوصي طبيبك بتقييد تناول الكحول وتجربة نوع مختلف من مسكنات الألم.
لحسن الحظ ، فإن معظم أسباب حرقة المعدة والغثيان ليست مهددة للحياة. ولكن هناك سبب خطير ويجب الإشارة إليه: نوبة قلبية. بعض الأفراد الذين يعانون من نوبات قلبية يبلغون عن شعور كل من الحرقة والغثيان. وفقًا لذلك ، قد يؤخرون الحصول على الرعاية الطارئة لأنهم يسيئون قراءة علامات آلام المعدة. في الواقع ، تقدر مراجعة 2019 في مجلة طب الطوارئ أن ربع الأفراد الذين يعانون من ألم في الصدر ينتظرون 12 ساعة على الأقل قبل البحث عن العلاج.
لذلك ، كن على دراية بالأعراض بالإضافة إلى حرقة المعدة والغثيان التي يمكن أن تكون مؤشرات على نوبة قلبية محتملة. وتشمل هذه الألم يشع عبر الكتفين والرقبة والأذرع العلوية ؛ المنارة قضايا الجهاز التنفسي ؛ وضيقة الصدر.